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Новини Напад на Стерненка
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Нападниці на Стерненка повідомили про підозру. Їй інкримінують держзраду, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жінці, яка 1 травня здійснила замах на волонтера та активіста Сергія Стерненка, повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про 45-річну уродженку Одещини, яка проживала у Києві. Наприкінці 2024 року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкого заробітку" в інтернеті.

Замах на Стерненка. Повідомлено про підозру жінці
Замах на Стерненка. Повідомлено про підозру жінці
Замах на Стерненка. Повідомлено про підозру жінці
Замах на Стерненка. Повідомлено про підозру жінці
Замах на Стерненка. Повідомлено про підозру жінці

Читайте також: На Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї: СБУ затримала нападницю. ФОТО

"Спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контакту". Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати "схрону", в якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього", - йдеться в повідомленні.

Замах на Стерненка. Повідомлено про підозру жінці
Замах на Стерненка. Повідомлено про підозру жінці
Замах на Стерненка. Повідомлено про підозру жінці
Замах на Стерненка. Повідомлено про підозру жінці

Куратор вранці 1 травня дав жінці вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.

"У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України. У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на рф, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі", - зазначили в СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Замах на Стерненка: момент пострілу у волонтера опублікували ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Наразі триває досудове розслідування. Вживаються комплексні заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Їй інкримінується скоєння злочину, передбаченого наступними статтями Кримінального Кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Читайте: Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству, - Зеленський

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

Читайте: Замах на Стерненка: сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваній

Автор: 

СБУ (12842) Стерненко Сергій (388)


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Топ коментарі
+17
Стерненко - це держава .
Тепер будь який критичний допис про стовпа "оборонної промисловості ", геніального конструктора -розробника , мілйонера -філантропа ,який всі кошти спрямовує на ЗСУ будуть вважатися загрозою державній безпеці
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02.05.2025 13:57
+13
Голливуд всеже лучше Квартала!
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02.05.2025 13:55
+11
Якій жинці?
Смердящей Парашей сучці.
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02.05.2025 13:56
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Правила форума Рада форумчан
Голливуд всеже лучше Квартала!
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02.05.2025 13:55 Відповісти
виродилися справжні артисти,Станиславский ридає гіркими сльозами від ******** серіалів
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02.05.2025 14:00 Відповісти
а професор Преображенський, коли вас кацапських виродків бачить
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02.05.2025 15:23 Відповісти
після того як вас півнів диванних вилікує,бо вам моча в яйцях на мозок давить
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02.05.2025 15:29 Відповісти
не огризайся шаріков і тебе упакують.
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02.05.2025 15:32 Відповісти
виродок нквдшників виліз,від тебе смердить ненавистю до оточуючих,видно любиш ти доноси клепать та і люди тебе ображають все життя бо одразу видно що ти таке Г..но
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02.05.2025 15:39 Відповісти
Якій жинці?
Смердящей Парашей сучці.
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02.05.2025 13:56 Відповісти
зеленим всім держзраду начасі вже..
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02.05.2025 13:57 Відповісти
Стерненко - це держава .
Тепер будь який критичний допис про стовпа "оборонної промисловості ", геніального конструктора -розробника , мілйонера -філантропа ,який всі кошти спрямовує на ЗСУ будуть вважатися загрозою державній безпеці
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02.05.2025 13:57 Відповісти
Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України:
перехід на бік ворога в період збройного конфлікту...
*** Перехід на бік ворога полягає в наданні безпосередньої допомоги державі, з якою Україна перебуває в умовах воєнного стану або збройного конфлікту.
Форми такого переходу можуть бути різними: ... надання різної допомоги агентам такої держави та ін.
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02.05.2025 14:19 Відповісти
Коли Василь по п'яні наб'є морду Петру, то теж держзрада, чи то інше?
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02.05.2025 13:58 Відповісти
він же немає до влади зв,язку,тому то лише побутове ***********
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02.05.2025 14:03 Відповісти
Скріншоти розраховані на дебілів . Ніби ФСБшна чи ГРУшна агєнтура не вміє писати українською , чи принаймні користуватися перекладачем. Хтось хоче зробили и вигляд ,що це зробили москалі?

