Експосадовця СБУ Наумова у Сербії знову засудили до року ув’язнення за відмивання грошей

У Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, Наумова також зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 200 тисяч динарів (1700 євро).

Вищий суд у Ніші також засудив Наумова до пʼяти років видворення із Сербії з умовою, що час відбування покарання не буде зараховано до вищезазначеної міри.

Рішення суду має бути підтверджено апеляційним судом, щоб воно було остаточним.

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За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол 26 серпня 2024 року оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

Справа Наумова

У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

У суді уточнили, що Наумов вийшов із сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше – періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.