Сын Баканова завершает строительство имения под Киевом на земле, купленной по втрое заниженной стоимости, - СМИ. ФОТО

будинок сина Баканова

Сын бывшего главы СБУ Ивана Баканова Артур Лазаренко в 2021 году приобрел земельный участок площадью почти 10 соток с недостроенным имением в элитной части села Ходосивка Киевской области. Цена земли, указанная в договоре - 455 тысяч гривен (в то время 17 тысяч долларов). По состоянию на осень 2024 года строительство двухэтажного дома сына Баканова площадью около 300 квадратов выглядит почти завершенным.

Об этом сообщают "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно копии договора купли-продажи, который есть в распоряжении журналистов, 2 сентября 2021 года Артур Лазаренко, чей отец на тот момент был действующим главой СБУ, приобрел за 455 тысяч гривен (около 17 тысяч долларов по тогдашнему курсу) земельный участок площадью 9,9 соток в селе Ходосивка рядом с элитным коттеджным городком "Новая Ходосивка". Это в 24 километрах от центра Киева. То есть по договору, сотка земли сыну Ивана Баканова обошлась в 45,9 тысяч гривен (в то время 1,7 тысячи долларов).

В документе указано, что "на время удостоверения этого договора на отчуждаемом земельном участке любые застройки, здания и сооружения, отсутствуют". Но, как видно из спутниковых снимков, по состоянию на апрель 2021 года на этой территории уже шли строительные работы, а в октябре, когда Лазаренко уже месяц, как был владельцем участка, можно увидеть, что полностью возведена "коробка": стены и крыша дома.

будинок сина Баканова

Как выяснили "Схемы", предыдущая владелица этого участка приобрела его в январе 2021 года за 1 миллион 418 тысяч гривен (в эквиваленте 50,2 тысяч долларов). То есть через восемь месяцев продала эту недвижимость Лазаренко в три раза дешевле, чем купила сама. Журналисты пытались связаться с женщиной, однако на звонки и сообщения она не ответила.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Баканову выплатили 435 тыс. грн при увольнении из СБУ, - СМИ

Сейчас на территории имения, похоже, завершаются ремонтные и отделочные работы, были замечены рабочие.

будинок сина Баканова Артура Лазаренка

Журналисты "Схем" пытались получить комментарий от Артура Лазаренко, однако найденные его номера телефонов оказались отключенными. Также "Схемы" направили сообщение с вопросами Ивану Баканову. На момент публикации он также не ответил.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что экс-глава СБУ Иван Баканов в начале войны устроил своего сына Артура Лазаренко на службу в СБУ, где тот продолжает работать по сей день. В пресс-службе СБУ подтвердили, что Лазаренко был принят на службу 21 марта 2022 года.