Я вважаю ,що можна було взяти нормальних сценаристів - а не пожлобитися і взяти дурнів...
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02.05.2025 14:02 Відповісти
прикінь, не вміє. чи ти думаєш там сидять суперогенти по типу Джеймса Бонда і того, що його Том Кукуруз грає, вільно шпрехають на купі мов і виконують супер секретні місії, як в фільмах? то ти кацапських фільмів забагато дивишся, не дивись взагалі.
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02.05.2025 15:26 Відповісти
ні я думаю вони користуються гуглом . Гугл не перекладає з граматичними помилками. Цю хєрову текстовку писав сценарист 95 кварталу
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02.05.2025 15:29 Відповісти
Гугл може запросто перекласти з лексичними помилками ...
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02.05.2025 15:39 Відповісти
Цікаво, якою мовою розмовляє ця "патріотка"?
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02.05.2025 14:02 Відповісти
а як знання української підтверджує твой патриотизм??тоді якщо я крім української я знаю англійську,іспанську та турецьку я виходить ще патріот англоіспанотурок??ваша логіка дебільна
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02.05.2025 14:07 Відповісти
адєсіти по дефолту завжди чешуть російською, навіть в переписках на олх, ніколи українською не відповів ніхто. А тут прям літературно-українська мова, як у дикторів. Мої переписки більш суржикові, хоч я російською і не пишу ніде
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02.05.2025 14:18 Відповісти
якби ,,патріотики,, не билися головою об стіни- ,,чистої мови,, в спілкуванні не знайдеш,бо масовою вживатися вона стала недавно, а залишки від тієї що ми називаємо кацапської залишилися абсолютно у всіх і вилазитимуть регулярно,бо щоб мова стала чистою вона повинна бути усюди, а у нас навіть з літератури Котляревський,Українка та Франко,з ******** одиниці і вони в жанрах що читати не кожен схоче,а літератури спеціалізованої науки,ІТ,.....в загалі одиниці
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02.05.2025 14:32 Відповісти
і головне,я як читач стверджую що навіть ******* українськи писменники в більшості знайти можливо на кацапській бо люди у нас з побутовим нахилом,встав пожер,наробився,нажерся,напився,слюнями обмінявся,спиш......
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02.05.2025 14:39 Відповісти
Так мова зараз не про письменників, а про те, що куратори спілкуються так, що не кожен українець стане. Питання - звідки куратори? Чи це просто сбушна підстава для полоумної бабки, щоб потім рапортонуть "запобігли нападу на волонтера" і медаль на грудь отримати. Виглядає як якась постановка.
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02.05.2025 15:22 Відповісти
так і я проте,викликає багато питань та підозр,навіть гуглперекладач лажає для правдоподібності
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02.05.2025 15:30 Відповісти
Ніякої логіки, звичайна цікавість...
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02.05.2025 15:14 Відповісти
Шось за дивний куратор. Спілкується виключно українською та й уроженка АдьЄси йому на ріній мові відповідає...
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02.05.2025 14:02 Відповісти
Квартал вже відкрито вішає лапшу на вуха пересічних. Зовсім за ідіотів стали тримати...
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02.05.2025 15:06 Відповісти
Непереконливо.
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02.05.2025 14:04 Відповісти
Спілкувалися українською...
Так звідки куратори - з України чи рф ?
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02.05.2025 14:04 Відповісти
І шо вона не знала, що Стерненко з охороною і не попіклувалась хочаб про елементарний спосіб відходу? Короче, мені здається, шо це якийсь невдалий цирк.
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02.05.2025 14:07 Відповісти
Вона зі Стерненком спілкувалася українською.
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02.05.2025 14:08 Відповісти
Тобто, вся та переписка на телефоні - із Стерненком?
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02.05.2025 15:07 Відповісти
Блін, що мене дивує - так те, що всі попередні, показані нам СБУшникамипереписки феесбешними кураторами зі своїми аґентами велися на кацапском ізікє, а тут - українська мова, та ще й без ляпів, які характерні для кацапів. Мало того, невже уродженка Одеси!!! буде спілкуватися з кацапами!!! українською???!!! 🤔
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02.05.2025 14:06 Відповісти
"А в глубине кармана патроны от нагана, и карта укреплений советской стороны..."
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02.05.2025 14:06 Відповісти
"Он шёл на Одессу,
А вышел к Херсону -
В засаду попался отряд.
Налево - застава,
Махновцы - направо,
И десять осталось гранат..."

