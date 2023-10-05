Сербський суд відмовив в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова

У Сербії Апеляційний суд у Ниші підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції про остаточну відмову в екстрадиції ексгенерала Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це журналістам Балканської служби Радіо Свобода повідомили у суді.

Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо невидачі Наумова на запит України.

Запит на екстрадицію від України до Сербії надійшов у середині жовтня 2022 року. Сам Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.

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В Україні Наумову повідомили про підозру "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Як повідомлялося, Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за обвинуваченням у відмиванні грошей.

За добу до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Наумов виїхав за кордон. Його заарештували 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити із Сербії до Північної Македонії.

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Більше про обставини арешту Андрія Наумова можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ "У погоні за човном: як "гаманець" Баканова сів до в’язниці в Сербії і чи є в тому російський слід"