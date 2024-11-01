УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6504 відвідувача онлайн
Новини
30 071 154

Син Баканова завершує зведення маєтку під Києвом на землі, купленій за втричі заниженою вартістю, - ЗМІ. ФОТО

будинок сина Баканова

Син колишнього очільника СБУ Івана Баканова Артур Лазаренко у 2021 році придбав земельну ділянку площею майже 10 соток з недобудованим маєтком в елітній частині села Ходосівка на Київщині. Ціна землі, вказана у договорі – 455 тисяч гривень (на той час 17 тисяч доларів). Станом на осінь 2024 року будівництво двоповерхового будинку сина Баканова площею близько 300 квадратів виглядає майже завершеним.

Про це  повідомляють "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу, який є у розпорядженні журналістів, 2 вересня 2021 року Артур Лазаренко, чий батько на той момент був чинним головою СБУ, придбав за 455 тисяч гривень (близько 17 тисяч доларів за тодішнім курсом) земельну ділянку площею 9,9 соток у селі Ходосівка поруч із елітним котеджним містечком "Нова Ходосівка". Це за 24 кілометри від центра Києва. Тобто за договором, сотка землі синові Івана Баканова обійшлася у 45,9 тисяч гривень (на той час 1,7 тисячі доларів).

В документі вказано, що "на час посвідчення цього договору на відчужуваній земельній ділянці будь-які забудови, будівлі та споруди, відсутні". Але, як видно із супутникових знімків, станом на квітень 2021 року на цій території вже тривали будівельні роботи, а у жовтні, коли Лазаренко вже місяць, як був власником ділянки, можна побачити, що повністю зведена "коробка": стіни і дах будинку.

будинок сина Баканова

Як з’ясували "Схеми", попередня власниця цієї ділянки придбала її у січні 2021 року за 1 мільйон 418 тисяч гривень (в еквіваленті 50,2 тисяч доларів). Тобто через вісім місяців продала цю нерухомість Лазаренкові втричі дешевше, ніж купила сама. Журналісти намагалися звʼязатися з жінкою, однак на дзвінки і повідомлення вона не відповіла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Баканову виплатили 435 тис. грн під час звільнення з СБУ, - ЗМІ

Наразі на території маєтку, схоже, завершуються ремонтні та оздоблювальні роботи, були помічені робітники.

будинок сина Баканова Артура Лазаренка

Журналісти "Схем" намагалися отримати коментар від Артура Лазаренка, однак знайдені його номери телефонів виявилися відключеними. Також "Схеми" надіслали повідомлення з запитаннями Іванові Баканову. На час публікації він також не відповів.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що ексочільник СБУ Іван Баканов на початку війни влаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ, де той продовжує працювати донині. У пресслужбі СБУ підтвердили, що Лазаренко був прийнятий на службу 21 березня 2022 року.

Автор: 

