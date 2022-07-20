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Сербія (257) Наумов Андрій (52)

Сербія офіційно підтвердила затримання ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова

Новини Цензор.НЕТ Події

андрей,наумов

Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.М. (1982 року року народження), якого підозрюють у відмиванні грошей. Сербські медіа уточнюють, що йдеться про Андрія Наумова, колишнього керівника відділу внутрішньої безпеки в Службі безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Разом з А.Н. затриманий громадянин Німеччини А.А. (1986 року народження), який був його водієм.

Чоловіків затримали на кордоні з Північною Македонією. В машині, якою вони їхали виявлено 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Згідно із законом, їм призначили попереднє увʼязнення строком на 48 годин. Відтак мають постати перед слідчим суддею.

Громадянин України, як повідомляють медіа, не бажав звернутися за допомогою до консульства України, хоча має таке право. Сербські оглядачі припускають, що Наумов буде намагатися "торгувати" з сербськими службами, оскільки він володіє великою кількістю важливої інформації щодо українських внутрішніх справ. Припущення базуються на тому, що сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулин тісно співпрацює з МВС Російської Федерації й виступає за розширення стосунків з Москвою в ланці безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенерала СБУ Наумова затримали в Сербії за спробу перевезти валюту й коштовності, - ЗМІ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+57
Баканов не хочет объясниться перед гражданами Украины по этому поводу? Что за мусор он поназначал на высокие должности и на каком основании, и что будет если Наумов окажется в Рашке вместе со всеми своими секретами?
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11.06.2022 21:42
+37
Генерал СБУ пышной наружности не выпуская из рук два чемодана с деньгами не смог пройти рамку металлодетектора....
Немного для справки: Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.
Возникает один вопрос: чьи это деньги и драгоценности генерал как такой жирный кабанчик через узкую калитку загона пытался вытащить из Украины? И как он прошел нашу таможню?
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11.06.2022 21:46
+32
а тіпєрь, і студію, ХТО робив подання на призначення, ХТО призначав, затверджував, ХТО проводив і чи проводив спецперевірки????

Родіна далжна знать хєроєв!!!!
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11.06.2022 21:44
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Зелені кадри що втекли, раптом опинилися у країні тотальних **************. Прикольний збіг! А який це корм для кацапської пропаганди буде...
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11.06.2022 21:39 Відповісти
Если бы только для российской пропаганды, это была бы ерунда.
Но ведь выкормыш нашего зенералисимуса был вторым человеком в СБУ, следовательно владеет массой государственных секретов.
Естественно, всё это будет передано российскому ФСБ, сколько ущерба это принесёт стране, трудно представить.
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11.06.2022 22:22 Відповісти
Гроші у нього були баканова, а валуєв був у курсі. І вовка про це нез нав, довіряй потім друзям. Україна досі не в курсі, бо Байден декілька разів не позвонив?
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11.06.2022 22:47 Відповісти
Цікаво,чи видадуть сербські гниди кремлівську гниду!!))
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11.06.2022 21:42 Відповісти
Баканов не хочет объясниться перед гражданами Украины по этому поводу? Что за мусор он поназначал на высокие должности и на каком основании, и что будет если Наумов окажется в Рашке вместе со всеми своими секретами?
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11.06.2022 21:42 Відповісти
Тезко які таємниці,гниди про все вчасно доповідають!!))
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11.06.2022 21:48 Відповісти
ванек Баканов сам где-то в Польше героически прятался в первые две недели войны.
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11.06.2022 21:53 Відповісти
мусор призначив мусора !!!
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11.06.2022 22:17 Відповісти
Объясняться должен не только литинант бакланов, но и президент, который откуда-то вытянул этого Наумова и которого по его протекции ванятка взял в СБУ.
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11.06.2022 22:24 Відповісти
Да фсбэш6ики уже работают с Наумовым . Это надо понимать . Наумов , чтобы его не отдали Украине , сдаст все секреты .

нужен украинский Моссад , чтобы доставать и уничтожать предателей
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11.06.2022 22:58 Відповісти
В першу чергу Зеленського .
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12.06.2022 15:54 Відповісти
Х-ло теперь будет иметь компромат на Зеленского и держать его за яйца.
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11.06.2022 21:42 Відповісти
Швидше сметанний омлет!!))
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11.06.2022 21:49 Відповісти
а тіпєрь, і студію, ХТО робив подання на призначення, ХТО призначав, затверджував, ХТО проводив і чи проводив спецперевірки????

