Сербский суд отказал в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова

В Сербии Апелляционный суд в Нише подтвердил решение Высшего суда первой инстанции об окончательном отказе в экстрадиции экс-генерала Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом журналистам Балканской службы Радио Свобода сообщили в суде.

Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии по невыдаче Наумова по запросу Украины.

Запрос на экстрадицию от Украины в Сербию поступил в середине октября 2022 года. Сам Наумов выступал против своей экстрадиции в Украину, утверждая, что в таком случае его безопасность будет под угрозой.

В Украине Наумову сообщили о подозрении "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением", мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербский суд отказал Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ

Как сообщалось, Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

За сутки до полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Наумов уехал за границу. Его арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

Больше об обстоятельствах ареста Андрея Наумова можно прочитать в материале Цензор.НЕТ "У погоні за човном: як "гаманець" Баканова сів до в’язниці в Сербії і чи є в тому російський слід"