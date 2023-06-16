Наумов у сербському суді просить не допитувати його цивільну дружину
Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов на суді у Сербії попросив не допитувати його цивільну дружину Анну Ревенко нібито через небезпеку, яка їй загрожує.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.
Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого у Сербії обвинувачують у відмиванні грошей, на засіданні 16 червня у Вищому суді у місті Ніш попросив, щоб його дружина Анна Ревенко не давала свідчень.
За словами Наумова, прибуття на судовий процес може поставити під загрозу її безпеку.
При цьому, звертають увагу журналісти, раніше саме адвокати Наумова пропонували, щоб Анна Ревенко дала свідчення в суді. Але нині відкликали цю пропозицію.
Про те, що Анна Ревенко є цивільною дружиною Наумова і про придбання нею двох елітних авто – вартістю, вищою за її офіційні доходи – журналістка "Схем" Валерія Єгошина розповідала у своєму розслідуванні про експосадовця СБУ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, на початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.
Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.
Будь ласка, зачекайте...
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кого і як допитувати ?
Ти падлюка повинен сісти за грати на пожиттєве за розмінований
Чонгар і весь Південь !
І не забудь назвати замовників із ОП і ФСБ росісі 😡
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Добре, что на это стали обращать внимание. Хотя все не поймаешь. Не знаю как сейчас, но раньше было становились на учет в ЦЗ и одновременно на работу не официально. И тут пособие и там з/п.
https://www.youtube.com/watch?v=luca5RXG3mg&t=461s Таємний кадр СБУ
Валерій Шайтанов.
Дуууже добре відомий тим, хто цікавиться подіями на Майдані.
Саме цей Шайтанов керував групою альфівців-вбивць, що штурмували 18 лютого 2014 року будинок Профспілок на Майдані та спалили там живцем людей!
Це стало відомо ще в травні 2014 року, але...
Він вже був заступником голови "Альфи" СБУ та разом з головою "Альфи" Човганюком, коли отримав наказ на штурм Слов'янська, відмовився виконувати наказ та втік разом з усією величезною групою (240 людей) обісцяних від жаху альфівців.
Там же він зустрічався і товарищував з Гіркіним, з командиром донецької "Альфи" зрадником Олександром Ходаковським.
Якби тоді штурм Слов'янська був проведений та терористи знищені, можливо, на цьому б все і закінчилось і ніякої війни на роки не було б.
Тільки героїчними зусиллями десантників Кривоноса аеропорт в Кроматорську вдалось втримати, коли звідти з жахом, як верескливі свині, втекли сотні альфівців на чолі з цим самим Шайтановим.
ЦЕ ВСЕ БУЛО ПРЕКРАСНО ВІДОМО ще в 2014-2015 роках. І що ви думаєте, сталось? Шайтанова звільнили та посадили у в'язницю?
23 серпня 2015 року президент дав йому звання ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА!!!!!!!
Дивуєтесь величезній кількості заарештованих, ув'язнених, вбитих СБУ патріотів? Чи будуть тепер переглянуті їх справи?
А тепер в мене головне питання - як, знаючи це все про Шайтанова ще з 2014 року, керівництво СБУ (Грицак) та керівництво країни могло дати йому звання генерала та поставити його на керівну посаду в АТО, даючи доступ до надсекретної інформації??
Відповідь у мене тільки одна - існує величезна група зрадників, що планомірно всі ці роки знищують Україну. І Шайтанов - далеко не найбільший з них.