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Новини
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2 смарагди та автомобілі: в ексгенерала СБУ Наумова виявлено 33 млн необґрунтованих активів

Андрій Наумов

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на понад 32.7 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Як зазначається, підставою для проведення моніторингу став лист Державного бюро розслідувань за фактами можливого незаконного збагачення експосадовця.

Майно, яке знайшли у Наумова

Так, у червні 2022 року на прикордонному пункті "Прешево" на виїзді з Сербії в автомобілі BMW X6, в якому їхав Наумов, було виявлено приховане від митного контролю майно: 593 тисячі євро, 120 тисяч доларів і 2 смарагди вартістю по 6,4 тисячі євро кожен.

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Колишній спецслужбовець пояснив, що це майно є власністю його близьких, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого.

Проте НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав.

Крім того, сам посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.

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Джерела походження майна не встановлено

Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 вартістю 116 тисяч євро та Toyota Land Cruiser 200 за 2,2 мільйона гривень, які були оформлені на цивільну дружину Наумова та її батька.

"Матеріали щодо ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ направлено до Офісу Генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності", - додали в НАЗК.

Справа Наумова

Нагадаємо, у січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

Наумов - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. Також ЗМІ розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну - а саме 23 лютого - Андрій Наумов виїхав за кордон.

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В Україні Наумову оголосили дві підозри - "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, однак на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

Більше про обставини арешту Андрія Наумова можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ "У погоні за човном: як "гаманець" Баканова сів до в’язниці в Сербії і чи є в тому російський слід".

Автор: 

корупція (4676) НАЗК (1683) незаконне збагачення (190) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+12
"Байден! Чому ми не в НАТО????"(с)
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30.04.2024 16:29
+8
******** справжнього бойового генерала... До речі, з таким ******* і не на передовій, альйо ТЦК, як це не помітити такого орла, та йому досить рило висунути з окопа, як кацапи будуть бігти аж до самого Уралу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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30.04.2024 16:34
+8
А Бакланов, як себе чухає?
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30.04.2024 16:35
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Наколядував...., С.КА !!!
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30.04.2024 16:28 Відповісти
******** справжнього бойового генерала... До речі, з таким ******* і не на передовій, альйо ТЦК, як це не помітити такого орла, та йому досить рило висунути з окопа, як кацапи будуть бігти аж до самого Уралу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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30.04.2024 16:34 Відповісти
"Лучшие друзья девушек сбу-шников - смарагди"
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30.04.2024 16:40 Відповісти
"...виявлено 33 млн". А 330 млн НЕ виявлено.
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30.04.2024 20:51 Відповісти
"Байден! Чому ми не в НАТО????"(с)
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30.04.2024 16:29 Відповісти
Столтенберг четко дал понять, что если позиция команды Ермака-Зеленского не изменится, многие секреты известные западным политикам окажутся в прессе, и тогда… в условиях фактического парламентского кризиса (депутатов «приСлуги» не смогли собрать даже на выступление Столтенберга) команда Зеленского имеет все шансы отречься от власти под угрозой бунта военных. Кстати, предадут их первыми именно те, кто сейчас больше всех клянется в верности.

Услышал ли Зеленский Столтенберга? Сложно сказать. Зеленский, с широкой улыбкой комика пытался всех убедить, мол, визит Столтенберга, это свидетельство того, что Украину скоро примут в НАТО, и тогда войне конец..

https://republic.com.ua/article/kakova-zhe-realnaya-czel-stoltenberga.html
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30.04.2024 17:11 Відповісти
Копайте гилибше
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30.04.2024 16:31 Відповісти
Вже ні на кому піаритися - нє прашлооо і трі годаааа ....
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30.04.2024 16:34 Відповісти
А Бакланов, як себе чухає?
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30.04.2024 16:35 Відповісти
*******!
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30.04.2024 16:42 Відповісти
Я так розумію, що сербські ,,братушки,, дозволяли друзям-кацапам із спецслужб працювати з цим генералом на предмет якихось наших секретів.
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30.04.2024 16:35 Відповісти
Так а тут і розуміти нічого.Все,про що питали,не залишилося без відповіді.Навіть сумніву немає.
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30.04.2024 16:39 Відповісти
він все що міг злив ще до того як втік
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30.04.2024 16:41 Відповісти
Тут треба було якось "шифруватись",а там "ось тобі ручка,блокнот,сиди пиши".
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30.04.2024 16:42 Відповісти
Який секрет,флешка з даними на всіх службовців СБУ,на таку посаду кремль і призначав.
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30.04.2024 18:55 Відповісти
Типовий портрет ставленика зелених ригів.
Бригадний генерал Зеленського.
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30.04.2024 16:36 Відповісти
а єнєральский кітєль? а канторська корочка? чим не обґрунтування???
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30.04.2024 16:38 Відповісти
Подполковник, задержанный на взятке в 1 млн гривен, продолжит службу в ВСУ , - https://368.media/2024/04/29/************-zatrimanij-na-habari-u-1-mln-griven-prodovzhit-sluzhbu-v-zsu/ 368media ...

