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Новости Имущество семьи полковника СБУ Калабашкина
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Семья киберполковника СБУ Калабашкина владеет имуществом на почти $2 млн: вилла, автопарк и три квартиры в центре Киева, - СМИ. ВИДЕО

Семья заместителя руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ивана Калабашкина имеет имущество почти на 2 млн долларов - это коттедж, земельные участки, квартиры в центре столицы и автопарк.

Об этом говорится в расследовании hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Недвижимость

В мае 2021-го теща чиновника Алла Северина приобрела земельный участок площадью 15 соток в элитном коттеджном городке Riviera Village. Сейчас на нем стоит уже достроенный дом в стиле Villa Optima.

Судя по архивным записям, в середине 2021-го проект такого коттеджа стоил минимум 11,5 миллионов гривен, или 430 тысяч долларов. Сейчас дом в точно таком же стиле площадью 207 квадратов администрация коттеджного городка предлагает немного дороже - минимум за 450 тысяч долларов.

имущество семьи полковника СБУ Калабашкина

Следует заметить, что застройщик предлагает только участок с готовой коробкой - владельцу надо вложиться в ремонт и мебель самостоятельно. По оценке архитектора Олега Гречуха, стоимость ремонта в таком доме может составлять 200 тысяч долларов.

Рядом с землей, на которой стоит дом, Алла Северина приобрела еще один участок, площадью 13 соток, уже в феврале 2025-го. Сейчас участки похожей площади в Riviera Village стоят около 235 тысяч долларов.

Итак, по рыночной стоимости, два участка, дом и его ремонт в Riviera Village может достигать около 870 тысяч долларов.

Мать чиновника владеет квартирой площадью 104 м² в ЖК "Ярославов град". В данное время стоимость квартиры похожей площади с ремонтом в этом доме может достигать 450 тысяч долларов. Предварительный договор на покупку квартиры был оформлен в ноябре 2021-го. В тот период застройщик просил от 2200 долларов за один квадратный метр. Следовательно, минимальная рыночная стоимость апартаментов тогда должна была бы составлять около 230 тысяч долларов.

Жена чиновника Алина Калабашкина и теща полковника СБУ Алла Северина владеют двумя квартирами в ЖК "Да Винчи" площадью почти 139 и 137 квадратов. Квартиры с похожим метражом без ремонта сейчас стоят около 350 тысяч долларов (за одну).

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В целом семья полковника СБУ Ивана Калабашкина имеет три квартиры в центре столицы. Их совокупная стоимость на момент приобретения может достигать 710 тысяч долларов. Также в собственности родственников чиновника есть пять автомобилей совокупной стоимостью около 215 тысяч долларов и паркоместа на 140 тысяч.

Автопарк

автомобиль семьи полковника СБУ Калабашкина

Автопарк семьи СБУшника Ивана Калабашкина состоит из пяти автомобилей, четыре из которых - Mercedes-Benz. Все автомобили были приобретены в годы их выпуска.

Жене Алине Калабашкиной принадлежит Mercedes-Benz GLA 220 2017 года выпуска. Такой сейчас стоит около 25 тысяч долларов. Теще принадлежат Mercedes-Benz GLC 250 D Coupe 2017 года выпуска, который стоит около 50 тысяч долларов, и Hyundai i30 2021 года выпуска за примерно 20 тысяч долларов. У тестя чиновника - Владимира Противенского - два Mercedes-Benz: GLE 53 2020 года примерно за 80 тысяч долларов, и GLC 250 D примерно за 40 тысяч долларов.

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Комментарий пресс-службы СБУ:

Недвижимость, принадлежащая теще, тестю и матери указанного оперативного сотрудника СБУ, была приобретена ими за счет собственных накоплений и сбережений, сделанных за десятилетия своей профессиональной деятельности. Сам чиновник не имеет никакого отношения к покупке указанных объектов недвижимости и они никогда не были в его пользовании.

Что касается квартиры, которая находится в собственности жены сотрудника СБУ, то она была приобретена ею 10 лет назад за средства, полученные от продажи предыдущей квартиры, которая была в ее собственности еще до замужества с должностным лицом Службы, а также за счет ее личных сбережений и средств от родителей.

Что касается матери чиновника СБУ, то имеющаяся у нее квартира была приобретена еще до начала полномасштабного вторжения по инвестиционному договору. Соответственно, в 2022 году было только оформлено право собственности. Стоимость квартиры была зафиксирована договором в гривне и выплачена еще до начала полномасштабной войны с РФ.

