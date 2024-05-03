Незаконне збагачення: ДБР повідомило про нову підозру ексгенералу СБУ Наумову

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"У взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та Офісом Генерального прокурора ДБР виявило у колишнього посадовця СБУ набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перебуваючи на керівних посадах в СБУ, підозрюваний став власником:

автомобілю Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,

автомобілю BMW X6 xDrive40d вартістю 116 тисяч євро, зареєстрованого на дружину,

майже 593 тис. євро та понад $120 тисяч.

Також у його власності перебували два смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен.

Колишній посадовець підозрюється у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Раніше ДБР вже повідомило йому про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем.

Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.

Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. Розслідування триває.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але подробиці справи вказують на те, що йдеться про колишнього генерала, ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Справа Наумова

У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

У суді уточнили, що Наумов вийшов з сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.