Согласно копии приказа Руслана Цобенко назначили на новую должность. Теперь. он будет проходить службу офицером отделения морального психологического обеспечения 355-й резервной роты.
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30.04.2024 16:39 Відповісти
то ще в Баканова не шукали...
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30.04.2024 16:40 Відповісти
Це з того самого ГУ ВБ СБУ, які тільки що виявили серед своїх співробітників двох "хакерів", які працювали на москву.

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30.04.2024 16:40 Відповісти
33 млн необґрунтованих активів

От покладіть, наші любі пани, руку на біблію та скажіть: хоть хтось один з вас має чесно зароблене багатство?
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30.04.2024 16:43 Відповісти
"Лейтенант" Баканов привів в СБУ Андрія Наумова.
Нагадую, що екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ бригадний генерал Андрій Наумов втік з України за декілька годин до нападу росії, прихопивши з собою не тільки гроші, а й всю базу співробітників і агентів СБУ.
ФСБ і ГРУ вишукували наших агентів на окупованих територіях за саме цією базою.
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30.04.2024 16:43 Відповісти
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30.04.2024 16:48 Відповісти
А Баканов?..А Баканов?...А Баканов, ни в чем не виноват!!!...(с)....
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30.04.2024 16:46 Відповісти
В нас оголошують підозру - в Сербіі садять...Що-що,а з підозрами ми так навострились висловлювати що в цьому нас нікому не догнати...Це нагадує один номер дев"яносто п"ятого кварталу,де один клоун пояснює іншому клоуну як можна одночасно і пошану висловити,і нах...й послати...Два клоуни - у вишиванках,шароварах і вусах...пам"ятаєте?
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30.04.2024 16:47 Відповісти
Це все, що слід знати про керівництво СБУ зеленського!
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30.04.2024 16:50 Відповісти
І знову цивільні дружини та їх батьки ...
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30.04.2024 16:59 Відповісти
Ми реально лохи, може наша армія почне казнокрадів теж мочити? Або хоч у бусік як ткц пакувати😄😄😄 зразу і гроші на ЗСУ знайшлися. Але краще мочити. Чому русню можна вбивати, а казнокрадів ні. Вони ж теж напали на Україну, як і кацапи
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30.04.2024 17:02 Відповісти
.... а хто це його призначив на посаду таку відповідальну .Хто проводив перевірку, хто рекомендував ?
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30.04.2024 17:13 Відповісти
а скільки він сплатив Зе за генеральські погони???
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30.04.2024 17:14 Відповісти
Було б дивно шоб не тягнув
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30.04.2024 17:15 Відповісти
Ха, здивували! Берете будь-якого офіцера СБУ у званні підполковник і вище та… знаходите не менше. При цьому я впевнений, що у Наумова накопали не більше 20% того, що він "набув" за час "служби".
Служба Бабла України ...
А на фронті воюють не більше ніж 5% СБУшників. Біхус підтвердить.
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30.04.2024 17:25 Відповісти
Як це необґрунтовано? ЧИТАЙ УВАЖНО: "у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ", що ще потрібно?
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30.04.2024 18:00 Відповісти
у червні 2022 року на прикордонному пункті "Прешево" на виїзді з Сербії в автомобілі BMW X6, в якому їхав , було виявлено приховане від митного контролю майно: 593 тисячі євро, 120 тисяч доларів і 2 смарагди вартістю по 6,4 тисячі євро кожен.

тобто, усе конфіскувала Сербія ?? неслабо так ми пронспорували
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30.04.2024 20:00 Відповісти
Процес заради процесу. Пускають бульбашки для шумового ефекту. Наумов сам обдурив державу на 3.2 млн. грн. Без співучасників, які навпаки ще отримали підвищення. Ай дбровці, ай суччині діти. Ну можуть же навести тінь на плетінь.
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30.04.2024 20:40 Відповісти
Мабуть наумов і решта зелених злочинців з команди Порошенко, бо так нарід 73% саме ненавидить його і аж верещить, як почує його прізвище. І бакланов мабуть звідти і кулініч і портнов і Беня і арахамія і дубінський і верещалка і колян котлєта, і безмозгла та решта "квартально-ригівської" шобли.
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30.04.2024 21:22 Відповісти
А Червінського, за ґратами утримують..
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30.04.2024 21:45 Відповісти
 
 