Семья киберполковника СБУ Калабашкина владеет имуществом на почти $2 млн: вилла, автопарк и три квартиры в центре Киева, - СМИ. ВИДЕО
Семья заместителя руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ивана Калабашкина имеет имущество почти на 2 млн долларов - это коттедж, земельные участки, квартиры в центре столицы и автопарк.
Об этом говорится в расследовании hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
Недвижимость
В мае 2021-го теща чиновника Алла Северина приобрела земельный участок площадью 15 соток в элитном коттеджном городке Riviera Village. Сейчас на нем стоит уже достроенный дом в стиле Villa Optima.
Судя по архивным записям, в середине 2021-го проект такого коттеджа стоил минимум 11,5 миллионов гривен, или 430 тысяч долларов. Сейчас дом в точно таком же стиле площадью 207 квадратов администрация коттеджного городка предлагает немного дороже - минимум за 450 тысяч долларов.
Следует заметить, что застройщик предлагает только участок с готовой коробкой - владельцу надо вложиться в ремонт и мебель самостоятельно. По оценке архитектора Олега Гречуха, стоимость ремонта в таком доме может составлять 200 тысяч долларов.
Рядом с землей, на которой стоит дом, Алла Северина приобрела еще один участок, площадью 13 соток, уже в феврале 2025-го. Сейчас участки похожей площади в Riviera Village стоят около 235 тысяч долларов.
Итак, по рыночной стоимости, два участка, дом и его ремонт в Riviera Village может достигать около 870 тысяч долларов.
Мать чиновника владеет квартирой площадью 104 м² в ЖК "Ярославов град". В данное время стоимость квартиры похожей площади с ремонтом в этом доме может достигать 450 тысяч долларов. Предварительный договор на покупку квартиры был оформлен в ноябре 2021-го. В тот период застройщик просил от 2200 долларов за один квадратный метр. Следовательно, минимальная рыночная стоимость апартаментов тогда должна была бы составлять около 230 тысяч долларов.
Жена чиновника Алина Калабашкина и теща полковника СБУ Алла Северина владеют двумя квартирами в ЖК "Да Винчи" площадью почти 139 и 137 квадратов. Квартиры с похожим метражом без ремонта сейчас стоят около 350 тысяч долларов (за одну).
В целом семья полковника СБУ Ивана Калабашкина имеет три квартиры в центре столицы. Их совокупная стоимость на момент приобретения может достигать 710 тысяч долларов. Также в собственности родственников чиновника есть пять автомобилей совокупной стоимостью около 215 тысяч долларов и паркоместа на 140 тысяч.
Автопарк
Автопарк семьи СБУшника Ивана Калабашкина состоит из пяти автомобилей, четыре из которых - Mercedes-Benz. Все автомобили были приобретены в годы их выпуска.
Жене Алине Калабашкиной принадлежит Mercedes-Benz GLA 220 2017 года выпуска. Такой сейчас стоит около 25 тысяч долларов. Теще принадлежат Mercedes-Benz GLC 250 D Coupe 2017 года выпуска, который стоит около 50 тысяч долларов, и Hyundai i30 2021 года выпуска за примерно 20 тысяч долларов. У тестя чиновника - Владимира Противенского - два Mercedes-Benz: GLE 53 2020 года примерно за 80 тысяч долларов, и GLC 250 D примерно за 40 тысяч долларов.
Комментарий пресс-службы СБУ:
Недвижимость, принадлежащая теще, тестю и матери указанного оперативного сотрудника СБУ, была приобретена ими за счет собственных накоплений и сбережений, сделанных за десятилетия своей профессиональной деятельности. Сам чиновник не имеет никакого отношения к покупке указанных объектов недвижимости и они никогда не были в его пользовании.
Что касается квартиры, которая находится в собственности жены сотрудника СБУ, то она была приобретена ею 10 лет назад за средства, полученные от продажи предыдущей квартиры, которая была в ее собственности еще до замужества с должностным лицом Службы, а также за счет ее личных сбережений и средств от родителей.
