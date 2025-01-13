РУС
10 404 53

Экс-генерал СБУ Наумов перед войной купил 3 элитные квартиры в Турции за 17,4 млн грн, - СМИ. ФОТО

нерухомість Наумова у Туреччині

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов накануне полномасштабного вторжения РФ приобрел три квартиры в элитном ЖК в районе турецкого города Алания на побережье Средиземного моря. Официальная стоимость приобретенного имущества - 17,5 миллионов гривен.

Это выяснили журналисты "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В распоряжении "Схем" есть данные из турецкого реестра недвижимости, которые свидетельствуют о том, что в 2022 году Андрей Наумов приобрел ряд квартир в жилом комплексе Konak Seaside Premium в районе Каргыджак муниципалитета Алания. Это премиальный ЖК в живописном районе средиземноморского курорта.

Житловий комплекс Konak Seaside Premium. Аланія, Туреччина
Жилой комплекс Konak Seaside Premium. Алания, Турция

Согласно объявлениям на профильных сайтах недвижимости, квартиры площадью около 100 метров сейчас в этом ЖК продаются по цене от 340 до 460 тысяч евро.

Оголошення про продаж квартир в Konak Seaside Premium
Объявления о продаже квартир в Konak Seaside Premium

Как свидетельствуют выписки из реестра, Наумов приобрел три жилых помещения на общую сумму почти 8,5 миллионов турецких лир - в пересчете на украинскую валюту в 2022 году это было около 17,5 миллионов гривен.

Площадь самых больших апартаментов - 185 квадратных метров. Согласно документам, сумма сделки составила почти 3,5 млн турецких лир - это более 7 миллионов гривен по курсу НБУ начала 2022-го года. Вторая квартира - за 3,1 млн лир (6,5 млн грн) - немного меньше, 115 квадратов.

документи на нерухомість Наумова у Туреччині

Площадь самых маленьких апартаментов на третьем этаже ЖК, которыми владеет Андрей Наумов - 70 квадратных метров. Их стоимость, согласно документам, - 1,8 млн турецких лир (3,7 млн грн).

Журналисты отдельно обратили внимание, что в городе Алания, в этом же комплексе Konak Seaside Premium приобрел квартиру и гражданин Германии Александр Акст, вместе с которым сербская полиция задержала Наумова. В Украине Акст был основателем нескольких фирм, в том числе почтового оператора "Премиум пакет". Его неоднократно вносили в украинские санкционные списки - как отмечал бывший секретарь СНБО Алексей Данилов, это была "категория контрабандистов". Последние санкции СНБО против Акста ввели в октябре 2024 года, сроком на 3 года.

По данным источников "Схем", близких к кругу общения Наумова, недвижимостью на турецком побережье пользуется его семья, пока он сам в Сербии ожидает окончательного решения суда по делу по обвинению в отмывании денег.

Дело Наумова

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.

В январе 2024 года Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу. В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

По запросу Государственного бюро расследований Интерпол 26 августа 2024 года объявил в международный розыск Андрея Наумова.

В октябре 2024 года в Сербии Наумова повторно приговорили к одному году лишения свободы за отмывание денег. Высший суд в Нише также приговорил Наумова к пяти годам выдворения из Сербии с условием, что время отбывания наказания не будет засчитано в вышеупомянутую меру. Решение суда должно быть подтверждено апелляционным судом, чтобы оно было окончательным.

Автор: 