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02.05.2025 14:20 Відповісти
А замість не відібраної сумочки - парашут.
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02.05.2025 14:20 Відповісти
Держзрада?!
А Стерненко держслужбовець, депутат?
Чи придворний волонтер, як і Притула?
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02.05.2025 14:06 Відповісти
зермак теж задротофісний завхоз але якимсь хером їзде від нашого імені домовляється позакордонами
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02.05.2025 14:10 Відповісти
Почитайте переписку на скрінах: мається на увазі вона там багато чого робила
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02.05.2025 14:15 Відповісти
Вважаєш, вбивство на замовлення кацапських спецслужб це не держзрада?
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02.05.2025 14:20 Відповісти
Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка. Джерело: https://censor.net/ua/p3550074 Чим же вона запобігла-тим, що баба промахнулась?
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02.05.2025 14:08 Відповісти
Відео замаху подивись...
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02.05.2025 14:21 Відповісти
Подивився. Ніякого запобігання там нема. Тітка просто перший раз тримає пістолета в руках. Вже могли б хоч не таку тупу акторку знайти...
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02.05.2025 15:10 Відповісти
знаєте, чому держ зрада?
шо б справа залишилась у сбу!!!
а все, що сбу, це державна таємниця!
зелена країна беззаконня!
зелена країна безкінечного балагану!
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02.05.2025 14:09 Відповісти
👍бінго,красень,це корінь всієї новини,зробили хайп
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02.05.2025 14:12 Відповісти
цирк на дроті. Стерненка СБУ цілодобово охороняє?
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02.05.2025 14:11 Відповісти
удо та служби охорони вже не вистачає,після цього тільки підрозділ цсо підключати
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02.05.2025 14:14 Відповісти
Будеш 400 дронів кожного дня в військо передвати і тебе будем охороняти.
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02.05.2025 14:44 Відповісти
Дрони передаються без Стерненко - він просто голова ,що говорить. Не буде цієї голови - буде інша ...
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02.05.2025 14:50 Відповісти
400 дронів, які щодня хтось передає у військо оплачують звичайні люди зі своїх зароблених грошей. Як я зарплату невмілих тілоохоронців. Як і це кіно для імбіцилів. А найманого менеджера з купівлі дронів охороняти не потрібно.
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02.05.2025 14:51 Відповісти
Пі..ть не мішки ворочать. Що там в Лондоні? Дощить?
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02.05.2025 14:54 Відповісти
А гарно рашиський куратор українську знає! Ніякого "пекельного борошна" як у ботовні, ні росмови.
Це так, без висновків. Просто спостереження.
Хто ж її найняв питається?
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02.05.2025 14:15 Відповісти
Влучила в ногу🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Про все інше вже написали. Аваковський апасний тєраріст який ручкався з мусорами , і то був переконливішим. Та навіть в апаснає пакушеніє на шефіра, де отвори від куль були з іншого боку машини ,можна було б повірити ,якщо зеленки випити. А це , ну бл не вистачає слів уже 6 років коментувати цей бл@ський шашличний цирк.
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02.05.2025 14:16 Відповісти
В Вайбері спілкування. Де адепти блокування Телеграму?