Что касается матери чиновника СБУ, то имеющаяся у нее квартира была приобретена еще до начала полномасштабного вторжения по инвестиционному договору. Соответственно, в 2022 году было только оформлено право собственности. Стоимость квартиры была зафиксирована договором в гривне и выплачена еще до начала полномасштабной войны с РФ.
Вся информация о доходах семьи и родственников должностного лица Службы, за которые были приобретены соответствующие объекты недвижимости, содержится в соответствующих реестрах и базах данных уполномоченных государственных органов.
Сотрудники Службы безопасности Украины придерживаются всех предусмотренных действующим законодательством требований финансового контроля, в том числе и по представлению деклараций и других форм отчетности в сроки, установленные Законом "О предотвращении коррупции".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому всі ці "калабашкіни", з часів Кучми-Яника , й досі в СБУ спокійно служать ?
Вот например серийного насильника детей никто не хочет иметь как родственника, а судью или мента который его за деньги выпускает -- дак с удовольствием
Знаете такой алгоритм, когда на вас нападает стая собак - достать что-то съедобное и бросить в них? Они начнут грызться между собой.
Примерно по этому алгоритму и работает такая система.
Чтобы не позволить критической массе гиперактивных людей обратить внимание на ее деяния - эта система бросает массе кость, за которую та начинает упоенно собачиться между собой, а в мутной воде знаете ли...
Пока этой массе гиперактивных людей, шпанюк слушающий Тимати (или что там на Параше сейчас модно) будет важнее чем бракованные мины, а простреленная холостым патроном жопа Котика важнее чем многомилионная коррупция в СБУ - всі ці "калабашкіни", з часів Кучми-Яника - будуть досі в СБУ спокійно служити.
Це ж ви, робітники Коломойського-медведчука- портнова мили вуха " пєрєсічним" лозунгами, " вєсна прідьот, саджаті будєм ", та ряд придуркуватих обіцянок про " рубати будем крадіїв а не Карпатські ліси".
Так, де результати вашої агітації?
"Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки." Джерело: https://censor.net/ua/v3549899
В Монако затримали сина ексочільника "Мотор Січі" Богуслаєва
https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person-52271458 Олександр Куницький
11 год. тому11 год. тому
https://www.dw.com/uk/v-monako-zatrimali-sina-eksprezidenta-motor-sici-boguslaeva/a-72415196
Сина Богуслаєва Олександра затримали ще 28 квітня. За даними слідства, він допоміг своєму батьку привласнити акції "Мотор Січі", а потім продати їх третім особам за 650 мільйонів доларів.
А тату, мамі, сваты, хрещеникі, покрестя, куми, сестри й брати поки захищав їхНеньку к''їбер-ахвіцєрзі зі щирим козарлюдським хфамілієм калабашкєн(путєн, пушкєн тд), років надцять полуничку до агрусу ( нє крыжовник), агрусину до чорнички і усе разом малинки свіжої, на базарчик у Конч-Заспі... Ой беруть...
А сам кіберкадирівців біля ЦУМу стрелив сам!!!!
І до речі - хто в нього нотаріус?
Комусь біда, Комусь нагода".....
(LELY45) з пісні "у рваних дротах".
От і накрав на 2 млн доларів.
Завдяки кому путін захопив тридцять відсотків території? Якби це "сбу" працювало , то путін і півний ларьок не зміг би захопити
везёт!
А чим володіє тещу посадовця? Чим володіє бабусю посадовця?
Чим більше часу війна - тим більше будуть красти прикриваючись військовим станом, тримаючи рабів в покорі.
США припинили підтримку. І отакі "вояки" менше красти не стануть.
Як в анекдоті - Може ти, полковнику СБУ, будеш менше красти?
- Ні, солдате. Ти менше будеш їсти і менше зброї отримаєш для мого захисту.
А в разі чого - лижі вже намащені, гроші переведені.