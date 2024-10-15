УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5338 відвідувачів онлайн
Новини
2 999 18

Експосадовця СБУ Наумова у Сербії знову засудили до року ув’язнення за відмивання грошей

наумов

У Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, Наумова також зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 200 тисяч динарів (1700 євро).

Вищий суд у Ніші також засудив Наумова до пʼяти років видворення із Сербії з умовою, що час відбування покарання не буде зараховано до вищезазначеної міри.

Рішення суду має бути підтверджено апеляційним судом, щоб воно було остаточним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу ексгенерала СБУ Наумова, який заволодів 4,1 млн грн держпідприємства, передали до суду

За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол  26 серпня 2024 року оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

Справа Наумова

У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

У суді уточнили, що Наумов вийшов із сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

Автор: 

Сербія (378) суд (11733) Наумов Андрій (70)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Хорошие кадры Зеленский привел в руководство СБУ. Под стать другу детства Ванюше.
показати весь коментар
15.10.2024 19:43
+7
Не тільки а і "флешку"з даними всього особового складу СБУ,яка коштує більше чим тих 600т.
показати весь коментар
15.10.2024 20:06
+6
Зеля обізвав Наумова "зрадником" - тои навіть трохи засмутився - потім взяв себе в руки і виіхав з Украіни - не забувши прихопити нал
показати весь коментар
15.10.2024 19:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошие кадры Зеленский привел в руководство СБУ. Под стать другу детства Ванюше.
показати весь коментар
15.10.2024 19:43 Відповісти
Вова і Ваня. Друзі дитинства.

показати весь коментар
15.10.2024 20:22 Відповісти
Два виродки. Хай здохнуть і горять в пеклі
показати весь коментар
15.10.2024 22:20 Відповісти
Зеля обізвав Наумова "зрадником" - тои навіть трохи засмутився - потім взяв себе в руки і виіхав з Украіни - не забувши прихопити нал
показати весь коментар
15.10.2024 19:50 Відповісти
Не тільки а і "флешку"з даними всього особового складу СБУ,яка коштує більше чим тих 600т.
показати весь коментар
15.10.2024 20:06 Відповісти
Соратника ЗЕ
Наумова у Сербії знову засудили до року ув'язнення за відмивання грошей
показати весь коментар
15.10.2024 19:52 Відповісти
У Європі всі відмивають гроші. Тому коли когось за це садять (дуже рідко), це виглядає лицемірно і тупо.
показати весь коментар
15.10.2024 19:53 Відповісти
а чому суд не показували в Телемарахвоні??
показати весь коментар
15.10.2024 19:55 Відповісти
Цікаво
а він отримує українську генеральську пенсію??
показати весь коментар
15.10.2024 19:59 Відповісти
Ніт.
Блазень понизив його у званні: https://www.president.gov.ua/documents/1972022-41973
Та й на пенсію йому ще зарано.
показати весь коментар
15.10.2024 20:12 Відповісти
Роблять асе щоб нам не видавати
показати весь коментар
15.10.2024 20:13 Відповісти
Швидше за все, Наумова просто тримають в комфортних умовах сербські спецслужби на прохання кацапських "братушек". Таке собі "відрядження в Сербію від ФСБ".
показати весь коментар
15.10.2024 20:29 Відповісти
100%.Або єрмак домовився щоб не віддавали.Бо ниточка до баканова та далі піде
показати весь коментар
15.10.2024 20:37 Відповісти
Там по выходным на десерт ананасы дают, а кто в карцере--- бананы. Евро стандарт содержания, спорт залы, учится можно, интернет, кондеры стоят. Правда, без стеба. И передачи ведрами. Ряха скоро не влезет в дверь у сидельца замка Ух!
показати весь коментар
15.10.2024 23:20 Відповісти
Взагалі соромно до болю . Такого рівня посадовець а виявився звичайним гнидою .
показати весь коментар
15.10.2024 20:23 Відповісти
.... нічого йому не буде, все вже домовилися з мордором ,якщо його нам віддати, то він розкаже про ваню баканова і про спільників, а вони активно працюють проти України.
Це очевидні речі і великий СОРОМ за такі дії влади...
показати весь коментар
15.10.2024 20:27 Відповісти
ізраїль, знищує своїх ворогів у будь який спосіб!
останній раз, це за гранню наукової фантастики.
українці, обирають, два з шести. як раз, приблизно, 25 до 75, з урахуванням *********.
ну, що ж, ми десь приблизно поруч, як що виживимо, цього разу.
показати весь коментар
15.10.2024 21:13 Відповісти
Ляльководи путіна і зеленського мають свої плани щодо України
показати весь коментар
15.10.2024 22:21 Відповісти
 
 