нерухомість (945) Баканов Іван (330) Лазаренко Артур (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
це все масковське іпсо. у чесного президента не можуть бути друзі корупціонери. але чесного презідента Україна ще не мала. ну може не іпсо тоді?
показати весь коментар
01.11.2024 20:55 Відповісти
+34
Саме так , ці ІСТОТИ ГОТУВАЛИ ПОВНУ КАПІТУЛЯЦІЮ - « КИЇВ ЗА ТРИ ДНІ» ЗЕЕРМАК& Баканов зробили все і навіть більше ! Паспорти паРаши в них давно Є ! ЦЄ 100% ФАКТ БАГАТО НЕРУХОМОСТІ В МОСКВІ І КРИМУ ВБИЛИ СОТНІ ТИСЯЧ ГРОМАДЯН України , тим що РОЗМІНУВАЛИ НЕ БУДУВАЛИ ФОРТИФІКАЦІЇ, , позакривалися ракетні програми, відвели війська згапрямків вторгння , про які їм було сповіщено ВИРОДКИ ЗЕЛЕНОГНІЙНІ , ВИ ГІРШІ. ТЕРРОРИСТІВ КИНУЛИ ПІД БОМБИ ХАРЬКІВ І МАРІУПОЛЬ ……… СИЛОВІ ОРГАНИ ДІЯЛИ НА КОРИСТЬ ВОРГУ БАКАНОВ НАКАЗАВ ВСІМ ЗДРИСТНУТИ І КИНУТИ ОЗБРОЕННЯ ДЛЯ ВОРОГІВ
показати весь коментар
01.11.2024 21:35 Відповісти
+31
та коли це ******** закінчиться?
показати весь коментар
01.11.2024 20:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І туди прилетить
показати весь коментар
01.11.2024 22:06 Відповісти
Цікаво,а чи є в сина група інвалідності?
показати весь коментар
01.11.2024 22:07 Відповісти
Син друга дитинства - не кум, не сват і не армійський друг. «Він підносив набої Татарову, поки вас ще тут не було».
показати весь коментар
01.11.2024 22:10 Відповісти
Сын баканова наверное тоже инвалид?
показати весь коментар
01.11.2024 22:12 Відповісти
У кожного свій фронт
показати весь коментар
01.11.2024 22:15 Відповісти
Друзям Зеленського можна все...
Не заздріть...
Так вирішив ''мудрий народ'' - 73%...
показати весь коментар
01.11.2024 22:26 Відповісти
это все очень плохо закончится. судьба чаушески видимо никого ничему не учит.
показати весь коментар
01.11.2024 22:29 Відповісти
По признаниям бывших румынских дипломатов живущих сейчас в Америке, Чаушеску устраняли при посредничестве ЦРУ и Горбачева, потому что у диктатора к концу совсем поехала крыша, в прямом, медицинском смысле.
показати весь коментар
02.11.2024 00:29 Відповісти
А устраняли кто? Сами дипломати?
показати весь коментар
03.11.2024 19:40 Відповісти
Вполне может быть. Тогда все на кого-то работали. Идиотов-патриотов было мало. Люди жили в реальном мире.
показати весь коментар
04.11.2024 02:29 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 22:35 Відповісти
Я завжди дивувався цьому слогану.. Який зміст в нього вклали, ті що його вигадали?...
Який зміст люди, що це підтримали вкладали в цю фразу?...
Загадка рівня побудови пірамід в Єгипті...
показати весь коментар
02.11.2024 15:54 Відповісти
Маніпуляція. У тому і суть, що всі гасла Зеленського, як і назва його партії це узагальнення. Жодної конкретики, а значить і відповідальності. Придумай сам, "слуги якого народу, хто зробить разом і кого, кому гірше не буде?".
Політтехнології, і не рівня пліснявих розумових інвалідів.
показати весь коментар
02.11.2024 19:30 Відповісти
Оце мабуть і є -"кінець епохи бідності" від Зеленського...☹️
показати весь коментар
01.11.2024 22:39 Відповісти
Гнида, син гниди...
показати весь коментар
01.11.2024 23:06 Відповісти
мафія
показати весь коментар
01.11.2024 23:23 Відповісти
А як сміялися над їхніми жартами, пани недороблені...Тепер сини блазнів сміються над панами....як гегемон вік тому...Баканови рулять!
показати весь коментар
01.11.2024 23:49 Відповісти
ФСБ щедро розплачувалося, в свій час, за куплені посади в СБУ.
показати весь коментар
02.11.2024 00:52 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2024 06:37 Відповісти
Яблуко гниє з якого боку? з голови чи з хвосту?
показати весь коментар
02.11.2024 15:56 Відповісти
я зрозумів: з гнилого "хвосту" і яблуко гниле
показати весь коментар
02.11.2024 15:57 Відповісти
Воно гниле з усіх боків...
показати весь коментар
03.11.2024 13:34 Відповісти
Красава!!! Весь в татуся!!! Вміє хлопчик жити, татусь навчив на 12+!!!
показати весь коментар
02.11.2024 08:09 Відповісти
Я так розумію, що дивним чином туди не прилітають ні шахеди, ні навіть ракети
показати весь коментар
02.11.2024 08:10 Відповісти
туди навіть контррозвідники не залітають
показати весь коментар
02.11.2024 09:04 Відповісти
А деж лійтінанту мешкати - шо у хрущовці, коли тато здав Херсонську та пів Миколаєвської областей - це мінімум - а гроші з цієї операції та інших не пахнуть.
показати весь коментар
02.11.2024 08:53 Відповісти
