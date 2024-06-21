Экс-генералу СБУ Наумову сообщено о подозрении в подделке документов, - ГБР. ВИДЕО

Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову сообщено о подозрении в подделке документов для сербского суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Бюро напомнили, что 7 июня 2022 года бывший чиновник пытался выехать с территории Республики Сербия в Северную Македонию через пограничный пункт Прешево, скрыв от таможенного контроля имущество и деньги.

У него тогда обнаружили 592 тыс. 990 евро, 120 тыс. 102 доллара США и два изумруда.

"Он передвигался на легковом автомобиле BMW X6 PMV, который формально принадлежит его жене. Все это имущество и средства были получены фигурантом преступным путем во время пребывания им на должностях директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и в Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Впоследствии его задержали правоохранители Сербии, поскольку он нарушил предписания ст. 86 Закона Республики Сербия "О предотвращении отмывания средств" и ст. 12 Закона Республики Сербия "О таможенном деле".

"Чтобы избежать ответственности экс-правоохранитель решил подделать официальные документы, чтобы создать ложное представление у сербских правоохранительных и судебных органов о законности происхождения средств и имущества. Он вступил в преступный сговор с другими лицами и организовал изготовление поддельных официальных документов. В частности, договор займа (возвратной финансовой помощи), якобы заключенный между его отцом и третьим лицом. А также акт предоставления средств к Договору займа, якобы заключенного между его отцом и этим же лицом.

После получения от сообщников пакета фальшивых документов, он передал их Специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в сербском городе Ниш", - рассказали в ГБР.

Впоследствии правоохранители Сербии и ГБР доказали факт подделки этих документов и передали их сербскому суду.

Так, бывшему начальнику ГУВБ СБ Украины сообщено о подозрении в учении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, а именно в организации подделки официальных документов, которые выдаются или удостоверяются лицами, имеющими право выдавать или удостоверять такие документы, и которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью использования их поддельщиком или другим лицом совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Речь идет об Андрее Наумове.

Дело Наумова

Напомним, в январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

Наумов - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего. Также СМИ рассказывали, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину - а именно 23 февраля - Андрей Наумов выехал за границу.

В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, однако в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

