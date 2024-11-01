Сын Баканова завершает строительство имения под Киевом на земле, купленной по втрое заниженной стоимости, - СМИ. ФОТО

Сын бывшего главы СБУ Ивана Баканова Артур Лазаренко в 2021 году приобрел земельный участок площадью почти 10 соток с недостроенным имением в элитной части села Ходосивка Киевской области. Цена земли, указанная в договоре - 455 тысяч гривен (в то время 17 тысяч долларов). По состоянию на осень 2024 года строительство двухэтажного дома сына Баканова площадью около 300 квадратов выглядит почти завершенным.

Об этом сообщают "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно копии договора купли-продажи, который есть в распоряжении журналистов, 2 сентября 2021 года Артур Лазаренко, чей отец на тот момент был действующим главой СБУ, приобрел за 455 тысяч гривен (около 17 тысяч долларов по тогдашнему курсу) земельный участок площадью 9,9 соток в селе Ходосивка рядом с элитным коттеджным городком "Новая Ходосивка". Это в 24 километрах от центра Киева. То есть по договору, сотка земли сыну Ивана Баканова обошлась в 45,9 тысяч гривен (в то время 1,7 тысячи долларов).

В документе указано, что "на время удостоверения этого договора на отчуждаемом земельном участке любые застройки, здания и сооружения, отсутствуют". Но, как видно из спутниковых снимков, по состоянию на апрель 2021 года на этой территории уже шли строительные работы, а в октябре, когда Лазаренко уже месяц, как был владельцем участка, можно увидеть, что полностью возведена "коробка": стены и крыша дома.

Как выяснили "Схемы", предыдущая владелица этого участка приобрела его в январе 2021 года за 1 миллион 418 тысяч гривен (в эквиваленте 50,2 тысяч долларов). То есть через восемь месяцев продала эту недвижимость Лазаренко в три раза дешевле, чем купила сама. Журналисты пытались связаться с женщиной, однако на звонки и сообщения она не ответила.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Баканову выплатили 435 тыс. грн при увольнении из СБУ, - СМИ

Сейчас на территории имения, похоже, завершаются ремонтные и отделочные работы, были замечены рабочие.

Журналисты "Схем" пытались получить комментарий от Артура Лазаренко, однако найденные его номера телефонов оказались отключенными. Также "Схемы" направили сообщение с вопросами Ивану Баканову. На момент публикации он также не ответил.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что экс-глава СБУ Иван Баканов в начале войны устроил своего сына Артура Лазаренко на службу в СБУ, где тот продолжает работать по сей день. В пресс-службе СБУ подтвердили, что Лазаренко был принят на службу 21 марта 2022 года.