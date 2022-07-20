Сербия официально подтвердила задержание экс-начальника внутренней безопасности СБУ Наумова
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Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании гражданина Украины А.Н. (1982 года рождения), его подозревают в отмывании денег. Сербские медиа уточняют, что речь идет об Андрее Наумове, бывшем руководителе отдела внутренней безопасности в Службе безопасности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Вместе с А.Н. задержан гражданин Германии А.А. (1986 года рождения), который являлся его водителем.
Мужчин задержали на границе с Северной Македонией. В машине, которой они ехали, обнаружено 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда. По закону им назначили предварительное заключение сроком на 48 часов. Следовательно, они должны предстать перед следователем судьей.
Гражданин Украины, как сообщают медиа, не желал обратиться за помощью в консульство Украины, хотя имеет такое право. Сербские обозреватели предполагают, что Наумов будет пытаться "торговать" с сербскими службами, поскольку он владеет большим количеством важной информации по украинским внутренним делам. Предположения базируются на том, что сербский министр внутренних дел Александр Вулин тесно сотрудничает с МВД Российской Федерации и выступает за расширение отношений с Москвой в звене безопасности.
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Но ведь выкормыш нашего зенералисимуса был вторым человеком в СБУ, следовательно владеет массой государственных секретов.
Естественно, всё это будет передано российскому ФСБ, сколько ущерба это принесёт стране, трудно представить.
нужен украинский Моссад , чтобы доставать и уничтожать предателей
Родіна далжна знать хєроєв!!!!
Немного для справки: Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.
Возникает один вопрос: чьи это деньги и драгоценности генерал как такой жирный кабанчик через узкую калитку загона пытался вытащить из Украины? И как он прошел нашу таможню?
Швиденько відкриють на нього справу та будуть вимагати його видачу через Інтерполу?
Як там себе почувають 47 мільйонів долларів, що перевів йому Коломойський? Порошенко про них говорив достатньо гучно та офіційно. Взагалі, усі вважають що у Зеленського є також россійский паспорт, або як би він купив квариру в Криму після 2014-го року?
А якщо затримати Зеленського де небудь в Омані - то куди його депортують? По паспорту, до Россії?
Можна і не тільки за це, тільки після закінчення терміну зезедентства.
В нормальних країнах, наприклад в Південній Кореї, в недалекому минулому президентів, які скоїли злочини саджають на довгі строки на ура.
Наша Конституція це не забороняє.
Але проводити реформу СБУ не треба! Да і не на часі!!! Ще не всі баблоси з країни вивезли...
Цих теж Баканов притащив?
Вкусно ел, сладко спал, пока страна на фронт работала.
Набирає обертів скандал із затриманням у Сербії екс-генерала СБУ Наумова та його спільника Акста і все більш дивним та загадковим стає мовчання наших правоохоронних органів та Банкової.
Президент #Зеленський (якого я неодноразово звинувачував у корупції та кришуванні корупційних схем своїх друзів) кожного дня пише чудові відосики, але зараз… мовчить А що трапилось, пане Боневтік?
Пані Ірина Венедіктова, якщо ваш шеф ткнув голову в пісок, то може тоді ви поясните, чому Наумову не підписана підозра і чому його досі не оголошено у міжнародний розшук?
А я поясню вам, що трапилось. З ілюстрацією. Однією з великої кількості схематозів була компанія «Преміум пакет», яка належала Александру Аксту (на фото праворуч внизу). Ця компанія за кришування Зе та Баканова швидко стала чи не найбільшим імпортером мобільних телефонів та побутової техніки, одягу, тканин тощо і не платила жодних митних зборів, бо всі її товари проходили як «поштові відправлення»
Щомісячний трафік цієї схеми сягав більше 10млн.$ і гроші з цього схематозу ділилися на чотири частини:
1) Банкова - йшло поповнення партійної каси задля «чорних» виплат депутатам, діяльності осередків, формувався окремий бюджет на наступні вибори. Саме через щомісячні мільйонні надходження кешу Зеленський і надав генеральське звання Наумову.
2) Баканов - друг дитинства Зеленського і за сумісництвом керівник СБУ, який і привів в СБУ Наумова, який був його довіреною особою.
3) Наумов здійснював операційне керівництво всіма корупційними схемами та забезпечував розподіл, контроль та видатки кешу - в тому числі, звісно, забезпечував безперешкодну діяльність компанії «Преміум пакет».
4) Александр Акст - в свою чергу друг Наумова, який мав декілька офісів у Києві, персонал, чималу бухгалтерію для обслуговування «бізнесу».
І тепер Наумов має тонни компромату що на Баканова, що на Зеленського, які безпосередньо отримували зиск з корупційних схем. І саме тому мовчить Офіс Президента України, саме тому мовчить Офіс Генерального прокурора, бо вони тепер не сплять ночами й просто не знають, що їм із цим робити.
P.S.: а знаєте, чому зрештою Зеленський позбавив генеральского звання Наумова? Бо той, коли втік, прихватив із собою левову частку партійної каси «Слуг народу», яка в нього зберігалася - образився сильно, короче кажучи, наш президент
и зачем.