Семья киберполковника СБУ Калабашкина владеет имуществом на почти $2 млн: вилла, автопарк и три квартиры в центре Киева, - СМИ. ВИДЕО

Семья заместителя руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ивана Калабашкина имеет имущество почти на 2 млн долларов - это коттедж, земельные участки, квартиры в центре столицы и автопарк.

Об этом говорится в расследовании hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Недвижимость

В мае 2021-го теща чиновника Алла Северина приобрела земельный участок площадью 15 соток в элитном коттеджном городке Riviera Village. Сейчас на нем стоит уже достроенный дом в стиле Villa Optima.

Судя по архивным записям, в середине 2021-го проект такого коттеджа стоил минимум 11,5 миллионов гривен, или 430 тысяч долларов. Сейчас дом в точно таком же стиле площадью 207 квадратов администрация коттеджного городка предлагает немного дороже - минимум за 450 тысяч долларов.

Следует заметить, что застройщик предлагает только участок с готовой коробкой - владельцу надо вложиться в ремонт и мебель самостоятельно. По оценке архитектора Олега Гречуха, стоимость ремонта в таком доме может составлять 200 тысяч долларов.

Рядом с землей, на которой стоит дом, Алла Северина приобрела еще один участок, площадью 13 соток, уже в феврале 2025-го. Сейчас участки похожей площади в Riviera Village стоят около 235 тысяч долларов.

Итак, по рыночной стоимости, два участка, дом и его ремонт в Riviera Village может достигать около 870 тысяч долларов.

Мать чиновника владеет квартирой площадью 104 м² в ЖК "Ярославов град". В данное время стоимость квартиры похожей площади с ремонтом в этом доме может достигать 450 тысяч долларов. Предварительный договор на покупку квартиры был оформлен в ноябре 2021-го. В тот период застройщик просил от 2200 долларов за один квадратный метр. Следовательно, минимальная рыночная стоимость апартаментов тогда должна была бы составлять около 230 тысяч долларов.

Жена чиновника Алина Калабашкина и теща полковника СБУ Алла Северина владеют двумя квартирами в ЖК "Да Винчи" площадью почти 139 и 137 квадратов. Квартиры с похожим метражом без ремонта сейчас стоят около 350 тысяч долларов (за одну).

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В целом семья полковника СБУ Ивана Калабашкина имеет три квартиры в центре столицы. Их совокупная стоимость на момент приобретения может достигать 710 тысяч долларов. Также в собственности родственников чиновника есть пять автомобилей совокупной стоимостью около 215 тысяч долларов и паркоместа на 140 тысяч.

Автопарк

Автопарк семьи СБУшника Ивана Калабашкина состоит из пяти автомобилей, четыре из которых - Mercedes-Benz. Все автомобили были приобретены в годы их выпуска.

Жене Алине Калабашкиной принадлежит Mercedes-Benz GLA 220 2017 года выпуска. Такой сейчас стоит около 25 тысяч долларов. Теще принадлежат Mercedes-Benz GLC 250 D Coupe 2017 года выпуска, который стоит около 50 тысяч долларов, и Hyundai i30 2021 года выпуска за примерно 20 тысяч долларов. У тестя чиновника - Владимира Противенского - два Mercedes-Benz: GLE 53 2020 года примерно за 80 тысяч долларов, и GLC 250 D примерно за 40 тысяч долларов.

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Комментарий пресс-службы СБУ:

Недвижимость, принадлежащая теще, тестю и матери указанного оперативного сотрудника СБУ, была приобретена ими за счет собственных накоплений и сбережений, сделанных за десятилетия своей профессиональной деятельности. Сам чиновник не имеет никакого отношения к покупке указанных объектов недвижимости и они никогда не были в его пользовании.

Что касается квартиры, которая находится в собственности жены сотрудника СБУ, то она была приобретена ею 10 лет назад за средства, полученные от продажи предыдущей квартиры, которая была в ее собственности еще до замужества с должностным лицом Службы, а также за счет ее личных сбережений и средств от родителей.

Что касается матери чиновника СБУ, то имеющаяся у нее квартира была приобретена еще до начала полномасштабного вторжения по инвестиционному договору. Соответственно, в 2022 году было только оформлено право собственности. Стоимость квартиры была зафиксирована договором в гривне и выплачена еще до начала полномасштабной войны с РФ.

Вся информация о доходах семьи и родственников должностного лица Службы, за которые были приобретены соответствующие объекты недвижимости, содержится в соответствующих реестрах и базах данных уполномоченных государственных органов.

Сотрудники Службы безопасности Украины придерживаются всех предусмотренных действующим законодательством требований финансового контроля, в том числе и по представлению деклараций и других форм отчетности в сроки, установленные Законом "О предотвращении коррупции".