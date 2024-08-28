Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова, - ГБР

По запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, 26 августа 2024 года красное оповещение опубликовано в учете Генерального секретариата Интерпола.

"Среди прочего ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 гг", - говорится в сообщении.

Экс-генерала СБУ задержали 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было €592 000, $120 000 и два драгоценных камня.

Расследование продолжается.

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Фамилии бывшего генерала ГБР не называет, но опубликованная фотография и детали дела свидетельствуют, что речь идет об Андрее Наумове.

Дело Наумова

В январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.

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С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.