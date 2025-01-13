Экс-генерал СБУ Наумов перед войной купил 3 элитные квартиры в Турции за 17,4 млн грн, - СМИ. ФОТО
Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов накануне полномасштабного вторжения РФ приобрел три квартиры в элитном ЖК в районе турецкого города Алания на побережье Средиземного моря. Официальная стоимость приобретенного имущества - 17,5 миллионов гривен.
Это выяснили журналисты "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В распоряжении "Схем" есть данные из турецкого реестра недвижимости, которые свидетельствуют о том, что в 2022 году Андрей Наумов приобрел ряд квартир в жилом комплексе Konak Seaside Premium в районе Каргыджак муниципалитета Алания. Это премиальный ЖК в живописном районе средиземноморского курорта.
Согласно объявлениям на профильных сайтах недвижимости, квартиры площадью около 100 метров сейчас в этом ЖК продаются по цене от 340 до 460 тысяч евро.
Как свидетельствуют выписки из реестра, Наумов приобрел три жилых помещения на общую сумму почти 8,5 миллионов турецких лир - в пересчете на украинскую валюту в 2022 году это было около 17,5 миллионов гривен.
Площадь самых больших апартаментов - 185 квадратных метров. Согласно документам, сумма сделки составила почти 3,5 млн турецких лир - это более 7 миллионов гривен по курсу НБУ начала 2022-го года. Вторая квартира - за 3,1 млн лир (6,5 млн грн) - немного меньше, 115 квадратов.
Площадь самых маленьких апартаментов на третьем этаже ЖК, которыми владеет Андрей Наумов - 70 квадратных метров. Их стоимость, согласно документам, - 1,8 млн турецких лир (3,7 млн грн).
Журналисты отдельно обратили внимание, что в городе Алания, в этом же комплексе Konak Seaside Premium приобрел квартиру и гражданин Германии Александр Акст, вместе с которым сербская полиция задержала Наумова. В Украине Акст был основателем нескольких фирм, в том числе почтового оператора "Премиум пакет". Его неоднократно вносили в украинские санкционные списки - как отмечал бывший секретарь СНБО Алексей Данилов, это была "категория контрабандистов". Последние санкции СНБО против Акста ввели в октябре 2024 года, сроком на 3 года.
По данным источников "Схем", близких к кругу общения Наумова, недвижимостью на турецком побережье пользуется его семья, пока он сам в Сербии ожидает окончательного решения суда по делу по обвинению в отмывании денег.
Дело Наумова
С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".
Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.
В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.
В январе 2024 года Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу. В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.
По запросу Государственного бюро расследований Интерпол 26 августа 2024 года объявил в международный розыск Андрея Наумова.
В октябре 2024 года в Сербии Наумова повторно приговорили к одному году лишения свободы за отмывание денег. Высший суд в Нише также приговорил Наумова к пяти годам выдворения из Сербии с условием, что время отбывания наказания не будет засчитано в вышеупомянутую меру. Решение суда должно быть подтверждено апелляционным судом, чтобы оно было окончательным.
рафікЗЄля ні в чому НЄ виноват !
.
Штірліц мав будинок від РСХА, записаний на хімпідприємство.
мабуть, купляв хати на всю "95 бригаду"...
Як би опридлюнили, хто призначав цього окулярникака на посаду, та вивозив за кордон, щоб він не співав у лук'янівці про схеми.
Оце була би новина!
А так, ******* від зелені!
ще є запитання щодо звідки "ноги виросли" ?
одну для єрмака, другу-татарову, третю-для баканова
А ЗЕ??
а ЗЕ піаніну-нехай члєни розмінає на клавішах
Наумов - друг Баканова.
А Баканов - друг Зеленського.
А їм можна обкрадати Україну і Українців і допомагати москальським окупантам...
Так вирішив ''мудрий'' народ у 2019році.