Родіна далжна знать хєроєв!!!!
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11.06.2022 21:44 Відповісти
Це - зрадник! І з ним, як зі зрадником - СМРТ!
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11.06.2022 21:45 Відповісти
Ні не зрадник,зрадники ті хто його на держслужбу призначав!!))
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11.06.2022 21:57 Відповісти
Цікаво,навіщо здали цю гниду? Антієвроінтеграційний реванш триває!!))
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11.06.2022 21:46 Відповісти
наумофф, єрмак, баканофф... які звучні українські прізвища, чи не так?
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11.06.2022 21:46 Відповісти
Генерал СБУ пышной наружности не выпуская из рук два чемодана с деньгами не смог пройти рамку металлодетектора....
Немного для справки: Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.
Возникает один вопрос: чьи это деньги и драгоценности генерал как такой жирный кабанчик через узкую калитку загона пытался вытащить из Украины? И как он прошел нашу таможню?
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11.06.2022 21:46 Відповісти
Через українську таможню він пройшов червоною килимовою доріжкою!!))
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11.06.2022 21:52 Відповісти
гешефт завжди за рахунок людий, які працюють, а ці кабанчики, скільки їх не годуй - смарагдами не серуть, тільки смердючим лайном.
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11.06.2022 22:03 Відповісти
Так воно то так,знайдені кошти то пусте в теперішніх умовах,головне -де флешки?Бо там страшно подумати що в них ця мразь закачала,перше що приходить на думку весь штат СБУ з адресами, рідними,і т.д.якби ми не котили бочку на СБУ,але в службі таки більшість патріоти,не взираючи на *гнилувату верхушку*
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12.06.2022 10:32 Відповісти
За таможню Зеленський домовлявся .
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12.06.2022 15:55 Відповісти
И куда его экстрадируют?
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11.06.2022 21:51 Відповісти
Швидше за все в Моськву!!))
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11.06.2022 21:53 Відповісти
баканов и зеленский задержание своего друга не собираются комментировать?
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11.06.2022 21:56 Відповісти
а можно засунуть ему пальцы в дверри?
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11.06.2022 22:01 Відповісти
Зеленський зробить "хід конем"?
Швиденько відкриють на нього справу та будуть вимагати його видачу через Інтерполу?
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11.06.2022 22:02 Відповісти
Цікаво, а чи можна Зеленського затримати за відмивання грошей?
Як там себе почувають 47 мільйонів долларів, що перевів йому Коломойський? Порошенко про них говорив достатньо гучно та офіційно. Взагалі, усі вважають що у Зеленського є також россійский паспорт, або як би він купив квариру в Криму після 2014-го року?
А якщо затримати Зеленського де небудь в Омані - то куди його депортують? По паспорту, до Россії?
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11.06.2022 22:03 Відповісти
Viacheslav Eremin

Можна і не тільки за це, тільки після закінчення терміну зезедентства.
В нормальних країнах, наприклад в Південній Кореї, в недалекому минулому президентів, які скоїли злочини саджають на довгі строки на ура.

Наша Конституція це не забороняє.
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11.06.2022 23:07 Відповісти
Які дві контрастні новини: топменеджер російського банку вступив до ЗСУ, а зам.голови СБУ з'їбався з грошима з країни.
Але проводити реформу СБУ не треба! Да і не на часі!!! Ще не всі баблоси з країни вивезли...
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11.06.2022 22:12 Відповісти
Да, конечно. Всё дело в СБУ, а не в том что притащил Баканов своего дружбана.
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11.06.2022 23:03 Відповісти
"Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив інформацію військової прокуратури щодо 1372 працівників спецслужби, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської і Донецької областей, - пише УНІАН."

