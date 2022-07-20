Сербия официально подтвердила задержание экс-начальника внутренней безопасности СБУ Наумова

Министерство внутренних дел Сербии сообщило о задержании гражданина Украины А.Н. (1982 года рождения), его подозревают в отмывании денег. Сербские медиа уточняют, что речь идет об Андрее Наумове, бывшем руководителе отдела внутренней безопасности в Службе безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Вместе с А.Н. задержан гражданин Германии А.А. (1986 года рождения), который являлся его водителем.

Мужчин задержали на границе с Северной Македонией. В машине, которой они ехали, обнаружено 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда. По закону им назначили предварительное заключение сроком на 48 часов. Следовательно, они должны предстать перед следователем судьей.

Гражданин Украины, как сообщают медиа, не желал обратиться за помощью в консульство Украины, хотя имеет такое право. Сербские обозреватели предполагают, что Наумов будет пытаться "торговать" с сербскими службами, поскольку он владеет большим количеством важной информации по украинским внутренним делам. Предположения базируются на том, что сербский министр внутренних дел Александр Вулин тесно сотрудничает с МВД Российской Федерации и выступает за расширение отношений с Москвой в звене безопасности.

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