Топ комментарии
+20
Саме за таку "спритність", зеленський надав, йому, звання бригадного генерала!
мабуть, купляв хати на всю "95 бригаду"...
показать весь комментарий
13.01.2025 20:04 Ответить
+17
Якщо пошкрябати, то поруч маєтки усієї **********:дєрмаків, смірнових, баканових, татарових і таке інше... Але ж найвеличніший корупцією переплюнув усіх презиків разом узятих! Кучмовоз із дауномяником просто діти (лохи)...
показать весь комментарий
13.01.2025 20:00 Ответить
+15
Зараз вгадаю, це мабуть Порошенко призначив наумова заступником в СБУ і присвоїв йому звання генерала? Чому такий висновок? Бо Порошенко до цього часу у наріду "барига" і здав би Україну, а Зеленський - Бубочка і Найвєлічайший лідор світу, вмер би, але Крим і не не здав би, якби був президентом..., але здав половину півдня і Донбасу, живий і тільки відпустив борідку.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:11 Ответить
Де це він навоював стільки?
показать весь комментарий
13.01.2025 19:57 Ответить
Та ні, там мабуть таке грошеве забезпечення.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:12 Ответить
У фсб, чи гру?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:23 Ответить
Може він і там і там підробляв. За суміснитцтвом. Як Ваня Баканов.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:18 Ответить
Таки підробляв,*налічка* в нього,за флешку яку продав кацапам,на якій весь о\с СБУ.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:18 Ответить
рафік ЗЄля ні в чому НЄ виноват !

.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:07 Ответить
Ви не розумієте. То явочні квартири. Але тепер вони провалені.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:15 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 19:57 Ответить
Ніколи!
показать весь комментарий
13.01.2025 20:00 Ответить
А коли горлянку мутузка передавить.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:14 Ответить
Згоден , в домовині кишень немає.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:24 Ответить
Якщо пошкрябати, то поруч маєтки усієї **********:дєрмаків, смірнових, баканових, татарових і таке інше... Але ж найвеличніший корупцією переплюнув усіх презиків разом узятих! Кучмовоз із дауномяником просто діти (лохи)...
показать весь комментарий
13.01.2025 20:00 Ответить
"- А при чому тут Зеленський??"
показать весь комментарий
13.01.2025 20:02 Ответить
Єто совсем другої!!! Наумова по поручению Баканова покупал квартирьі длс оперативний роботи. Понимать надо
показать весь комментарий
13.01.2025 20:26 Ответить
А що з цього приводу скаже Сірьоня Лешченко?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:02 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 16:36 Ответить
Конспиративные квартиры для штирлицев, пристали к бедолаге.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:03 Ответить
Для "радісток Кет".

