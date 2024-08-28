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Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова, - ГБР

По запросу Государственного бюро расследований Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, 26 августа 2024 года красное оповещение опубликовано в учете Генерального секретариата Интерпола.

"Среди прочего ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 гг", - говорится в сообщении.

Экс-генерала СБУ задержали 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было €592 000, $120 000 и два драгоценных камня.

Расследование продолжается.

Наумов розшук

Также читайте: Зеленский дал мне карт-бланш во время работы в СБУ и обещал "защиту", - экс-генерал Службы Наумов

Фамилии бывшего генерала ГБР не называет, но опубликованная фотография и детали дела свидетельствуют, что речь идет об Андрее Наумове.

Дело Наумова

В январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова, - ГБР

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

Автор: 

Интерпол (538) розыск (840) ГБР (2977) Наумов Андрей (58)


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Топ комментарии
+37
а хто це його туди призначив?
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28.08.2024 11:21
+33
ЗЕльониє ліца.
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28.08.2024 11:24
+26
Може й портнова оголосять в розшук ?
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28.08.2024 11:24
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а хто це його туди призначив?
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28.08.2024 11:21 Ответить
Проти того кто призначав повинна бути розпочата службова перевірка на відповідність занимаемой посаді, на час перевірки його треба відсторонити від занімаемой посади
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28.08.2024 17:35 Ответить
Гарне питання! Хто б це міг бути?
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28.08.2024 18:59 Ответить
Братан із падваротні, шо у Крівом Рогу̀.
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28.08.2024 19:51 Ответить
Не лох 42 рочки, а голова опеге
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29.08.2024 07:58 Ответить
Може й портнова оголосять в розшук ?
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28.08.2024 11:24 Ответить
ЗЕльониє ліца.
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28.08.2024 11:24 Ответить
Зелені кадри!
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28.08.2024 11:27 Ответить
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28.08.2024 20:14 Ответить
Друзяки наркОманського, усі як і він зрадники і малороси. Кроти і крадії.
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28.08.2024 11:30 Ответить
Можна і Баканова, Татарова,Єрмака у розшук ?
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28.08.2024 11:40 Ответить
після зміни влади в Україні. З автократичної на демокра
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28.08.2024 11:42 Ответить
після зміни влади в Україні. З автократичної на демократичну. Інакше - ніяк.

ЗІ: нехай адміни бачать, як їхній вірус ріже коменти.
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28.08.2024 11:43 Ответить
Баканов поза підозрою! То друг дєтства Самого! Тому то просто чудо, як він зміг залишитись чесним ратріотом, оточений численними зрадниками і колаборантами! І це чудо явив нам Сам Зєлєнскій!
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28.08.2024 12:37 Ответить
Якщо і затримають, то мабуть зразу відпустять , бо виявиться, що він разом з татаровим у Києві вбивав " чеченців " !
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28.08.2024 11:41 Ответить
Не прошло и 3-х лет ...
Оперативно сработали.
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28.08.2024 11:44 Ответить
каждый у власти -наумов
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28.08.2024 11:48 Ответить
Та все вірно Інтерпол не бере шпіонажу. Серби бабло Наумова прикарманили законно, за рішенням суду. А тепер поворот тільки до родной говєні.
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28.08.2024 11:54 Ответить
--Боже! НЕосяжні .для розуму шляхи зрадницькі. якими водиш ти ЗЕ-виродків (обраних по розумовій убогості нашій ...)
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28.08.2024 12:01 Ответить
Немає...
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices/View-Red-Notices
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28.08.2024 12:05 Ответить
Дивина. Не пройшло і три роки. Мабуть дізналися що покидьок вже десь у дружній до нього країні. Читай в Кацапії унд низці подібних світових вишкребків. І йому вже нічого не загрожуватиме.
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28.08.2024 12:25 Ответить
Чому його не шукали тоді , коли він сидів у Сербії ( з мішком бабла і дорогоцінними камінця) , а почали шукати наразі , коли він втік із Себіі??
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28.08.2024 12:32 Ответить
Круто, а решта?..
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28.08.2024 12:41 Ответить
Если его передадут Украине, то тут его снова отпустят.
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28.08.2024 13:28 Ответить
Нет, он незаконно и нелегально пересечёт границу и никто ни причем.
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28.08.2024 15:47 Ответить
Hixy яco6i....
Через 3 роки і до баканова доберуться...
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28.08.2024 13:35 Ответить
Не дуже рано його в розшук подали? Бо раптом він ше надійно заховатися не встиг і дійсно попаде в Україну, а тут як розкаже, то дуже багатьом місця мало буде.
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28.08.2024 14:05 Ответить
ПОТУЖНО! по зєльоному!
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28.08.2024 14:13 Ответить
там ще десь "потужний" дмитрук десь бігає. його б здалось також виловити.
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28.08.2024 14:41 Ответить
.... який сором, одні зрадники призначені на ключові посади
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28.08.2024 14:59 Ответить
Не знайдуть.... СпеЦ!
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28.08.2024 15:46 Ответить
подсос Зелєбоби. Вони там всі такі в офісі Ze
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28.08.2024 16:00 Ответить
який гндн його призначив? по чиїй вказівці?
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28.08.2024 16:22 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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28.08.2024 18:56 Ответить
А лейтенанта Баканова в розшук ще не оголосили?
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28.08.2024 21:16 Ответить
З червня 2022 по серпень 2024 р. ДБР тужилось щоб звернутись до інтерполу з розшуком персонажу і такими темпами розслідуються всі блатні я вже мовчу про беню хоча його розслідує СБУ теж ускореними темпами - незабаром випустять бо не на часі.
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29.08.2024 00:27 Ответить
Виборів в найближчі 15 років не буде, так, що генерал хай не переживає, свої не осудять!
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29.08.2024 05:32 Ответить
 
 