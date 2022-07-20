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Новости Происшествия
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Сербия (351) Наумов Андрей (48)

Сербия официально подтвердила задержание экс-начальника внутренней безопасности СБУ Наумова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

андрей,наумов

Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании гражданина Украины А.Н. (1982 года рождения), его подозревают в отмывании денег. Сербские медиа уточняют, что речь идет об Андрее Наумове, бывшем руководителе отдела внутренней безопасности в Службе безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Вместе с А.Н. задержан гражданин Германии А.А. (1986 года рождения), который являлся его водителем.

Мужчин задержали на границе с Северной Македонией. В машине, которой они ехали, обнаружено 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда. По закону им назначили предварительное заключение сроком на 48 часов. Следовательно, они должны предстать перед следователем судьей.

Гражданин Украины, как сообщают медиа, не желал обратиться за помощью в консульство Украины, хотя имеет такое право. Сербские обозреватели предполагают, что Наумов будет пытаться "торговать" с сербскими службами, поскольку он владеет большим количеством важной информации по украинским внутренним делам. Предположения базируются на том, что сербский министр внутренних дел Александр Вулин тесно сотрудничает с МВД Российской Федерации и выступает за расширение отношений с Москвой в звене безопасности.

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Топ комментарии
+57
Баканов не хочет объясниться перед гражданами Украины по этому поводу? Что за мусор он поназначал на высокие должности и на каком основании, и что будет если Наумов окажется в Рашке вместе со всеми своими секретами?
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11.06.2022 21:42
+37
Генерал СБУ пышной наружности не выпуская из рук два чемодана с деньгами не смог пройти рамку металлодетектора....
Немного для справки: Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.
Возникает один вопрос: чьи это деньги и драгоценности генерал как такой жирный кабанчик через узкую калитку загона пытался вытащить из Украины? И как он прошел нашу таможню?
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11.06.2022 21:46
+32
а тіпєрь, і студію, ХТО робив подання на призначення, ХТО призначав, затверджував, ХТО проводив і чи проводив спецперевірки????

Родіна далжна знать хєроєв!!!!
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11.06.2022 21:44
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Зелені кадри що втекли, раптом опинилися у країні тотальних **************. Прикольний збіг! А який це корм для кацапської пропаганди буде...
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11.06.2022 21:39 Ответить
Если бы только для российской пропаганды, это была бы ерунда.
Но ведь выкормыш нашего зенералисимуса был вторым человеком в СБУ, следовательно владеет массой государственных секретов.
Естественно, всё это будет передано российскому ФСБ, сколько ущерба это принесёт стране, трудно представить.
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11.06.2022 22:22 Ответить
Гроші у нього були баканова, а валуєв був у курсі. І вовка про це нез нав, довіряй потім друзям. Україна досі не в курсі, бо Байден декілька разів не позвонив?
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11.06.2022 22:47 Ответить
Цікаво,чи видадуть сербські гниди кремлівську гниду!!))
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11.06.2022 21:42 Ответить
Баканов не хочет объясниться перед гражданами Украины по этому поводу? Что за мусор он поназначал на высокие должности и на каком основании, и что будет если Наумов окажется в Рашке вместе со всеми своими секретами?
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11.06.2022 21:42 Ответить
Тезко які таємниці,гниди про все вчасно доповідають!!))
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11.06.2022 21:48 Ответить
ванек Баканов сам где-то в Польше героически прятался в первые две недели войны.
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11.06.2022 21:53 Ответить
мусор призначив мусора !!!
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11.06.2022 22:17 Ответить
Объясняться должен не только литинант бакланов, но и президент, который откуда-то вытянул этого Наумова и которого по его протекции ванятка взял в СБУ.
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11.06.2022 22:24 Ответить
Да фсбэш6ики уже работают с Наумовым . Это надо понимать . Наумов , чтобы его не отдали Украине , сдаст все секреты .

нужен украинский Моссад , чтобы доставать и уничтожать предателей
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11.06.2022 22:58 Ответить
В першу чергу Зеленського .
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12.06.2022 15:54 Ответить
Х-ло теперь будет иметь компромат на Зеленского и держать его за яйца.
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11.06.2022 21:42 Ответить
Швидше сметанний омлет!!))
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11.06.2022 21:49 Ответить
а тіпєрь, і студію, ХТО робив подання на призначення, ХТО призначав, затверджував, ХТО проводив і чи проводив спецперевірки????