+37
це все масковське іпсо. у чесного президента не можуть бути друзі корупціонери. але чесного презідента Україна ще не мала. ну може не іпсо тоді?
01.11.2024 20:55 Ответить
+34
Саме так , ці ІСТОТИ ГОТУВАЛИ ПОВНУ КАПІТУЛЯЦІЮ - « КИЇВ ЗА ТРИ ДНІ» ЗЕЕРМАК& Баканов зробили все і навіть більше ! Паспорти паРаши в них давно Є ! ЦЄ 100% ФАКТ БАГАТО НЕРУХОМОСТІ В МОСКВІ І КРИМУ ВБИЛИ СОТНІ ТИСЯЧ ГРОМАДЯН України , тим що РОЗМІНУВАЛИ НЕ БУДУВАЛИ ФОРТИФІКАЦІЇ, , позакривалися ракетні програми, відвели війська згапрямків вторгння , про які їм було сповіщено ВИРОДКИ ЗЕЛЕНОГНІЙНІ , ВИ ГІРШІ. ТЕРРОРИСТІВ КИНУЛИ ПІД БОМБИ ХАРЬКІВ І МАРІУПОЛЬ ……… СИЛОВІ ОРГАНИ ДІЯЛИ НА КОРИСТЬ ВОРГУ БАКАНОВ НАКАЗАВ ВСІМ ЗДРИСТНУТИ І КИНУТИ ОЗБРОЕННЯ ДЛЯ ВОРОГІВ
01.11.2024 21:35 Ответить
+31
та коли це ******** закінчиться?
01.11.2024 20:58 Ответить
І туди прилетить
01.11.2024 22:06 Ответить
Цікаво,а чи є в сина група інвалідності?
01.11.2024 22:07 Ответить
Син друга дитинства - не кум, не сват і не армійський друг. «Він підносив набої Татарову, поки вас ще тут не було».
01.11.2024 22:10 Ответить
Сын баканова наверное тоже инвалид?
01.11.2024 22:12 Ответить
У кожного свій фронт
01.11.2024 22:15 Ответить
Друзям Зеленського можна все...
Не заздріть...
Так вирішив ''мудрий народ'' - 73%...
01.11.2024 22:26 Ответить
это все очень плохо закончится. судьба чаушески видимо никого ничему не учит.
01.11.2024 22:29 Ответить
По признаниям бывших румынских дипломатов живущих сейчас в Америке, Чаушеску устраняли при посредничестве ЦРУ и Горбачева, потому что у диктатора к концу совсем поехала крыша, в прямом, медицинском смысле.
02.11.2024 00:29 Ответить
А устраняли кто? Сами дипломати?
показать весь комментарий
Вполне может быть. Тогда все на кого-то работали. Идиотов-патриотов было мало. Люди жили в реальном мире.
показать весь комментарий
01.11.2024 22:35 Ответить
Я завжди дивувався цьому слогану.. Який зміст в нього вклали, ті що його вигадали?...
Який зміст люди, що це підтримали вкладали в цю фразу?...
Загадка рівня побудови пірамід в Єгипті...
02.11.2024 15:54 Ответить
Маніпуляція. У тому і суть, що всі гасла Зеленського, як і назва його партії це узагальнення. Жодної конкретики, а значить і відповідальності. Придумай сам, "слуги якого народу, хто зробить разом і кого, кому гірше не буде?".
Політтехнології, і не рівня пліснявих розумових інвалідів.
02.11.2024 19:30 Ответить
Оце мабуть і є -"кінець епохи бідності" від Зеленського...☹️
показать весь комментарий
Гнида, син гниди...
показать весь комментарий
мафія
01.11.2024 23:23 Ответить
А як сміялися над їхніми жартами, пани недороблені...Тепер сини блазнів сміються над панами....як гегемон вік тому...Баканови рулять!
показать весь комментарий
ФСБ щедро розплачувалося, в свій час, за куплені посади в СБУ.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Яблуко гниє з якого боку? з голови чи з хвосту?
показать весь комментарий
я зрозумів: з гнилого "хвосту" і яблуко гниле
показать весь комментарий
Воно гниле з усіх боків...
показать весь комментарий
Красава!!! Весь в татуся!!! Вміє хлопчик жити, татусь навчив на 12+!!!
показать весь комментарий
Я так розумію, що дивним чином туди не прилітають ні шахеди, ні навіть ракети
показать весь комментарий
туди навіть контррозвідники не залітають
показать весь комментарий
А деж лійтінанту мешкати - шо у хрущовці, коли тато здав Херсонську та пів Миколаєвської областей - це мінімум - а гроші з цієї операції та інших не пахнуть.
показать весь комментарий
... мордор щедро розплатився за послуги баканова, це спостерігається і сьогодні звязками з опзж .
показать весь комментарий
И все это на зарплату лейтенанта СБУ который скорее всего мастурбирует 90% своего рабочего дня
показать весь комментарий
Даремно ви так!
Синок відповів би на питання «де взяв гроші» дуже просто: мені тато дав, успішний продюсер. А декларація його доходів засекречена, згідно законодавства
І це у нас приймається!
показать весь комментарий
Вольфган Паули (Лауреат Нобелевской премии, один из основателей квантовой механики) как-то сказал примерно следуещее, - Я рад, что родился вовремя! Родись я на несколько лет ранее или на несколько лет поздее, мне бы не предоставились столь блестящие возможности!!!
показать весь комментарий
А, що тут дивного ? Дивно якби навпаки було.... епоха шарікових
показать весь комментарий
То тільки один син одного жуліка, а уявіть скільки їх на топ посадах України!
А ми кажемо де наші ЯЗ, ракети, зброя!
показать весь комментарий
Но коррупции же нет!
показать весь комментарий
Та що... Скромний такий котеджик... та й землі 5 соток...
щоправда я собі й за 100 років такого не зможу дозволити, навіть якщо б 5 років на "нулі" пробув би...
показать весь комментарий
Вы пашите на заводах, ну а мне и тут нишьтяк (с)… и русскую попсу не слушайте… бо вона-вбывае!!!…
показать весь комментарий
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым..
02.11.2024 18:04 Ответить
Яка промовиста назва ресторану: ІШАК..Риговоняльні ішаки + Агрохламідія під дахом ІШАКА...
показать весь комментарий
показать весь комментарий
А що туди не прилітає???
показать весь комментарий
Відповідно до статті 47 Конституції України кожен має право на житло.
показать весь комментарий
ось як жить потрібно...Баканить баканить і ще раз баканить...
показать весь комментарий
Внуки д'Артєка там часом, не стали почесними дворянами в монако? а Татарова як там онуки, не стали в 7 років супер винахідливими можновладцями? А як там клан упирів з 95го Кривого випуска?
Цю інфу не лише нам потрібно викидувати, а всім. Можливо хтось з цих гнид перетнув чиїсь інтереси.
Ми багато не вигадаємо, але морально отримаємо задоволення. Ну знаєте, одна паскуда мочить іншу, хто б не виграв, але ж приємно коли мразота отримує справедливість.
03.11.2024 06:51 Ответить
А клоун никак не хочет прокомментировать этот трэш с бакановым?
показать весь комментарий
Таке враження, що вони готові перейти на сторону роснацистів, бо адекватна людина не буде вкладати кошти .
показать весь комментарий
ПОЦІКАВТЕСЬ ! Скільки коштува відкат ? Лідор повністю поза підозрою. Він пАтужний альтруїст, якого не бачив світ.
показать весь комментарий
Тільки велике прання може спасти, а так України пи.да!
показать весь комментарий
З цієї гниди нормальної людини не буде, як видно і з 95 квартала і зелених взагалі, це риги
показать весь комментарий
Щурі обживаються,поки є можливість,поки його ровесники в окопах захищають країну ,воно бігає до спортзалу в перервах між куруванням об"єктів оборонної промисловості та мамкиними борщиками...
показать весь комментарий
Нардеп Рабіновічь https://patrioty.org.ua/blogs/vriatuvav-svoie-maino-vid-konfiskatsii-iak-obvynuvachenyi-u-derzhzradi-rabinovych-naduryv-derzhavu-533805.html врятував своє майно від конфіскації.
показать весь комментарий
Жид просрочегий с козирем дерьмаком тварью слає Україну
показать весь комментарий
При владі мародери
показать весь комментарий
Допоки ми будемо лише писати, всі ці покидьки при владі будуть нас окрадати та мати за бидло. Вихід-самосуд, іншого не може бути. Тепер не судять жодну потвору, а на державному рівні пропонують заплатити заставу-хабар і продовжуй красти, вбивати...
показать весь комментарий
