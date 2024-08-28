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Новини
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Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова, - ДБР

За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, 26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

"Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр", - йдеться у повідомленні.

 Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було €592 000, $120 000 та два дорогоцінні камені.

Розслідування триває.

Наумов розшук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенералу СБУ Наумову повідомлено про підозру у підробці документів, - ДБР. ВIДЕО

Прізвища колишнього генерала ДБР не називає, втім опублікована світлина та деталі справи свідчать, що йдеться про Андрія Наумова.

Справа Наумова

У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

У суді уточнили, що Наумов вийшов з сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.

Читайте також: Незаконне збагачення: ДБР повідомило про нову підозру ексгенералу СБУ Наумову

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

Автор: 

Інтерпол (376) розшук (650) ДБР (3481) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+37
а хто це його туди призначив?
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28.08.2024 11:21
+33
ЗЕльониє ліца.
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28.08.2024 11:24
+26
Може й портнова оголосять в розшук ?
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28.08.2024 11:24
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а хто це його туди призначив?
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28.08.2024 11:21 Відповісти
Проти того кто призначав повинна бути розпочата службова перевірка на відповідність занимаемой посаді, на час перевірки його треба відсторонити від занімаемой посади
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28.08.2024 17:35 Відповісти
Гарне питання! Хто б це міг бути?
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28.08.2024 18:59 Відповісти
Братан із падваротні, шо у Крівом Рогу̀.
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28.08.2024 19:51 Відповісти
Не лох 42 рочки, а голова опеге
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29.08.2024 07:58 Відповісти
Може й портнова оголосять в розшук ?
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28.08.2024 11:24 Відповісти
ЗЕльониє ліца.
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28.08.2024 11:24 Відповісти
Зелені кадри!
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28.08.2024 11:27 Відповісти
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28.08.2024 20:14 Відповісти
Друзяки наркОманського, усі як і він зрадники і малороси. Кроти і крадії.
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28.08.2024 11:30 Відповісти
Можна і Баканова, Татарова,Єрмака у розшук ?
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28.08.2024 11:40 Відповісти
після зміни влади в Україні. З автократичної на демокра
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28.08.2024 11:42 Відповісти
після зміни влади в Україні. З автократичної на демократичну. Інакше - ніяк.

ЗІ: нехай адміни бачать, як їхній вірус ріже коменти.
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28.08.2024 11:43 Відповісти
Баканов поза підозрою! То друг дєтства Самого! Тому то просто чудо, як він зміг залишитись чесним ратріотом, оточений численними зрадниками і колаборантами! І це чудо явив нам Сам Зєлєнскій!
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28.08.2024 12:37 Відповісти
Якщо і затримають, то мабуть зразу відпустять , бо виявиться, що він разом з татаровим у Києві вбивав " чеченців " !
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28.08.2024 11:41 Відповісти
Не прошло и 3-х лет ...
Оперативно сработали.
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28.08.2024 11:44 Відповісти
каждый у власти -наумов
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28.08.2024 11:48 Відповісти
Та все вірно Інтерпол не бере шпіонажу. Серби бабло Наумова прикарманили законно, за рішенням суду. А тепер поворот тільки до родной говєні.
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28.08.2024 11:54 Відповісти
--Боже! НЕосяжні .для розуму шляхи зрадницькі. якими водиш ти ЗЕ-виродків (обраних по розумовій убогості нашій ...)
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28.08.2024 12:01 Відповісти
Немає...
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices/View-Red-Notices
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28.08.2024 12:05 Відповісти
Дивина. Не пройшло і три роки. Мабуть дізналися що покидьок вже десь у дружній до нього країні. Читай в Кацапії унд низці подібних світових вишкребків. І йому вже нічого не загрожуватиме.
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28.08.2024 12:25 Відповісти
Чому його не шукали тоді , коли він сидів у Сербії ( з мішком бабла і дорогоцінними камінця) , а почали шукати наразі , коли він втік із Себіі??
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28.08.2024 12:32 Відповісти
Круто, а решта?..
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28.08.2024 12:41 Відповісти
Если его передадут Украине, то тут его снова отпустят.
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28.08.2024 13:28 Відповісти
Нет, он незаконно и нелегально пересечёт границу и никто ни причем.
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28.08.2024 15:47 Відповісти
Hixy яco6i....
Через 3 роки і до баканова доберуться...
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28.08.2024 13:35 Відповісти
Не дуже рано його в розшук подали? Бо раптом він ше надійно заховатися не встиг і дійсно попаде в Україну, а тут як розкаже, то дуже багатьом місця мало буде.
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28.08.2024 14:05 Відповісти
ПОТУЖНО! по зєльоному!
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28.08.2024 14:13 Відповісти
там ще десь "потужний" дмитрук десь бігає. його б здалось також виловити.
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28.08.2024 14:41 Відповісти
.... який сором, одні зрадники призначені на ключові посади
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28.08.2024 14:59 Відповісти
Не знайдуть.... СпеЦ!
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28.08.2024 15:46 Відповісти
подсос Зелєбоби. Вони там всі такі в офісі Ze
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28.08.2024 16:00 Відповісти
який гндн його призначив? по чиїй вказівці?
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28.08.2024 16:22 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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28.08.2024 18:56 Відповісти
А лейтенанта Баканова в розшук ще не оголосили?
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28.08.2024 21:16 Відповісти
З червня 2022 по серпень 2024 р. ДБР тужилось щоб звернутись до інтерполу з розшуком персонажу і такими темпами розслідуються всі блатні я вже мовчу про беню хоча його розслідує СБУ теж ускореними темпами - незабаром випустять бо не на часі.
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29.08.2024 00:27 Відповісти
Виборів в найближчі 15 років не буде, так, що генерал хай не переживає, свої не осудять!
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29.08.2024 05:32 Відповісти
 
 