Вся информация о доходах семьи и родственников должностного лица Службы, за которые были приобретены соответствующие объекты недвижимости, содержится в соответствующих реестрах и базах данных уполномоченных государственных органов.

Сотрудники Службы безопасности Украины придерживаются всех предусмотренных действующим законодательством требований финансового контроля, в том числе и по представлению деклараций и других форм отчетности в сроки, установленные Законом "О предотвращении коррупции".

Автор: 

авто (4211) недвижимость (818) СБУ (19923)


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Топ комментарии
+27
Ну и? Это сейчас первый высокий чин СБУ, живущий не по средствам? Как и все предыдущие расследования это ни к чему не приведёт. Не при власти зеленых гельминтов.
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03.05.2025 00:38
+21
Потому что ВЫ позволяете им. А позволяете им это потому что большинство с удовольствием и бахвальством будет хвастаться родичами--коррупционерпми за бутылкой с друзьями и друзьями взяточниками за семейным столом. Взятки и воровство бюджетных, да и каких либо других средств культурно приняты в народе.
Вот например серийного насильника детей никто не хочет иметь как родственника, а судью или мента который его за деньги выпускает -- дак с удовольствием
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03.05.2025 02:02
+19
Клопи на тілі держави. Якби ж то він просто вкрав. Шкоду завдану державі можна множити на 10 від всіх його статків.
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03.05.2025 00:36
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И что, полковник не виноватый, если система такая?
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03.05.2025 00:39 Ответить
А чому ж це "система такая" ...?
Чому всі ці "калабашкіни", з часів Кучми-Яника , й досі в СБУ спокійно служать ?
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03.05.2025 00:57 Ответить
Ну и почему же она "не такая" ?
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03.05.2025 01:05 Ответить
Потому что ВЫ позволяете им. А позволяете им это потому что большинство с удовольствием и бахвальством будет хвастаться родичами--коррупционерпми за бутылкой с друзьями и друзьями взяточниками за семейным столом. Взятки и воровство бюджетных, да и каких либо других средств культурно приняты в народе.
Вот например серийного насильника детей никто не хочет иметь как родственника, а судью или мента который его за деньги выпускает -- дак с удовольствием
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03.05.2025 02:02 Ответить
В цьому тільки частина правди, якби було так як ти кажеш, то не було б жодного майдану!
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03.05.2025 06:19 Ответить
Потому что вы абсолютно не понимаете как работает такая система, это хорошо видно даже в комментариях на этом ресурсе, по количеству положительных или отрицательных комментариев относительно того или иного вопроса.

Знаете такой алгоритм, когда на вас нападает стая собак - достать что-то съедобное и бросить в них? Они начнут грызться между собой.

Примерно по этому алгоритму и работает такая система.

Чтобы не позволить критической массе гиперактивных людей обратить внимание на ее деяния - эта система бросает массе кость, за которую та начинает упоенно собачиться между собой, а в мутной воде знаете ли...

Пока этой массе гиперактивных людей, шпанюк слушающий Тимати (или что там на Параше сейчас модно) будет важнее чем бракованные мины, а простреленная холостым патроном жопа Котика важнее чем многомилионная коррупция в СБУ - всі ці "калабашкіни", з часів Кучми-Яника - будуть досі в СБУ спокійно служити.
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03.05.2025 04:16 Ответить
Клопи на тілі держави. Якби ж то він просто вкрав. Шкоду завдану державі можна множити на 10 від всіх його статків.
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03.05.2025 00:36 Ответить
Якесь нове звання в Українських силових структурах - кіберполковник - шо за херь. Судячи з інфи цензора - звичайний хакер.
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03.05.2025 00:37 Ответить
Кибернетический организм в звании полковник, что не ясно?
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03.05.2025 01:07 Ответить
Из жидкого металла , прямо Т1000
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03.05.2025 06:20 Ответить
ні, начальник над т.з. хакерами
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03.05.2025 06:44 Ответить
Ну и? Это сейчас первый высокий чин СБУ, живущий не по средствам? Как и все предыдущие расследования это ни к чему не приведёт. Не при власти зеленых гельминтов.
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03.05.2025 00:38 Ответить
Нє, нє надо, паря.
Це ж ви, робітники Коломойського-медведчука- портнова мили вуха " пєрєсічним" лозунгами, " вєсна прідьот, саджаті будєм ", та ряд придуркуватих обіцянок про " рубати будем крадіїв а не Карпатські ліси".
Так, де результати вашої агітації?
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03.05.2025 01:50 Ответить
Хлопці прийдуть - порядок наведуть
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03.05.2025 01:20 Ответить
Хлопцям робити нема чого,спочатку воюй з кацапнею,а потім порядки в країні наводь,поки терпіли на дупах рівно сидять біля телевізора,і дозволили цій мразоті таке витворяти в Україні,не забагато вимог до хлопців?
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03.05.2025 06:31 Ответить
Крішует шлюшек онлифанс наверно
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03.05.2025 00:38 Ответить
Там слезы. Тут больше похоже на крышевание (или совладение) онлайн-казино.
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03.05.2025 01:09 Ответить
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03.05.2025 01:19 Ответить
Ні, там вже інші "папіки" пустили коріння:
"Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки." Джерело: https://censor.net/ua/v3549899
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03.05.2025 10:07 Ответить
Це не тільки СБУ, а прокурори,судді, а начальниця втек невеличкого Хмельницького?
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03.05.2025 00:38 Ответить
Дебелі гроші, з посадового окладу в СБУ, намайнив собі і родичам, отой калабашкін!! Економив на собі де міг, от і придбав, дещо … Держава дбає… з податків Українців??
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03.05.2025 00:41 Ответить
Мабуть, щей інвалідність, на совість у МСЕК придбав, з УБД, та і пенсію оформив, як прокурорські чи суддівські?
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03.05.2025 00:44 Ответить
100 відсотків
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03.05.2025 08:04 Ответить
поможіть пару грівен на дрони, хто скільки може. цікаво а як живе керівництво контори?
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03.05.2025 00:47 Ответить
Цікаво, кому з 'патріотів' дорогу перейшов?
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03.05.2025 00:56 Ответить
Не всі в СБУ, як калабашкін!!
В Монако затримали сина ексочільника "Мотор Січі" Богуслаєва