Даю "наколку": можна ще й у гмейл спілкуватися
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02.05.2025 14:17 Відповісти
Боже, кацапи без вихваляння баранограма жити не можеть
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02.05.2025 15:43 Відповісти
Донатять люди, а охороняють одного Стерненка. Виявляється бути збирачем донатів від людей це справа національної безпеки. Клоуни
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02.05.2025 14:17 Відповісти
Співпраця з ворогом, це держзрада, і давати вирок треба по максимуму, пом'якшувальних обставин немає, якщо для фсб-шників вона витратний матеріал і ********** не захоче своїх завербованих агентів міняти на полонених і викрадених громадян України, тоді нехай ця любителька "русскаго мира" і екстремальних почуттів попрацює на наших уранових копальнях років 20-25
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02.05.2025 14:18 Відповісти
США не дозволять зекам працювати на їх уранових копальнях.
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02.05.2025 14:20 Відповісти
США не має і не матиме ніякого стосунку до родовищ, які розроблялися і розробляються державним і приватним сектором України, більше того американські компанії не інвестують жодного цента у розробку родовищ, поки триває війна, і взагалі, коли втратить владу Тампон, ця піар-тема про розробку родовищ заглохне назавжди
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02.05.2025 14:53 Відповісти
Починаємо інтенсивно шукати зраду. Бачте, по сценарію Стерненко навіть погодився щоб йому с Макарова прострелили ногу але без розриву артерій чи суглобів. Тобто знайшли снайпершу по стрільбі з пістолета. Стерненко скоріше за все перед акцією випив знеболююче. Місце в яке мала б влучити куля було обеззаражене та локально анестезоване. Кулі знезаражували в стерилізаторі. Якось так. А як інакше? Ну неможливо ж уявити, що в нього дійсно стріляла агентура росії, бо на це прізвище реагують люди та скидають загалом величезні кошти які конвертуються у систему анігіліровання кацапні. Та й російські агенти не вміють говорити українською, як це представлено в спілкуванні на смартфоні. Бо їх спалять на ,,паляниці,, Тож висновок-все зроблено в недрах президенської адміністрації. Ну так же, розумні мої панове інвестигейтори?
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02.05.2025 14:21 Відповісти
А звідки впевненість, що йому взагалі щось прострелили?
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02.05.2025 15:13 Відповісти
Чесно кажучі я в певному шоці. З усього є виключно замах на вбивство за попередньою змовою, та й те що бачу ну не як не вказує на те, що саме листування стосується вбивства. Стерненко не державний чтновник, да волонтер, но по -суті звичайна людина, яка допомогає, та за свою діяльність бере собі відсоток, згідно закону. Все, більше нічого. Тому сумнівний повод до держзради, але є одне но..не по всих статтях СБУ має проводити слідчі дії, а вот стаття про держзраду -само те. Також, я не можу зрозуміти чому державна структура, а саме СБУ забеспечувало охлрону, який статус у того Стерненка для тієї охорони? Запитов купа...
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02.05.2025 14:21 Відповісти
Зверху вже пояснили ,чого держзрада щоб слідство вело СБУ - щоб деталі цього циркового виступу цього замаху не стали доступні для широкого загалу, бо будуть ржати з блазнів виникати питання .
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02.05.2025 14:28 Відповісти
Стерненко це кімнатний песик ОП, який гавкає по команді, тому у нього охорона.
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02.05.2025 15:03 Відповісти
О! Знов коментарі окупують кацапо та хахло бидлоїди. Прочому останні поверх рязанських косовороток натягнули вишиванки - тобто вони ряжені поцріоти.
Бидлоїдам аж "дурно дєлаєцца" від того, що Стерненко забезпечує поставки в ЗСУ 150000 дронів, які вбивають зрештою кацапню на фронті. Звичайно, таким Стерненко потрібний мертвим.
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02.05.2025 14:22 Відповісти
Ну всьо - Стерненка не буде -і поставки 150 тисяч дронів стануть - виробництва зупиняться ,донатити перстануть , зСУ перестане стріляти -як жити без таваріща Сталіна Стерненко Який денно і нощно збирає і поставляє дрони ...
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02.05.2025 14:38 Відповісти
Так і є. Навіть регістрації в них у цьому році . Їх тут банять, а вони, як таргани знову лізуть, щоб висратися.
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02.05.2025 14:41 Відповісти
Это что получается,куча правоохороцев тщательно охраняет хитрого процентщика-ухилянта в то время,когда фсб спокойно вербует агентов в Киеве и спокойно в Киеве раздает им оружие?
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02.05.2025 14:25 Відповісти
Ну, таку персону потрібно охороняти, бо його вже накопали п'яного в генделику на гідропарку, де він збирав гуманітарку.
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02.05.2025 15:01 Відповісти
А от цікаво. Вона думала, що її не знайдуть?
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02.05.2025 14:26 Відповісти
Серйозний куратор який пише "конфедеційно", мабуть полковник або навіть генерал фсб.
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02.05.2025 14:28 Відповісти
Знову бидло на догоду москви захищає терористів, ну гидко від вас.
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02.05.2025 14:28 Відповісти
фу фу фу ,не можна бути такими!?я правий??
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02.05.2025 14:45 Відповісти
Ганула вбили, зараз вирішили Сергія Стерненка.…
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02.05.2025 14:34 Відповісти
Кацапи повним ходом переходять на українську мову, шоб бути схожими на українців та не привертати до себе зайвої уваги, виконуючи інформаційну диверсійну роботу проти України. І лише нашим довбойобам: "какая разніца я і дальше буду па рускі, всю жизнь так гаваріл і буду. цой жив, моргенштерн жив, пушкін жив."
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02.05.2025 14:36 Відповісти
Я только не понял зачем ей был тнужен мультиметр. Самый дешовый китайский. Измерять сопротивление пистолета Макарова?
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02.05.2025 14:40 Відповісти
Це прокацапське лайно, терористку, використали як одноразовий вибір. Повинна сидіти довічно. А Стерненко тільки в квітні поставив у військо обладнання (дронів) на 200 млн. грн. Тому донатимо далі, перемога буде за нами.
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02.05.2025 14:48 Відповісти
Странно что тна кацапских сайтах не раструбили про "одесское подполье".
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02.05.2025 14:52 Відповісти
Бо навіть кацапам зрозуміло, що це було насправді.
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02.05.2025 15:25 Відповісти
Якась губата блогерка приревнувала стерненка до іншої губатої блогерка ,винайняла ще одну манду , щоб відімстити -- таке життя у блогерів .
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02.05.2025 14:55 Відповісти
Знакомий волонтер цікавиться, як отримати особисту охорону від СБУ? Чи це усім волонтерам можливо, чи мають бути якісь ще особисті заслуги перед сбу.
Якщо хтось знає процедуру - напишить, будь-ласка.

