Дело бывшего генерала СБУ Наумова в Сербии вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд в сербском городе Ниш 14 февраля отменил приговор первой инстанции, которым гражданин Украины Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы за отмывание денег. Дело было возвращено на новое рассмотрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Дело было возвращено в суд города Ниш для принятия нового решения.

Наумов - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего.

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В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением" и мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

По сообщениям СМИ, накануне полномасштабного вторжения России в Украину – а именно 23 февраля – Андрей Наумов уехал за границу.

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Наумов был задержан на границе между Сербией и Северной Македонией 7 июня 2022 года. У него обнаружили незадекларированные наличные деньги на сумму около 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов, а также два изумруда.

Сербия отказала Украине в экстрадиции Наумова.

В сентябре 2023 года сербский суд объявил решение по делу Наумова об отмывании средств. Ему присудили год заключения. В январе 2024 года Наумов вышел на свободу, к тому моменту уже отбыв свой срок заключения.