https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person-52271458 Олександр Куницький

11 год. тому11 год. тому
https://www.dw.com/uk/v-monako-zatrimali-sina-eksprezidenta-motor-sici-boguslaeva/a-72415196

Сина Богуслаєва Олександра затримали ще 28 квітня. За даними слідства, він допоміг своєму батьку привласнити акції "Мотор Січі", а потім продати їх третім особам за 650 мільйонів доларів.
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03.05.2025 01:01 Ответить
А ьи певен, що його затримали не після того, як він з кабашкіними ділитися відмовився?
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03.05.2025 01:04 Ответить
І всі ці роки НАЗК отримувало від цього чувака липові декларації і нічого не бачило.
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03.05.2025 01:03 Ответить
Киберполиция, Кибербезопасность СБУ, Укрспецсвязь - все пронизано кумовством, некомпетентностью и коррупцией. Идейные энтузиасты - редкое исключение.
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03.05.2025 01:04 Ответить
Ідейні вже позвільнялися давно
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03.05.2025 02:09 Ответить
А також переповнене кацапами різного роду. Фаміліє такє - калабашкін. Та тільки за це його варто поГОЙДАти на шибениці.
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03.05.2025 09:08 Ответить
Моєм-моєм тубачіста - чіста-чіста...
А тату, мамі, сваты, хрещеникі, покрестя, куми, сестри й брати поки захищав їхНеньку к''їбер-ахвіцєрзі зі щирим козарлюдським хфамілієм калабашкєн(путєн, пушкєн тд), років надцять полуничку до агрусу ( нє крыжовник), агрусину до чорнички і усе разом малинки свіжої, на базарчик у Конч-Заспі... Ой беруть...
А сам кіберкадирівців біля ЦУМу стрелив сам!!!!
І до речі - хто в нього нотаріус?
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03.05.2025 01:04 Ответить
Він стерненка захищав. Заслужив.
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03.05.2025 01:19 Ответить
Та нормас все у калабашкіна. Його в бус не запхнуть вперед ногами.
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03.05.2025 01:21 Ответить
...."Важкою ціною даєтся Свобода,
Комусь біда, Комусь нагода".....
(LELY45) з пісні "у рваних дротах".
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03.05.2025 01:52 Ответить
Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше. ))
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03.05.2025 04:02 Ответить
Заможний кіборг, *****!
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03.05.2025 05:31 Ответить
Хакнув якогось лоха🤣
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03.05.2025 06:21 Ответить
Намайнив
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03.05.2025 06:07 Ответить
Знову ж таки, майнінгову ферму під'єднав в себе в кабінеті до державної розетки з електрикою.
От і накрав на 2 млн доларів.
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03.05.2025 06:40 Ответить
А цікаво, чому в Україні більшість населення живуть за рисою бідності, чому ні батьки, ні діти не можуть заробити собі таких статків, хоча працюють все життя ?
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03.05.2025 06:46 Ответить
трамп дай зброю! бо грошей нема.
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03.05.2025 06:54 Ответить
ну так вон Денис Ярославский в блоге все расписал
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03.05.2025 07:03 Ответить
сбу фсб моссад.
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03.05.2025 07:03 Ответить
Або кріт, або корупціонер. Або те і те. Нічого не змінюється.
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03.05.2025 07:12 Ответить
А цікаво, куди зник відомий джєймсбонт Сємічка? От і настаяшчій кібєрпалковнік туди зникне, і буде у них фсьо харашо. А таких "кадрів" в ФСБ(у) - тисячі! А в управлінні "К", взагалі одні "бухарскі еміри" працюють. І шо?
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03.05.2025 07:13 Ответить
Таможня,податкова всякие судьи и прокуроришки,сегодня к ним присоединились тцкашники и мсековцы,все живут как короли,все долларовые миллионеры,все под крышей квартала спокойно доживут до пенсии.
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03.05.2025 07:33 Ответить
От чому наше жлобйо таке передбачуване? Три машини, чотири хати, а це ще під бурячки!
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03.05.2025 07:35 Ответить
Да нах#й ви і Україна цьому "сбу" взагалі потрібні?
Завдяки кому путін захопив тридцять відсотків території? Якби це "сбу" працювало , то путін і півний ларьок не зміг би захопити
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03.05.2025 07:45 Ответить
Темні часи
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03.05.2025 07:57 Ответить
"Кому война ,а кому мать родна" і чому ця мерзота не на фронті ? не здивуюсь якщо він ще співпрацює з фсб.
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03.05.2025 07:58 Ответить
СБУ цього не бачать, у них задача- охорона стерненка.....
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03.05.2025 08:02 Ответить
Та Зеленського.
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03.05.2025 09:38 Ответить
,,Кришталево-чесна людина " і ,,настоящій палковнік".
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03.05.2025 08:11 Ответить
Ото той полковник буде чекати поки ви воюєте....дітей підіймати треба та до корита пристроїти....
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03.05.2025 08:15 Ответить
Мусора сбу митники міграційна прокурори цеодна система яку треба не міняти априбирати згнила з 90 років до корня революція гідності не завершилась через вторгнення кацапів тому після війни дуже багато випливе таких не потопляємих як гімно тільки вспівай збирать всі чиновники депутани все оте попливе
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03.05.2025 08:18 Ответить
Скорее всего выиграл в спортлото, ничего удивительного, у нас выигрывают все, кто во власти, им

