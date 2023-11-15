Сербия отказалась экстрадировать экс-генерала СБУ Наумова из-за слов Зеленского об изменнике. Вскоре Наумов выйдет на свободу, - BBC. ДОКУМЕНТ
Одним из аргументов, почему суд в Сербии отказался экстрадировать в Украину бывшего генерала СБУ Андрея Наумова, есть слова президента Владимира Зеленского, который в видеообращении назвал его "изменником". Вскоре Наумов должен выйти на свободу, отбыв в Сербии год заключения за отмывание средств.
Об этом говорится в материале ВВС News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты напоминают, что Наумов был задержан на границе между Сербией и Северной Македонией 7 июня 2022 года. У него обнаружили незадекларированные наличные деньги на сумму около 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов, а также два изумруда.
Суд в Сербии рассматривал против Наумова дела об отмывании средств и об экстрадиции.
В Украине в отношении Наумова есть два уголовных производства. Одно касается одновременного получения зарплаты в СБУ и на госпредприятии, где Наумов работал до прихода в спецслужбу. Другое – периода, когда он руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". По версии следствия, Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо невыгодный договор и безосновательно насчитывал себе премии.
Украина подала в Сербию запрос на его экстрадицию. Наумов во время заседаний заявлял, что обвинения против него в Украине безосновательны и политически мотивированы. И что в случае возвращения он опасается за свою жизнь.
В июле 2023 года суд отказал в экстрадиции Наумова из Сербии в Украину. Такое решение было принято из-за расследования украинскими правоохранителями возможной государственной измены Наумова, что, по мнению суда, можно рассматривать как политическое преследование.
На самом деле производства о госизмене против Наумова нет. Но ГБР проводит его проверку на возможное государственное предательство. В Бюро сообщили, что "проверяется факт возможного сбора Наумовым А.А. сведений конфиденциального характера о функционировании системы безопасности объекта управления госпредприятия (ЧАЭС. - Ред.) и передаче указанных сведений представителю разведывательных подразделений иностранного государства с целью осуществления подрывной деятельности и агрессии в отношении Украины".
По словам источников BBC, о подозрении после проверки так и не сообщили, потому что не хватает доказательств.
Также в решении сербского суда упоминается былое покушение на Наумова, что свидетельствует об угрозе его жизни, наличии его фамилии на сайте "Миротворец" и лишении президентом звания бригадного генерала без объяснения конкретных причин.
А также видеообращение президента Владимира Зеленского в начале полномасштабной войны, в котором он употребляет слово "изменник" в отношении Наумова. Все это также приняли во внимание как аргументацию в отказе в экстрадиции.
"Было учтено не только то, что президент Украины в публичном обращении к общественности назвал подсудимого предателем, но и лишил из-за этого его звания бригадного генерала без объяснения причины", - говорится в судебном решении с акцентом на нарушение презумпции невиновности.
Такое заявление Зеленского относительно Наумова, по мнению суда, было предвзято и побудило общество считать, что он предатель еще до решения суда. А это "чревато его безопасностью в случае экстрадиции".
Решение по второму делу – об отмывании средств – сербский суд объявил в сентябре 2023 года. Наумова признали виновным и присудили год заключения, а также конфисковали все найденные деньги, драгоценности и авто BMW X6, на котором он передвигался.
Наумов уже год находится в сербском следственном изоляторе и должен вскоре выйти на свободу.
Суд запретил ему возвращаться в Сербию в течение следующих пяти лет. ВВС предполагает, что после освобождения Наумов поедет в Турцию, где проживает его семья.
При этом экс-генерал СБУ и дальше находится в международном розыске, поэтому риск возможной экстрадиции для него будет существовать и дальше.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо помилки мають місце, то чи не були ці помилки навмисно зробленими із метою унеможливлення екстрадиції?
А скільки ще такого сміття пограбувавши нашу багатостраждальну країну спокійно собі виїхало...