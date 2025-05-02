Нападниці на Стерненка повідомили про підозру. Їй інкримінують держзраду, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жінці, яка 1 травня здійснила замах на волонтера та активіста Сергія Стерненка, повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про 45-річну уродженку Одещини, яка проживала у Києві. Наприкінці 2024 року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкого заробітку" в інтернеті.











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"Спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контакту". Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати "схрону", в якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього", - йдеться в повідомленні.









Куратор вранці 1 травня дав жінці вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.

"У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України. У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на рф, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі", - зазначили в СБУ.

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Наразі триває досудове розслідування. Вживаються комплексні заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Їй інкримінується скоєння злочину, передбаченого наступними статтями Кримінального Кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

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