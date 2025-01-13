Экс-генерал СБУ Наумов перед войной купил 3 элитные квартиры в Турции за 17,4 млн грн, - СМИ. ФОТО

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов накануне полномасштабного вторжения РФ приобрел три квартиры в элитном ЖК в районе турецкого города Алания на побережье Средиземного моря. Официальная стоимость приобретенного имущества - 17,5 миллионов гривен.

Это выяснили журналисты "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В распоряжении "Схем" есть данные из турецкого реестра недвижимости, которые свидетельствуют о том, что в 2022 году Андрей Наумов приобрел ряд квартир в жилом комплексе Konak Seaside Premium в районе Каргыджак муниципалитета Алания. Это премиальный ЖК в живописном районе средиземноморского курорта.

Жилой комплекс Konak Seaside Premium. Алания, Турция

Согласно объявлениям на профильных сайтах недвижимости, квартиры площадью около 100 метров сейчас в этом ЖК продаются по цене от 340 до 460 тысяч евро.

Объявления о продаже квартир в Konak Seaside Premium

Как свидетельствуют выписки из реестра, Наумов приобрел три жилых помещения на общую сумму почти 8,5 миллионов турецких лир - в пересчете на украинскую валюту в 2022 году это было около 17,5 миллионов гривен.

Площадь самых больших апартаментов - 185 квадратных метров. Согласно документам, сумма сделки составила почти 3,5 млн турецких лир - это более 7 миллионов гривен по курсу НБУ начала 2022-го года. Вторая квартира - за 3,1 млн лир (6,5 млн грн) - немного меньше, 115 квадратов.

Площадь самых маленьких апартаментов на третьем этаже ЖК, которыми владеет Андрей Наумов - 70 квадратных метров. Их стоимость, согласно документам, - 1,8 млн турецких лир (3,7 млн грн).

Журналисты отдельно обратили внимание, что в городе Алания, в этом же комплексе Konak Seaside Premium приобрел квартиру и гражданин Германии Александр Акст, вместе с которым сербская полиция задержала Наумова. В Украине Акст был основателем нескольких фирм, в том числе почтового оператора "Премиум пакет". Его неоднократно вносили в украинские санкционные списки - как отмечал бывший секретарь СНБО Алексей Данилов, это была "категория контрабандистов". Последние санкции СНБО против Акста ввели в октябре 2024 года, сроком на 3 года.

По данным источников "Схем", близких к кругу общения Наумова, недвижимостью на турецком побережье пользуется его семья, пока он сам в Сербии ожидает окончательного решения суда по делу по обвинению в отмывании денег.

Дело Наумова

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.

В январе 2024 года Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу. В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

По запросу Государственного бюро расследований Интерпол 26 августа 2024 года объявил в международный розыск Андрея Наумова.

В октябре 2024 года в Сербии Наумова повторно приговорили к одному году лишения свободы за отмывание денег. Высший суд в Нише также приговорил Наумова к пяти годам выдворения из Сербии с условием, что время отбывания наказания не будет засчитано в вышеупомянутую меру. Решение суда должно быть подтверждено апелляционным судом, чтобы оно было окончательным.