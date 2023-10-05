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Сербія (350) екстрадиція (429) Наумов Андрій (68)

Сербський суд відмовив в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова

наумов

У Сербії Апеляційний суд у Ниші підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції про остаточну відмову в екстрадиції ексгенерала Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ  з посиланням на Радіо Свобода, про це журналістам Балканської служби Радіо Свобода повідомили у суді.

Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо невидачі Наумова на запит України.

Запит на екстрадицію від України до Сербії надійшов у середині жовтня 2022 року. Сам Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.

Також читайте: Зрадник генерал СБУ Наумов отримав рік тюрми у Сербії. ФОТО

В Україні Наумову повідомили про підозру "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Як повідомлялося, Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за обвинуваченням у відмиванні грошей.

За добу до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Наумов виїхав за кордон. Його заарештували 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити із Сербії до Північної Македонії.

Також читайте: Наумов у сербському суді просить не допитувати його цивільну дружину

Більше про обставини арешту Андрія Наумова можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ "У погоні за човном: як "гаманець" Баканова сів до в’язниці в Сербії і чи є в тому російський слід"

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Топ коментарі
+17
Так де той уйобок Баканов??? А знаю знаю прічєм здєсь Зілєнській? От жеж зеуйобкі розрушать країну так 70сять відсотків ********
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05.10.2023 19:00
+9
Ну так не зря ж він до них і чухнув. Там все розраховано.
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05.10.2023 18:59
+9
мерзота ...
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05.10.2023 19:01
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Ну так не зря ж він до них і чухнув. Там все розраховано.
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05.10.2023 18:59 Відповісти
Так де той уйобок Баканов??? А знаю знаю прічєм здєсь Зілєнській? От жеж зеуйобкі розрушать країну так 70сять відсотків ********
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05.10.2023 19:00 Відповісти
мерзота ...
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05.10.2023 19:01 Відповісти
З усіх портнових- шевченків , на екстрадицію подали наумова , тому що він коли тікав умикнув кассу "слуг" з якої виплачувались депутатам гроші в конвертах ?
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05.10.2023 19:01 Відповісти
..може й на краще..
печерний суд, отримавши взноси (як і усі "високі" причетні), може дозволити гниді "тіхонько уйті в лєс"
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05.10.2023 19:03 Відповісти
Угу, у нього на влешках вся СБУ *как на ладони*згідно його посади,перекантується там рік і до рашки.
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05.10.2023 22:29 Відповісти
не по совісті, але там бабло
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05.10.2023 19:13 Відповісти
Чого утік у Сербію ? Бо утік би в Росію, вся сітка сівковича обсипалась. І в першу чергу його друг та побратим по шахрайствах ванятка літінант. Вони ж спочатку з німецьким контрабандистом в Німеччині чалились, а коли пронюхали що США уважно слухало їх триндьож, вдарились в бєга. Тому такі сміховинні звинувачення у привласненні "зарплати" - щоб не видавали.
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05.10.2023 19:14 Відповісти
Мабуть, серби думають, щоб він не пішов шляхом Кушнарьова Чечетова Калашников, а то може, і аж у Полтаву, на курси адвокатів виїхати!!

Потім і не знайдуть, цього злочинця… Це ж не суддя Чаусов!….
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05.10.2023 19:40 Відповісти
Ну і ладна, не дуже то і хотілося...
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05.10.2023 20:31 Відповісти
А там же Подоляк ляпнув, що повернуть чоловіків, які "незаконно" (а насправді цілком законно, бо сама заборона незаконна) виїхали з України. Якщо відвертого злочинця екстрадувати не можуть, невже хтось екстрадує простих чоловіків??? Клоунада
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05.10.2023 20:40 Відповісти
Кому той Подоляк служить ми навіть не знаємо, але не Україні !
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05.10.2023 20:50 Відповісти
Ото ж такі документи СБУ подавала на екстрадицію. Спеціально, щоб не видали
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05.10.2023 20:47 Відповісти
Його екстрадують новой владі після травня 2024 року.
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05.10.2023 20:48 Відповісти
 
 