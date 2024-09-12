Дело экс-генерала СБУ Наумова, завладевшего 4,1 млн грн госпредприятия, передали в суд
Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Он обвиняется в заключении заведомо убыточных сделок, которые нанесли государству ущерб на сотни тысяч гривен, а также в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований.
Имя обвиняемого правоохранители не называют, однако из обстоятельств дела понятно, что речь идет именно об экс-генерале СБУ Наумове.
Что установило следствие?
По данным следователей, в 2018 году он возглавлял одно из государственных предприятий и подписал с фиктивным предприятием заведомо экономически невыгодный договор на разработку проектно-сметной документации, а также документы по его выполнению.
В ГБР отметили, что это повлекло тяжкие последствия для Государственного предприятия и было сделано в интересах третьих лиц. Государство понесло убытки на почти 371 тысячу гривен.
"В период с сентября 2018 года по май 2019 года должностному лицу безосновательно начислялись премии. Через такие выплаты он завладел средствами предприятия на более 460 тысяч гривен", - напомнили правоохранители.
В 2019 году вместо того, чтобы уволиться с государственного предприятия, Наумов сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности предприятия о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ.
Поэтому он там в дальнейшем получал зарплату как призванный военнослужащий.
Таким образом он одновременно получал заработную плату как на государственном предприятии (примерно 160 тыс. гривен в месяц), так и в СБУ, а нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн гривен.
По каким статьям обвиняют Наумова?
Перед судом Наумов предстанет по трем статьям:
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);
- злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ);
- мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Печерским районным судом в отношении фигуранта заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он также объявлен в международный розыск.
Дело Наумова
В январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.
В суде уточнили, что Наумов вышел из сербской тюрьмы еще в начале декабря 2023 года. Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.
В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, на котором Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое - периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно начислял себе премии.
С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, однако в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".
Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.
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Ні мало, ні багато - цілий генерал СБУ !!!
Хтось вірить, що цей "генерал" один такий у СБУ - "чорна ворона" серед білих голубів ?