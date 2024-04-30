2 смарагди та автомобілі: в ексгенерала СБУ Наумова виявлено 33 млн необґрунтованих активів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на понад 32.7 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Як зазначається, підставою для проведення моніторингу став лист Державного бюро розслідувань за фактами можливого незаконного збагачення експосадовця.

Майно, яке знайшли у Наумова

Так, у червні 2022 року на прикордонному пункті "Прешево" на виїзді з Сербії в автомобілі BMW X6, в якому їхав Наумов, було виявлено приховане від митного контролю майно: 593 тисячі євро, 120 тисяч доларів і 2 смарагди вартістю по 6,4 тисячі євро кожен.

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Колишній спецслужбовець пояснив, що це майно є власністю його близьких, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого.

Проте НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав.

Крім того, сам посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.

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Джерела походження майна не встановлено

Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 вартістю 116 тисяч євро та Toyota Land Cruiser 200 за 2,2 мільйона гривень, які були оформлені на цивільну дружину Наумова та її батька.

"Матеріали щодо ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ направлено до Офісу Генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності", - додали в НАЗК.

Справа Наумова

Нагадаємо, у січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

Наумов - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. Також ЗМІ розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну - а саме 23 лютого - Андрій Наумов виїхав за кордон.

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В Україні Наумову оголосили дві підозри - "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, однак на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

Більше про обставини арешту Андрія Наумова можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ "У погоні за човном: як "гаманець" Баканова сів до в’язниці в Сербії і чи є в тому російський слід".