PS. Сама спроба вбивства виглядає зовсім не професійно, більше схоже на попужати чи інсценіровку
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02.05.2025 15:03 Відповісти
Да тут СБУ повинне зайнятись половиною коментаторів Цензора які працюють на Сосію
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02.05.2025 15:13 Відповісти
Час всіх порохоботів оголосити держзрадниками. І ващє всіх, хто не любить Зеленхамона
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02.05.2025 15:20 Відповісти
Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.
ПОЛНАЯ ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ СБУ !!! Спасибо телке которая не имеет понятия как пользоваться оружием!!!
Очевидно, целилась в голову, а попала в ногу!!

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02.05.2025 15:21 Відповісти
Трохи мовного розбору:

"Куратор":

"не кому не базікати" <= "не кому не болтать" (схоже на витвір автоперекладачки з безграмотної російської; написати таке міг цілковитий невіглас); але україномовна людина тут ужила б патякати замість базікати (слово маловживане, та й базікають про що або кому про що, аж ніяк не просто кому);

"по етапно" (цілковитий невіглас писав);

"конфедиційно" (автоперекладачка навряд чи таке змайструвала б; схоже, що писав від початку безграмотною українською якийсь цілковитий невіглас);

"візьміть участь пряме" <= "участие прямое" (чистісінька "бавовна" від автоперекладачки; але по-москалячому участие принимают, тож від невігласа годилося б очікувати прийміть участь).

"Виконавиця":

"буду на місті" <= "буду на месте" (українська - не її рідна мова).

Отже, можна гадати, що за "куратором" ховаються різні особи, що для них українська не є рідна, так само, як і для "виконавиці". Який мотив міг би їх спонукати до спілкування саме українською? Тхне виставою.
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02.05.2025 15:27 Відповісти
Косоглазая Фаня и та попала в тов. Ленина, а тут всего лишь "тяжело ранили в шинель ".
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02.05.2025 15:44 Відповісти
 
 