Родіна далжна знать хєроєв!!!!
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11.06.2022 21:44 Ответить
Це - зрадник! І з ним, як зі зрадником - СМРТ!
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11.06.2022 21:45 Ответить
Ні не зрадник,зрадники ті хто його на держслужбу призначав!!))
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11.06.2022 21:57 Ответить
Цікаво,навіщо здали цю гниду? Антієвроінтеграційний реванш триває!!))
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11.06.2022 21:46 Ответить
наумофф, єрмак, баканофф... які звучні українські прізвища, чи не так?
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11.06.2022 21:46 Ответить
Генерал СБУ пышной наружности не выпуская из рук два чемодана с деньгами не смог пройти рамку металлодетектора....
Немного для справки: Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.
Возникает один вопрос: чьи это деньги и драгоценности генерал как такой жирный кабанчик через узкую калитку загона пытался вытащить из Украины? И как он прошел нашу таможню?
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11.06.2022 21:46 Ответить
Через українську таможню він пройшов червоною килимовою доріжкою!!))
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11.06.2022 21:52 Ответить
гешефт завжди за рахунок людий, які працюють, а ці кабанчики, скільки їх не годуй - смарагдами не серуть, тільки смердючим лайном.
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11.06.2022 22:03 Ответить
Так воно то так,знайдені кошти то пусте в теперішніх умовах,головне -де флешки?Бо там страшно подумати що в них ця мразь закачала,перше що приходить на думку весь штат СБУ з адресами, рідними,і т.д.якби ми не котили бочку на СБУ,але в службі таки більшість патріоти,не взираючи на *гнилувату верхушку*
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12.06.2022 10:32 Ответить
За таможню Зеленський домовлявся .
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12.06.2022 15:55 Ответить
И куда его экстрадируют?
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11.06.2022 21:51 Ответить
Швидше за все в Моськву!!))
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11.06.2022 21:53 Ответить
баканов и зеленский задержание своего друга не собираются комментировать?
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11.06.2022 21:56 Ответить
а можно засунуть ему пальцы в дверри?
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11.06.2022 22:01 Ответить
Зеленський зробить "хід конем"?
Швиденько відкриють на нього справу та будуть вимагати його видачу через Інтерполу?
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11.06.2022 22:02 Ответить
Цікаво, а чи можна Зеленського затримати за відмивання грошей?
Як там себе почувають 47 мільйонів долларів, що перевів йому Коломойський? Порошенко про них говорив достатньо гучно та офіційно. Взагалі, усі вважають що у Зеленського є також россійский паспорт, або як би він купив квариру в Криму після 2014-го року?
А якщо затримати Зеленського де небудь в Омані - то куди його депортують? По паспорту, до Россії?
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11.06.2022 22:03 Ответить
Viacheslav Eremin

Можна і не тільки за це, тільки після закінчення терміну зезедентства.
В нормальних країнах, наприклад в Південній Кореї, в недалекому минулому президентів, які скоїли злочини саджають на довгі строки на ура.

Наша Конституція це не забороняє.
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11.06.2022 23:07 Ответить
Які дві контрастні новини: топменеджер російського банку вступив до ЗСУ, а зам.голови СБУ з'їбався з грошима з країни.
Але проводити реформу СБУ не треба! Да і не на часі!!! Ще не всі баблоси з країни вивезли...
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11.06.2022 22:12 Ответить
Да, конечно. Всё дело в СБУ, а не в том что притащил Баканов своего дружбана.
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11.06.2022 23:03 Ответить
"Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив інформацію військової прокуратури щодо 1372 працівників спецслужби, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської і Донецької областей, - пише УНІАН."

