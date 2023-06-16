Наумов у сербському суді просить не допитувати його цивільну дружину

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов на суді у Сербії попросив не допитувати його цивільну дружину Анну Ревенко нібито через небезпеку, яка їй загрожує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.



Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого у Сербії обвинувачують у відмиванні грошей, на засіданні 16 червня у Вищому суді у місті Ніш попросив, щоб його дружина Анна Ревенко не давала свідчень.

За словами Наумова, прибуття на судовий процес може поставити під загрозу її безпеку.

При цьому, звертають увагу журналісти, раніше саме адвокати Наумова пропонували, щоб Анна Ревенко дала свідчення в суді. Але нині відкликали цю пропозицію.



Про те, що Анна Ревенко є цивільною дружиною Наумова і про придбання нею двох елітних авто – вартістю, вищою за її офіційні доходи – журналістка "Схем" Валерія Єгошина розповідала у своєму розслідуванні про експосадовця СБУ.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, на початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.

Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.

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