везёт!
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03.05.2025 08:21 Ответить
Все тому, що не працюють закони в Україні. Прокурори-інваліди, судді- взяточники, антикорупціонери, які продають справи. А на вершині сидить Татаров, якого Гундосий відмазав від тюрми.
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03.05.2025 08:30 Ответить
"Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк?" (с)
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03.05.2025 08:44 Ответить
... він такий не один, їх є багато, які працюють на себе, використовуючи свою посаду...
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03.05.2025 08:51 Ответить
Це під час війни називається мародерство.
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03.05.2025 09:37 Ответить
"Матір посадовця володіє квартирою…".

А чим володіє тещу посадовця? Чим володіє бабусю посадовця?
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03.05.2025 08:59 Ответить
Треба ж підтримувати імідж країни ,як найкорумпованішої країни.
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03.05.2025 09:11 Ответить
Це його основна работа.
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03.05.2025 09:36 Ответить
Він теж зрадник та мародер.
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03.05.2025 09:34 Ответить
Одна кацапня сидить в органах.
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03.05.2025 09:42 Ответить
Добре живуть у нас високопосадовці, в тому числі в СБУ! Українці раді за них. Надіємось, що і ми колись будемо так жити...
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03.05.2025 09:49 Ответить
Фуйло вибрав вірну тактику - вичікувати поки зрадники мародери та кловуни з кварталу95 знищать Україну зсередини, ЗСУ покидає зброю бо не бачитиме сенсу воювати та захищати статки цієї армії покидьків.
Чим більше часу війна - тим більше будуть красти прикриваючись військовим станом, тримаючи рабів в покорі.
США припинили підтримку. І отакі "вояки" менше красти не стануть.
Як в анекдоті - Може ти, полковнику СБУ, будеш менше красти?
- Ні, солдате. Ти менше будеш їсти і менше зброї отримаєш для мого захисту.
А в разі чого - лижі вже намащені, гроші переведені.
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03.05.2025 09:52 Ответить
На такій посаді, це пряме невиконання своїх обов'язків. На щось за гроші закриваєш очі, а щось використовуєш для шантажу.
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03.05.2025 10:34 Ответить
 
 