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Сербия (365) экстрадиция (562) Наумов Андрей (56)

Сербский суд отказал в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова

наумов

В Сербии Апелляционный суд в Нише подтвердил решение Высшего суда первой инстанции об окончательном отказе в экстрадиции экс-генерала Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом журналистам Балканской службы Радио Свобода сообщили в суде.

Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии по невыдаче Наумова по запросу Украины.

Запрос на экстрадицию от Украины в Сербию поступил в середине октября 2022 года. Сам Наумов выступал против своей экстрадиции в Украину, утверждая, что в таком случае его безопасность будет под угрозой.

В Украине Наумову сообщили о подозрении "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением", мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербский суд отказал Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ

Как сообщалось, Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

За сутки до полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Наумов уехал за границу. Его арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

Больше об обстоятельствах ареста Андрея Наумова можно прочитать в материале Цензор.НЕТ "У погоні за човном: як "гаманець" Баканова сів до в’язниці в Сербії і чи є в тому російський слід"
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Топ комментарии
+17
Так де той уйобок Баканов??? А знаю знаю прічєм здєсь Зілєнській? От жеж зеуйобкі розрушать країну так 70сять відсотків ********
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05.10.2023 19:00
+9
Ну так не зря ж він до них і чухнув. Там все розраховано.
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05.10.2023 18:59
+9
мерзота ...
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05.10.2023 19:01
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Ну так не зря ж він до них і чухнув. Там все розраховано.
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05.10.2023 18:59 Ответить
Так де той уйобок Баканов??? А знаю знаю прічєм здєсь Зілєнській? От жеж зеуйобкі розрушать країну так 70сять відсотків ********
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05.10.2023 19:00 Ответить
мерзота ...
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05.10.2023 19:01 Ответить
З усіх портнових- шевченків , на екстрадицію подали наумова , тому що він коли тікав умикнув кассу "слуг" з якої виплачувались депутатам гроші в конвертах ?
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05.10.2023 19:01 Ответить
..може й на краще..
печерний суд, отримавши взноси (як і усі "високі" причетні), може дозволити гниді "тіхонько уйті в лєс"
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05.10.2023 19:03 Ответить
Угу, у нього на влешках вся СБУ *как на ладони*згідно його посади,перекантується там рік і до рашки.
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05.10.2023 22:29 Ответить
не по совісті, але там бабло
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05.10.2023 19:13 Ответить
Чого утік у Сербію ? Бо утік би в Росію, вся сітка сівковича обсипалась. І в першу чергу його друг та побратим по шахрайствах ванятка літінант. Вони ж спочатку з німецьким контрабандистом в Німеччині чалились, а коли пронюхали що США уважно слухало їх триндьож, вдарились в бєга. Тому такі сміховинні звинувачення у привласненні "зарплати" - щоб не видавали.
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05.10.2023 19:14 Ответить
Мабуть, серби думають, щоб він не пішов шляхом Кушнарьова Чечетова Калашников, а то може, і аж у Полтаву, на курси адвокатів виїхати!!

Потім і не знайдуть, цього злочинця… Це ж не суддя Чаусов!….
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05.10.2023 19:40 Ответить
Ну і ладна, не дуже то і хотілося...
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05.10.2023 20:31 Ответить
А там же Подоляк ляпнув, що повернуть чоловіків, які "незаконно" (а насправді цілком законно, бо сама заборона незаконна) виїхали з України. Якщо відвертого злочинця екстрадувати не можуть, невже хтось екстрадує простих чоловіків??? Клоунада
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05.10.2023 20:40 Ответить
Кому той Подоляк служить ми навіть не знаємо, але не Україні !
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05.10.2023 20:50 Ответить
Ото ж такі документи СБУ подавала на екстрадицію. Спеціально, щоб не видали
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05.10.2023 20:47 Ответить
Його екстрадують новой владі після травня 2024 року.
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05.10.2023 20:48 Ответить
 
 