Штірліц мав будинок від РСХА, записаний на хімпідприємство.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:07 Ответить
Чого - іх - таких красавців - не видають Украіні - навіть США не може вицарапати Фірташа в Австріі
показать весь комментарий
13.01.2025 20:03 Ответить
В Україні їх би відпустили, тому і не видають Україні.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:09 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 21:26 Ответить
Саме за таку "спритність", зеленський надав, йому, звання бригадного генерала!
мабуть, купляв хати на всю "95 бригаду"...
показать весь комментарий
13.01.2025 20:04 Ответить
Не треба про 95 -у без поваги. Не плутайте крицю з лайном.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:31 Ответить
95 батальйон імені найвеличнішого. Якось так.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:18 Ответить
І що з цієіі новини?
Як би опридлюнили, хто призначав цього окулярникака на посаду, та вивозив за кордон, щоб він не співав у лук'янівці про схеми.
Оце була би новина!
А так, ******* від зелені!
показать весь комментарий
13.01.2025 20:04 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 20:04 Ответить
А тачки у у них у всех Опели 86 г выпуска.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:28 Ответить
У березні 2018 року Наумова призначили директором ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»). Він мав працювати на посаді 5 років.
ще є запитання щодо звідки "ноги виросли" ?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:08 Ответить
Зараз вгадаю, це мабуть Порошенко призначив наумова заступником в СБУ і присвоїв йому звання генерала? Чому такий висновок? Бо Порошенко до цього часу у наріду "барига" і здав би Україну, а Зеленський - Бубочка і Найвєлічайший лідор світу, вмер би, але Крим і не не здав би, якби був президентом..., але здав половину півдня і Донбасу, живий і тільки відпустив борідку.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:11 Ответить
У Порошенко своїх хероїв вдосталь, не треба принижувати шоколадного. Хоча ЯнеЛОХ БоНеВтік ХерПіду перший його значно перевершив.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:45 Ответить
То напишіть, будь ласка хероїв Порошенка, дуже цікаво, а то всі слугориги про них говорять, а назвати не можуть.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:26 Ответить
Подивись архів на Цензорі за 15-19роки, мабуть пам'ять повернеться, особливо колонку Бутусова. Народ то в нас розумний, да пам'ять погана.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:01 Ответить
Я напишу декілька прізвищ команди Найпотужнішого - татаров, єрмак, резніков, таран, бужанський, дубінський, шурма, деркач, наумов, баканов, кулініч, алахвердиєва, наєм..., напишіть декілька прізвищ ворогів України з команди Порошенка.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:13 Ответить
Чудило! Незабаром буде 6 (шість) років, як Порошенко не президент. ЯнеЛОХ БоНеВтік ХерПіду ратиці збив намагаючись його посадити, ти слиною ледь не захлинувся в очикуванні. Де результат, Чудило?
показать весь комментарий
14.01.2025 10:51 Ответить
Ні, це Тімошенко. То всі знають.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:58 Ответить
Баканова потрібно запитати за статки Наумова!
показать весь комментарий
13.01.2025 20:16 Ответить
Баканова також, але спочатку потрібно запитати у Зеленського і не тільки за наумова, а і за баканова та кулініча.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:22 Ответить
СБУ раніше тільки й займалися, що збагаченням завдяки контрабанді і іншим схемам. Бнзпека держави сбу-шників мало цікавила і так вже десятиліттями. Не знаю, як зараз.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:18 Ответить
Зараз є ті хто воює та проводить спецоперації проти ворога, і є ті хто (ДЗНД) слідкує за завданням Зеленського (Єрмака, Татарова) за Бігусами та іншими журналістами, активістами, політиками, блогерами. Ще є ті хто вимагає в бізнесу гроші, в тіньового більше, в легального - менше...
показать весь комментарий
13.01.2025 20:35 Ответить
а остальные генералы сбу -нищие?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:20 Ответить
"Нищий генерал" - ганьба держави, а генерали - зрадники, це ганьба верхголовкома.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:33 Ответить
На Ланосах їздять і Мівіну хавають )
показать весь комментарий
13.01.2025 20:57 Ответить
А де Баканов притіхарився? Не до тещи в московію чкурнув?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:21 Ответить
От чим мені подабається гнида - тіки одним - жодної реакції на кожно денні, у продовж вже більше п'яти років, на такі та подібні зашквари. Просто все похрін - починаючи з Констітуції України, котру він та більшість українських падлюк, вже згвалтували не один десяток разів і по анального сексу всіх слуг між собою. Тай є чого - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
показать весь комментарий
13.01.2025 20:37 Ответить
а де ж був буданга,кабанов ? їм що - очі повилазили ?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:43 Ответить
купив 3 квартири:
одну для єрмака, другу-татарову, третю-для баканова
А ЗЕ??
а ЗЕ піаніну-нехай члєни розмінає на клавішах
показать весь комментарий
13.01.2025 21:08 Ответить
Цей любимчик Зеленского не повірив в його обіцянки "хужє нє будєт".
показать весь комментарий
13.01.2025 21:11 Ответить
Какое типично украинское лицо, ему бы усы казацкие и вылитый полковник Гонта.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:35 Ответить
... це гнида із каманди патужних ,як і баканов ванья має сидіти в тюрмі довічно.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:04 Ответить
Що ви причіпились..?
Наумов - друг Баканова.
А Баканов - друг Зеленського.
А їм можна обкрадати Україну і Українців і допомагати москальським окупантам...
Так вирішив ''мудрий'' народ у 2019році.
показать весь комментарий
14.01.2025 00:12 Ответить
Оце вирок владі в Україні в якої е купа силових структур з ******** зарплатаю та ще і з ********* пенсіями по інволідності, а слідство ведуть журналісти "Слідство інфо" яким держава не платить ні копійки, то нахрена нам таки силовики і така влада яка йих кришуе. Зеленського і його банду у відставку і чим скоріш тим краще
показать весь комментарий
14.01.2025 16:37 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 16:39 Ответить
 
 