Цих теж Баканов притащив?
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11.06.2022 23:56 Відповісти
Ну и рожа.
Вкусно ел, сладко спал, пока страна на фронт работала.
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11.06.2022 22:17 Відповісти
Та как бы не кгб сработало. Вели красиво на убой, именно на Сербию через Македонию. Все там схвачено с царских времён. Ох и крепкий компромат словили чекисты--- не отнять. Догадались на кого?
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11.06.2022 22:17 Відповісти
товариш зеленскага
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11.06.2022 22:18 Відповісти
зільоні таракани бігають по Європі .....
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11.06.2022 22:21 Відповісти
Є два невеликих уточнення. По-перше, наумова призначив особисто Zе; по друге, іншого генерала зрадника із СБУ також призначив особисто Zе. Я ні на що не намікаю, однак занадто дохера зрадників нарекрутував "прастой парєнь із народа". А скільки муділ ми ще поки не знаємо!
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11.06.2022 22:22 Відповісти
Дайте ему должность какого-нибудь министра теперь и в депутаты
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11.06.2022 22:46 Відповісти
Євген Шевченко

Набирає обертів скандал із затриманням у Сербії екс-генерала СБУ Наумова та його спільника Акста і все більш дивним та загадковим стає мовчання наших правоохоронних органів та Банкової.

Президент #Зеленський (якого я неодноразово звинувачував у корупції та кришуванні корупційних схем своїх друзів) кожного дня пише чудові відосики, але зараз… мовчить А що трапилось, пане Боневтік?

Пані Ірина Венедіктова, якщо ваш шеф ткнув голову в пісок, то може тоді ви поясните, чому Наумову не підписана підозра і чому його досі не оголошено у міжнародний розшук?

А я поясню вам, що трапилось. З ілюстрацією. Однією з великої кількості схематозів була компанія «Преміум пакет», яка належала Александру Аксту (на фото праворуч внизу). Ця компанія за кришування Зе та Баканова швидко стала чи не найбільшим імпортером мобільних телефонів та побутової техніки, одягу, тканин тощо і не платила жодних митних зборів, бо всі її товари проходили як «поштові відправлення»

Щомісячний трафік цієї схеми сягав більше 10млн.$ і гроші з цього схематозу ділилися на чотири частини:

1) Банкова - йшло поповнення партійної каси задля «чорних» виплат депутатам, діяльності осередків, формувався окремий бюджет на наступні вибори. Саме через щомісячні мільйонні надходження кешу Зеленський і надав генеральське звання Наумову.

2) Баканов - друг дитинства Зеленського і за сумісництвом керівник СБУ, який і привів в СБУ Наумова, який був його довіреною особою.

3) Наумов здійснював операційне керівництво всіма корупційними схемами та забезпечував розподіл, контроль та видатки кешу - в тому числі, звісно, забезпечував безперешкодну діяльність компанії «Преміум пакет».

4) Александр Акст - в свою чергу друг Наумова, який мав декілька офісів у Києві, персонал, чималу бухгалтерію для обслуговування «бізнесу».

І тепер Наумов має тонни компромату що на Баканова, що на Зеленського, які безпосередньо отримували зиск з корупційних схем. І саме тому мовчить Офіс Президента України, саме тому мовчить Офіс Генерального прокурора, бо вони тепер не сплять ночами й просто не знають, що їм із цим робити.

P.S.: а знаєте, чому зрештою Зеленський позбавив генеральского звання Наумова? Бо той, коли втік, прихватив із собою левову частку партійної каси «Слуг народу», яка в нього зберігалася - образився сильно, короче кажучи, наш президент
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11.06.2022 22:48 Відповісти
Как тут не вспомнить слова полоний или новичок? Но ведь нельзя, дабы не уподобляться. А соблазн велик, ох, велик…
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11.06.2022 22:52 Відповісти
Сербы ловят баклановских гос. предателей. Сюрреализм, докотились.
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11.06.2022 22:57 Відповісти
человек с такой физиономией и соответственно недюжинным интеллектом неоконченного среднего образования конечно очень много чего сможет рассказать. интересно, кто его назначил в воюющей стране на высшие посты и зачем.
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11.06.2022 23:47 Відповісти
ну и выпускать всех высших чиновников а также возможно депутатов министров и т.п. в воюющей стране как минимум лет пять после окончания полномочий явно нельзя.
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11.06.2022 23:50 Відповісти
Треба подзвонити до Моссаду та спитати як скасувати цю погань.
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12.06.2022 05:15 Відповісти
Не подзвонити , а замовити .
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12.06.2022 16:23 Відповісти
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12.06.2022 08:09 Відповісти
В Европе Бакланов подал бы в отставку
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12.06.2022 08:34 Відповісти
Мудрий український народ цього б не підтримав .
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12.06.2022 16:19 Відповісти
На часі заарештувати Баканова .
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12.06.2022 16:04 Відповісти
 
 