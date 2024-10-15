Экс-чиновника СБУ Наумова в Сербии снова приговорили к году заключения за отмывание денег

В Сербии повторно приговорили к одному году лишения свободы за отмывание денег бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, Наумова также обязали уплатить штраф в размере 200 тысяч динаров (1700 евро).

Высший суд в Нише также приговорил Наумова к пяти годам выдворения из Сербии с условием, что время отбывания наказания не будет засчитано в вышеупомянутую меру.

Решение суда должно быть подтверждено апелляционным судом, чтобы оно было окончательным.

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По запросу Государственного бюро расследований Интерпол 26 августа 2024 года объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова.

Дело Наумова

В январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.