Цих теж Баканов притащив?
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11.06.2022 23:56 Ответить
Ну и рожа.
Вкусно ел, сладко спал, пока страна на фронт работала.
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11.06.2022 22:17 Ответить
Та как бы не кгб сработало. Вели красиво на убой, именно на Сербию через Македонию. Все там схвачено с царских времён. Ох и крепкий компромат словили чекисты--- не отнять. Догадались на кого?
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11.06.2022 22:17 Ответить
товариш зеленскага
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11.06.2022 22:18 Ответить
зільоні таракани бігають по Європі .....
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11.06.2022 22:21 Ответить
Є два невеликих уточнення. По-перше, наумова призначив особисто Zе; по друге, іншого генерала зрадника із СБУ також призначив особисто Zе. Я ні на що не намікаю, однак занадто дохера зрадників нарекрутував "прастой парєнь із народа". А скільки муділ ми ще поки не знаємо!
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11.06.2022 22:22 Ответить
Дайте ему должность какого-нибудь министра теперь и в депутаты
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11.06.2022 22:46 Ответить
Євген Шевченко

Набирає обертів скандал із затриманням у Сербії екс-генерала СБУ Наумова та його спільника Акста і все більш дивним та загадковим стає мовчання наших правоохоронних органів та Банкової.

Президент #Зеленський (якого я неодноразово звинувачував у корупції та кришуванні корупційних схем своїх друзів) кожного дня пише чудові відосики, але зараз… мовчить А що трапилось, пане Боневтік?

Пані Ірина Венедіктова, якщо ваш шеф ткнув голову в пісок, то може тоді ви поясните, чому Наумову не підписана підозра і чому його досі не оголошено у міжнародний розшук?

А я поясню вам, що трапилось. З ілюстрацією. Однією з великої кількості схематозів була компанія «Преміум пакет», яка належала Александру Аксту (на фото праворуч внизу). Ця компанія за кришування Зе та Баканова швидко стала чи не найбільшим імпортером мобільних телефонів та побутової техніки, одягу, тканин тощо і не платила жодних митних зборів, бо всі її товари проходили як «поштові відправлення»

Щомісячний трафік цієї схеми сягав більше 10млн.$ і гроші з цього схематозу ділилися на чотири частини:

1) Банкова - йшло поповнення партійної каси задля «чорних» виплат депутатам, діяльності осередків, формувався окремий бюджет на наступні вибори. Саме через щомісячні мільйонні надходження кешу Зеленський і надав генеральське звання Наумову.

2) Баканов - друг дитинства Зеленського і за сумісництвом керівник СБУ, який і привів в СБУ Наумова, який був його довіреною особою.

3) Наумов здійснював операційне керівництво всіма корупційними схемами та забезпечував розподіл, контроль та видатки кешу - в тому числі, звісно, забезпечував безперешкодну діяльність компанії «Преміум пакет».

4) Александр Акст - в свою чергу друг Наумова, який мав декілька офісів у Києві, персонал, чималу бухгалтерію для обслуговування «бізнесу».

І тепер Наумов має тонни компромату що на Баканова, що на Зеленського, які безпосередньо отримували зиск з корупційних схем. І саме тому мовчить Офіс Президента України, саме тому мовчить Офіс Генерального прокурора, бо вони тепер не сплять ночами й просто не знають, що їм із цим робити.

P.S.: а знаєте, чому зрештою Зеленський позбавив генеральского звання Наумова? Бо той, коли втік, прихватив із собою левову частку партійної каси «Слуг народу», яка в нього зберігалася - образився сильно, короче кажучи, наш президент
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11.06.2022 22:48 Ответить
Как тут не вспомнить слова полоний или новичок? Но ведь нельзя, дабы не уподобляться. А соблазн велик, ох, велик…
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11.06.2022 22:52 Ответить
Сербы ловят баклановских гос. предателей. Сюрреализм, докотились.
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11.06.2022 22:57 Ответить
человек с такой физиономией и соответственно недюжинным интеллектом неоконченного среднего образования конечно очень много чего сможет рассказать. интересно, кто его назначил в воюющей стране на высшие посты и зачем.
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11.06.2022 23:47 Ответить
ну и выпускать всех высших чиновников а также возможно депутатов министров и т.п. в воюющей стране как минимум лет пять после окончания полномочий явно нельзя.
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11.06.2022 23:50 Ответить
Треба подзвонити до Моссаду та спитати як скасувати цю погань.
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12.06.2022 05:15 Ответить
Не подзвонити , а замовити .
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12.06.2022 16:23 Ответить
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12.06.2022 08:09 Ответить
В Европе Бакланов подал бы в отставку
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12.06.2022 08:34 Ответить
Мудрий український народ цього б не підтримав .
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12.06.2022 16:19 Ответить
На часі заарештувати Баканова .
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12.06.2022 16:04 Ответить
 
 