Син Баканова завершує зведення маєтку під Києвом на землі, купленій за втричі заниженою вартістю, - ЗМІ. ФОТО

Син колишнього очільника СБУ Івана Баканова Артур Лазаренко у 2021 році придбав земельну ділянку площею майже 10 соток з недобудованим маєтком в елітній частині села Ходосівка на Київщині. Ціна землі, вказана у договорі – 455 тисяч гривень (на той час 17 тисяч доларів). Станом на осінь 2024 року будівництво двоповерхового будинку сина Баканова площею близько 300 квадратів виглядає майже завершеним.

Про це повідомляють "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу, який є у розпорядженні журналістів, 2 вересня 2021 року Артур Лазаренко, чий батько на той момент був чинним головою СБУ, придбав за 455 тисяч гривень (близько 17 тисяч доларів за тодішнім курсом) земельну ділянку площею 9,9 соток у селі Ходосівка поруч із елітним котеджним містечком "Нова Ходосівка". Це за 24 кілометри від центра Києва. Тобто за договором, сотка землі синові Івана Баканова обійшлася у 45,9 тисяч гривень (на той час 1,7 тисячі доларів).

В документі вказано, що "на час посвідчення цього договору на відчужуваній земельній ділянці будь-які забудови, будівлі та споруди, відсутні". Але, як видно із супутникових знімків, станом на квітень 2021 року на цій території вже тривали будівельні роботи, а у жовтні, коли Лазаренко вже місяць, як був власником ділянки, можна побачити, що повністю зведена "коробка": стіни і дах будинку.

Як з’ясували "Схеми", попередня власниця цієї ділянки придбала її у січні 2021 року за 1 мільйон 418 тисяч гривень (в еквіваленті 50,2 тисяч доларів). Тобто через вісім місяців продала цю нерухомість Лазаренкові втричі дешевше, ніж купила сама. Журналісти намагалися звʼязатися з жінкою, однак на дзвінки і повідомлення вона не відповіла.

Наразі на території маєтку, схоже, завершуються ремонтні та оздоблювальні роботи, були помічені робітники.

Журналісти "Схем" намагалися отримати коментар від Артура Лазаренка, однак знайдені його номери телефонів виявилися відключеними. Також "Схеми" надіслали повідомлення з запитаннями Іванові Баканову. На час публікації він також не відповів.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що ексочільник СБУ Іван Баканов на початку війни влаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ, де той продовжує працювати донині. У пресслужбі СБУ підтвердили, що Лазаренко був прийнятий на службу 21 березня 2022 року.