Дело бывшего генерала СБУ Наумова в Сербии вернули на новое рассмотрение
Апелляционный суд в сербском городе Ниш 14 февраля отменил приговор первой инстанции, которым гражданин Украины Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы за отмывание денег. Дело было возвращено на новое рассмотрение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Дело было возвращено в суд города Ниш для принятия нового решения.
Наумов - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего.
В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением" и мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.
По сообщениям СМИ, накануне полномасштабного вторжения России в Украину – а именно 23 февраля – Андрей Наумов уехал за границу.
Наумов был задержан на границе между Сербией и Северной Македонией 7 июня 2022 года. У него обнаружили незадекларированные наличные деньги на сумму около 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов, а также два изумруда.
Сербия отказала Украине в экстрадиции Наумова.
В сентябре 2023 года сербский суд объявил решение по делу Наумова об отмывании средств. Ему присудили год заключения. В январе 2024 года Наумов вышел на свободу, к тому моменту уже отбыв свой срок заключения.
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Там он все расскажет
Дуже цікаве інтерв'ю вийшло на BBC (https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c51r9gz0242o). Це інтерв'ю з Андрієм Наумович, колишнім заступником лейтенанта Баканова. І це варто прочитати. Наумова називали "сірим кардиналом" СБУ, "гаманцем Баканова", покровителем контрабанди, рекетиром, хазяїном "бекофісу" спецслужби і ще багато ким. А журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, в якому розказали про елітне майно родини спецслужбіста, не співставне з офіційними доходами. Коли журналісти ВВС їхали на інтерв'ю в Сербію, то цілком розуміли, що ця людина буде себе виправдовувати по всіх пунктах. Але також вони були свідомі того, що його версія подій цілком має право на життя. Особливо враховуючи той факт, що українські слідчі до нього жодного разу не зверталися, а сам він ніколи не давав інтерв'ю та коментарів журналістам. І він дав багато інформації від якої у ОП сьогодні холодний піт. Наприклад це:
ВВС: А з Єрмаком ви знайомі? Які у вас були стосунки?
А.Н.: Так, з Єрмаком я був знайомий ще задовго до роботи в СБУ. І хочу окремо підкреслити, що це знайомство мені в жодному разі не допомагало, а навпаки шкодило.
Він був сконцентрований на перепідпорядкуванні Служби від президента на офіс шляхом зняття тодішнього керівника Баканова. Запускалися в хід у тому числі дискредитація щодо мене, всередині офісу кипіли ігри.
ВВС: Олега Татарова вважають куратором силових і правоохоронних структур від Офісу президента. Чи намагався він впливати на вас, на СБУ в той час, коли ви там працювали?
А.Н.: Його вплив був надто активним і він постійно розширював коло тих керівників, які раніше були йому непідконтрольні. У хід йшли і обіцянки медалей, і посад, і використовувалася різна мотивація. І коли вже керівники йому ставали прихильні - він ставив їм безпосередньо свої завдання, оминаючи субординацію. Так, його вплив розростався.
ВВС: А конкретно вам були якісь дзвінки від нього? Наприклад, цю справу відкрий, цю закрий, цю людину не чіпай?
А.Н.: Мені надходили від нього рекомендації, як мені варто поводитися в деяких питаннях. А я завжди вказував на те, що в мене один керівник - якщо він доручить мені ці завдання, я їх виконуватиму. Я зі свого боку міг піти уточнити, чи є таке завдання згори. Як правило, отримував відповідь, що такого завдання немає, туди не лізь.