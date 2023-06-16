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Наумов у сербському суді просить не допитувати його цивільну дружину

наумов

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов на суді у Сербії попросив не допитувати його цивільну дружину Анну Ревенко нібито через небезпеку, яка їй загрожує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого у Сербії обвинувачують у відмиванні грошей, на засіданні 16 червня у Вищому суді у місті Ніш попросив, щоб його дружина Анна Ревенко не давала свідчень.

За словами Наумова, прибуття на судовий процес може поставити під загрозу її безпеку. 

При цьому, звертають увагу журналісти, раніше саме адвокати Наумова пропонували, щоб Анна Ревенко дала свідчення в суді. Але нині відкликали цю пропозицію.

Про те, що Анна Ревенко є цивільною дружиною Наумова і про придбання нею двох елітних авто – вартістю, вищою за її офіційні доходи – журналістка "Схем" Валерія Єгошина розповідала у своєму розслідуванні про експосадовця СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наумов у сербському суді заперечує звинувачення у відмиванні грошей, - журналістка. ФОТО


Як повідомляв Цензор.НЕТ, на початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.

Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.

Також дивіться: Агент ФСБ Кулініч "Котигорошко" та його куратор Сівкович обговорюють посилення впливу на СБУ: Наумова поставьте первым замом. Времени у нас мало - пару месяцев". АУДIО. Повна розшифровка

Автор: 

відмивання грошей (406) Сербія (370) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+19
і лінтінанта баканова теж просив не допитувати?
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16.06.2023 22:31
+13
Чому його не хочуть допитати в Україні? Якось ним в Україні ніхто не цікавиться, чому Кулініч і Сівковичитак його хотіли? Звинувачення суто і тільки відмивання грошей.
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16.06.2023 22:27
+12
Чи то качатись від сміху чи то розбити табуретку від злості: сказав що його призвали і йому продовжували виплачувати зарплату, чи zелюди дійсно свято ввірували в аксіому що решта людей крім них це лохи ? На підприємстві лікарняний аж через кілька місяців виплачують, а тим кого призвали вимагають і повістку подати, довідку з воєнкомату, довідку з військової частини- місяці проходять. А керівники цього держпідприємства вже відбувають кримінальне покарання ?
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16.06.2023 22:31
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🤣 и талоны на усиленное питание выдать
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16.06.2023 22:27 Відповісти
Чому його не хочуть допитати в Україні? Якось ним в Україні ніхто не цікавиться, чому Кулініч і Сівковичитак його хотіли? Звинувачення суто і тільки відмивання грошей.
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16.06.2023 22:27 Відповісти
ой я вас умоляю Сербия протекторат Рашки как будто он случайно поехал в Сербию как Остап Бендер пытался пересечь границу и его обобрали пограничники.. Наумов понимал что его расскрыли... в Рашку сильно примитивно а вот в Сербию изобразить типа суд по незаконному ввозу золота тут как в анекдоте..... *-***Штирлиц шел 1 мая по Брелину в буденовке и с Красным флагом и удивлялся почему за ним следует гестапо Абвер и жандармерия военных... так и Наумов...
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16.06.2023 22:48 Відповісти
тому що це буде ще один провал для тутешньої резидентури, бо прийдеться витягати на світло лейтенанта ваню, а друг дитинства може наговорити всілякої небезпечної *****.
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17.06.2023 00:01 Відповісти
Зеля та Єрмак відпустять його в ту же мить. Він продасть усю резідентуру ФСБ в Україні.
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17.06.2023 07:51 Відповісти
Ше живий???
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16.06.2023 22:30 Відповісти
і лінтінанта баканова теж просив не допитувати?
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16.06.2023 22:31 Відповісти
капрал бакланов схоже десь поруч з підпоруччиком будьоним
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16.06.2023 22:55 Відповісти
Чи то качатись від сміху чи то розбити табуретку від злості: сказав що його призвали і йому продовжували виплачувати зарплату, чи zелюди дійсно свято ввірували в аксіому що решта людей крім них це лохи ? На підприємстві лікарняний аж через кілька місяців виплачують, а тим кого призвали вимагають і повістку подати, довідку з воєнкомату, довідку з військової частини- місяці проходять. А керівники цього держпідприємства вже відбувають кримінальне покарання ?
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16.06.2023 22:31 Відповісти
В тому й питання, що ні. Більш того керівники ДАЗВ України, які підписували всі ці роки штатний розпис з посадовими окладами і прекрасно знали про ці виплати, ДБР не затримані, а отримали підвищення й надалі займають високі посади в Мінекономіки.
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17.06.2023 07:20 Відповісти
З якого дива цей зрадник і злодюга , ще ставить свої умови
кого і як допитувати ?

