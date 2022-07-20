Сербія офіційно підтвердила затримання ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова
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Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.М. (1982 року року народження), якого підозрюють у відмиванні грошей. Сербські медіа уточнюють, що йдеться про Андрія Наумова, колишнього керівника відділу внутрішньої безпеки в Службі безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Разом з А.Н. затриманий громадянин Німеччини А.А. (1986 року народження), який був його водієм.
Чоловіків затримали на кордоні з Північною Македонією. В машині, якою вони їхали виявлено 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Згідно із законом, їм призначили попереднє увʼязнення строком на 48 годин. Відтак мають постати перед слідчим суддею.
Громадянин України, як повідомляють медіа, не бажав звернутися за допомогою до консульства України, хоча має таке право. Сербські оглядачі припускають, що Наумов буде намагатися "торгувати" з сербськими службами, оскільки він володіє великою кількістю важливої інформації щодо українських внутрішніх справ. Припущення базуються на тому, що сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулин тісно співпрацює з МВС Російської Федерації й виступає за розширення стосунків з Москвою в ланці безпеки.
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Но ведь выкормыш нашего зенералисимуса был вторым человеком в СБУ, следовательно владеет массой государственных секретов.
Естественно, всё это будет передано российскому ФСБ, сколько ущерба это принесёт стране, трудно представить.
нужен украинский Моссад , чтобы доставать и уничтожать предателей
Родіна далжна знать хєроєв!!!!
Немного для справки: Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.
Возникает один вопрос: чьи это деньги и драгоценности генерал как такой жирный кабанчик через узкую калитку загона пытался вытащить из Украины? И как он прошел нашу таможню?
Швиденько відкриють на нього справу та будуть вимагати його видачу через Інтерполу?
Як там себе почувають 47 мільйонів долларів, що перевів йому Коломойський? Порошенко про них говорив достатньо гучно та офіційно. Взагалі, усі вважають що у Зеленського є також россійский паспорт, або як би він купив квариру в Криму після 2014-го року?
А якщо затримати Зеленського де небудь в Омані - то куди його депортують? По паспорту, до Россії?
Можна і не тільки за це, тільки після закінчення терміну зезедентства.
В нормальних країнах, наприклад в Південній Кореї, в недалекому минулому президентів, які скоїли злочини саджають на довгі строки на ура.
Наша Конституція це не забороняє.
Але проводити реформу СБУ не треба! Да і не на часі!!! Ще не всі баблоси з країни вивезли...
Цих теж Баканов притащив?
Вкусно ел, сладко спал, пока страна на фронт работала.
Набирає обертів скандал із затриманням у Сербії екс-генерала СБУ Наумова та його спільника Акста і все більш дивним та загадковим стає мовчання наших правоохоронних органів та Банкової.
Президент #Зеленський (якого я неодноразово звинувачував у корупції та кришуванні корупційних схем своїх друзів) кожного дня пише чудові відосики, але зараз… мовчить А що трапилось, пане Боневтік?
Пані Ірина Венедіктова, якщо ваш шеф ткнув голову в пісок, то може тоді ви поясните, чому Наумову не підписана підозра і чому його досі не оголошено у міжнародний розшук?
А я поясню вам, що трапилось. З ілюстрацією. Однією з великої кількості схематозів була компанія «Преміум пакет», яка належала Александру Аксту (на фото праворуч внизу). Ця компанія за кришування Зе та Баканова швидко стала чи не найбільшим імпортером мобільних телефонів та побутової техніки, одягу, тканин тощо і не платила жодних митних зборів, бо всі її товари проходили як «поштові відправлення»
Щомісячний трафік цієї схеми сягав більше 10млн.$ і гроші з цього схематозу ділилися на чотири частини:
1) Банкова - йшло поповнення партійної каси задля «чорних» виплат депутатам, діяльності осередків, формувався окремий бюджет на наступні вибори. Саме через щомісячні мільйонні надходження кешу Зеленський і надав генеральське звання Наумову.
2) Баканов - друг дитинства Зеленського і за сумісництвом керівник СБУ, який і привів в СБУ Наумова, який був його довіреною особою.
3) Наумов здійснював операційне керівництво всіма корупційними схемами та забезпечував розподіл, контроль та видатки кешу - в тому числі, звісно, забезпечував безперешкодну діяльність компанії «Преміум пакет».
4) Александр Акст - в свою чергу друг Наумова, який мав декілька офісів у Києві, персонал, чималу бухгалтерію для обслуговування «бізнесу».
І тепер Наумов має тонни компромату що на Баканова, що на Зеленського, які безпосередньо отримували зиск з корупційних схем. І саме тому мовчить Офіс Президента України, саме тому мовчить Офіс Генерального прокурора, бо вони тепер не сплять ночами й просто не знають, що їм із цим робити.
P.S.: а знаєте, чому зрештою Зеленський позбавив генеральского звання Наумова? Бо той, коли втік, прихватив із собою левову частку партійної каси «Слуг народу», яка в нього зберігалася - образився сильно, короче кажучи, наш президент
и зачем.