... мордор щедро розплатився за послуги баканова, це спостерігається і сьогодні звязками з опзж .
показати весь коментар
02.11.2024 09:00 Відповісти
И все это на зарплату лейтенанта СБУ который скорее всего мастурбирует 90% своего рабочего дня
показати весь коментар
02.11.2024 10:06 Відповісти
Даремно ви так!
Синок відповів би на питання «де взяв гроші» дуже просто: мені тато дав, успішний продюсер. А декларація його доходів засекречена, згідно законодавства
І це у нас приймається!
показати весь коментар
02.11.2024 19:27 Відповісти
Вольфган Паули (Лауреат Нобелевской премии, один из основателей квантовой механики) как-то сказал примерно следуещее, - Я рад, что родился вовремя! Родись я на несколько лет ранее или на несколько лет поздее, мне бы не предоставились столь блестящие возможности!!!
показати весь коментар
02.11.2024 12:15 Відповісти
А, що тут дивного ? Дивно якби навпаки було.... епоха шарікових
показати весь коментар
02.11.2024 12:19 Відповісти
То тільки один син одного жуліка, а уявіть скільки їх на топ посадах України!
А ми кажемо де наші ЯЗ, ракети, зброя!
показати весь коментар
02.11.2024 13:18 Відповісти
Но коррупции же нет!
показати весь коментар
02.11.2024 14:35 Відповісти
Та що... Скромний такий котеджик... та й землі 5 соток...
щоправда я собі й за 100 років такого не зможу дозволити, навіть якщо б 5 років на "нулі" пробув би...
показати весь коментар
02.11.2024 15:53 Відповісти
Вы пашите на заводах, ну а мне и тут нишьтяк (с)… и русскую попсу не слушайте… бо вона-вбывае!!!…
показати весь коментар
02.11.2024 17:34 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым..
показати весь коментар
02.11.2024 18:04 Відповісти
Яка промовиста назва ресторану: ІШАК..Риговоняльні ішаки + Агрохламідія під дахом ІШАКА...
показати весь коментар
03.11.2024 13:31 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2024 19:00 Відповісти
А що туди не прилітає???
показати весь коментар
02.11.2024 21:14 Відповісти
Відповідно до статті 47 Конституції України кожен має право на житло.
показати весь коментар
02.11.2024 21:24 Відповісти
ось як жить потрібно...Баканить баканить і ще раз баканить...
показати весь коментар
03.11.2024 06:08 Відповісти
Внуки д'Артєка там часом, не стали почесними дворянами в монако? а Татарова як там онуки, не стали в 7 років супер винахідливими можновладцями? А як там клан упирів з 95го Кривого випуска?
Цю інфу не лише нам потрібно викидувати, а всім. Можливо хтось з цих гнид перетнув чиїсь інтереси.
Ми багато не вигадаємо, але морально отримаємо задоволення. Ну знаєте, одна паскуда мочить іншу, хто б не виграв, але ж приємно коли мразота отримує справедливість.
показати весь коментар
03.11.2024 06:51 Відповісти
А клоун никак не хочет прокомментировать этот трэш с бакановым?
показати весь коментар
03.11.2024 07:27 Відповісти
Таке враження, що вони готові перейти на сторону роснацистів, бо адекватна людина не буде вкладати кошти .
показати весь коментар
03.11.2024 08:15 Відповісти
ПОЦІКАВТЕСЬ ! Скільки коштува відкат ? Лідор повністю поза підозрою. Він пАтужний альтруїст, якого не бачив світ.
показати весь коментар
03.11.2024 09:43 Відповісти
Тільки велике прання може спасти, а так України пи.да!
показати весь коментар
03.11.2024 13:14 Відповісти
З цієї гниди нормальної людини не буде, як видно і з 95 квартала і зелених взагалі, це риги
показати весь коментар
03.11.2024 13:20 Відповісти
Щурі обживаються,поки є можливість,поки його ровесники в окопах захищають країну ,воно бігає до спортзалу в перервах між куруванням об"єктів оборонної промисловості та мамкиними борщиками...
показати весь коментар
03.11.2024 13:23 Відповісти
Нардеп Рабіновічь https://patrioty.org.ua/blogs/vriatuvav-svoie-maino-vid-konfiskatsii-iak-obvynuvachenyi-u-derzhzradi-rabinovych-naduryv-derzhavu-533805.html врятував своє майно від конфіскації.
показати весь коментар
03.11.2024 18:53 Відповісти
Жид просрочегий с козирем дерьмаком тварью слає Україну
показати весь коментар
03.11.2024 21:49 Відповісти
При владі мародери
показати весь коментар
04.11.2024 00:12 Відповісти
Допоки ми будемо лише писати, всі ці покидьки при владі будуть нас окрадати та мати за бидло. Вихід-самосуд, іншого не може бути. Тепер не судять жодну потвору, а на державному рівні пропонують заплатити заставу-хабар і продовжуй красти, вбивати...
показати весь коментар
26.12.2024 23:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 