Ти падлюка повинен сісти за грати на пожиттєве за розмінований
Чонгар і весь Південь !

І не забудь назвати замовників із ОП і ФСБ росісі 😡
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16.06.2023 22:37 Відповісти
Він у Сербії нічого не розміновував (( які претензії до сербського суду , підсудний клопоче , суд розглядає клопотання . Питання чому і досі немає звернення України про екстрадицію зрадника , може тому що в Україні він і досі зегероєм рахується ? ((
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17.06.2023 00:19 Відповісти
Для Єрмака було б краще якщо б він був в Туреччині до кінця війни як керівникигерої Маріуполя.
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17.06.2023 07:54 Відповісти
Наумова https://interfax.com.ua/news/general/902152.html підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Джерело:
---------------
Добре, что на это стали обращать внимание. Хотя все не поймаешь. Не знаю как сейчас, но раньше было становились на учет в ЦЗ и одновременно на работу не официально. И тут пособие и там з/п.
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16.06.2023 22:38 Відповісти
Звичайний голубой воріішка та шпигун. Не вимагають видачі бо клака Гнусавого вся як на підбір "від Сівковича".
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16.06.2023 22:39 Відповісти
капец.. ну и сбу у нас... экстрадировать и кастрировать!!,,что б отбелится!!
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16.06.2023 22:40 Відповісти
Блет, проект "Схеми" ще два роки тому розслідуванню по цьому кадру робив...

https://www.youtube.com/watch?v=luca5RXG3mg&t=461s Таємний кадр СБУ
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16.06.2023 22:52 Відповісти
бо в неї вкраденi грошi захованi....
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16.06.2023 22:53 Відповісти
Или она его куратор
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16.06.2023 23:27 Відповісти
Один із перших клієнтів майбутньогоукраїнського Мосаду.
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16.06.2023 23:20 Відповісти
Українська прокуратура замовляє екстрадицію?
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16.06.2023 23:54 Відповісти
Та ви що ?!
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17.06.2023 07:55 Відповісти
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17.06.2023 11:32 Відповісти
так а фсьотакі, хто робив подання, хто перевіряв, хто затвердив, призначив цього вініпуха на таку посаду, в СлужбіБізнесаУкраДі-ни????
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17.06.2023 03:17 Відповісти
А що скаже шановне панство про цього агента ФСБ? Адже відомо тільки, що його арештували під телекамеру і далі ТИША. Всі, в тому числі і такі сміливі в інших випадках ЗМІ, коли треба по замовленню когось обісрати, як лайна в рот набрали.

Валерій Шайтанов.
Дуууже добре відомий тим, хто цікавиться подіями на Майдані.

Саме цей Шайтанов керував групою альфівців-вбивць, що штурмували 18 лютого 2014 року будинок Профспілок на Майдані та спалили там живцем людей!

Це стало відомо ще в травні 2014 року, але...

Він вже був заступником голови "Альфи" СБУ та разом з головою "Альфи" Човганюком, коли отримав наказ на штурм Слов'янська, відмовився виконувати наказ та втік разом з усією величезною групою (240 людей) обісцяних від жаху альфівців.

Там же він зустрічався і товарищував з Гіркіним, з командиром донецької "Альфи" зрадником Олександром Ходаковським.

Якби тоді штурм Слов'янська був проведений та терористи знищені, можливо, на цьому б все і закінчилось і ніякої війни на роки не було б.

Тільки героїчними зусиллями десантників Кривоноса аеропорт в Кроматорську вдалось втримати, коли звідти з жахом, як верескливі свині, втекли сотні альфівців на чолі з цим самим Шайтановим.

ЦЕ ВСЕ БУЛО ПРЕКРАСНО ВІДОМО ще в 2014-2015 роках. І що ви думаєте, сталось? Шайтанова звільнили та посадили у в'язницю?

23 серпня 2015 року президент дав йому звання ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА!!!!!!!

Дивуєтесь величезній кількості заарештованих, ув'язнених, вбитих СБУ патріотів? Чи будуть тепер переглянуті їх справи?

А тепер в мене головне питання - як, знаючи це все про Шайтанова ще з 2014 року, керівництво СБУ (Грицак) та керівництво країни могло дати йому звання генерала та поставити його на керівну посаду в АТО, даючи доступ до надсекретної інформації??

Відповідь у мене тільки одна - існує величезна група зрадників, що планомірно всі ці роки знищують Україну. І Шайтанов - далеко не найбільший з них.
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17.06.2023 11:31 Відповісти
 
 