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Новости
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Экс-чиновника СБУ Наумова в Сербии снова приговорили к году заключения за отмывание денег

наумов

В Сербии повторно приговорили к одному году лишения свободы за отмывание денег бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, Наумова также обязали уплатить штраф в размере 200 тысяч динаров (1700 евро).

Высший суд в Нише также приговорил Наумова к пяти годам выдворения из Сербии с условием, что время отбывания наказания не будет засчитано в вышеупомянутую меру.

Решение суда должно быть подтверждено апелляционным судом, чтобы оно было окончательным.

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По запросу Государственного бюро расследований Интерпол 26 августа 2024 года объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова.

Дело Наумова

В январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, правда, в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

Автор: 

Сербия (397) суд (25136) Наумов Андрей (58)


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Топ комментарии
+9
Хорошие кадры Зеленский привел в руководство СБУ. Под стать другу детства Ванюше.
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15.10.2024 19:43
+7
Не тільки а і "флешку"з даними всього особового складу СБУ,яка коштує більше чим тих 600т.
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15.10.2024 20:06
+6
Зеля обізвав Наумова "зрадником" - тои навіть трохи засмутився - потім взяв себе в руки і виіхав з Украіни - не забувши прихопити нал
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15.10.2024 19:50
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Хорошие кадры Зеленский привел в руководство СБУ. Под стать другу детства Ванюше.
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15.10.2024 19:43 Ответить
Вова і Ваня. Друзі дитинства.

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15.10.2024 20:22 Ответить
Два виродки. Хай здохнуть і горять в пеклі
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15.10.2024 22:20 Ответить
Зеля обізвав Наумова "зрадником" - тои навіть трохи засмутився - потім взяв себе в руки і виіхав з Украіни - не забувши прихопити нал
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15.10.2024 19:50 Ответить
Не тільки а і "флешку"з даними всього особового складу СБУ,яка коштує більше чим тих 600т.
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15.10.2024 20:06 Ответить
Соратника ЗЕ
Наумова у Сербії знову засудили до року ув'язнення за відмивання грошей
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15.10.2024 19:52 Ответить
У Європі всі відмивають гроші. Тому коли когось за це садять (дуже рідко), це виглядає лицемірно і тупо.
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15.10.2024 19:53 Ответить
а чому суд не показували в Телемарахвоні??
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15.10.2024 19:55 Ответить
Цікаво
а він отримує українську генеральську пенсію??
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15.10.2024 19:59 Ответить
Ніт.
Блазень понизив його у званні: https://www.president.gov.ua/documents/1972022-41973
Та й на пенсію йому ще зарано.
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15.10.2024 20:12 Ответить
Роблять асе щоб нам не видавати
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15.10.2024 20:13 Ответить
Швидше за все, Наумова просто тримають в комфортних умовах сербські спецслужби на прохання кацапських "братушек". Таке собі "відрядження в Сербію від ФСБ".
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15.10.2024 20:29 Ответить
100%.Або єрмак домовився щоб не віддавали.Бо ниточка до баканова та далі піде
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15.10.2024 20:37 Ответить
Там по выходным на десерт ананасы дают, а кто в карцере--- бананы. Евро стандарт содержания, спорт залы, учится можно, интернет, кондеры стоят. Правда, без стеба. И передачи ведрами. Ряха скоро не влезет в дверь у сидельца замка Ух!
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15.10.2024 23:20 Ответить
Взагалі соромно до болю . Такого рівня посадовець а виявився звичайним гнидою .
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15.10.2024 20:23 Ответить
.... нічого йому не буде, все вже домовилися з мордором ,якщо його нам віддати, то він розкаже про ваню баканова і про спільників, а вони активно працюють проти України.
Це очевидні речі і великий СОРОМ за такі дії влади...
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15.10.2024 20:27 Ответить
ізраїль, знищує своїх ворогів у будь який спосіб!
останній раз, це за гранню наукової фантастики.
українці, обирають, два з шести. як раз, приблизно, 25 до 75, з урахуванням *********.
ну, що ж, ми десь приблизно поруч, як що виживимо, цього разу.
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15.10.2024 21:13 Ответить
Ляльководи путіна і зеленського мають свої плани щодо України
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15.10.2024 22:21 Ответить
 
 