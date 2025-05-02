Нападниці на Стерненка повідомили про підозру. Їй інкримінують держзраду, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Жінці, яка 1 травня здійснила замах на волонтера та активіста Сергія Стерненка, повідомлено про підозру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Йдеться про 45-річну уродженку Одещини, яка проживала у Києві. Наприкінці 2024 року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкого заробітку" в інтернеті.
"Спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контакту". Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва.
Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати "схрону", в якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього", - йдеться в повідомленні.
Куратор вранці 1 травня дав жінці вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.
"У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України. У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на рф, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі", - зазначили в СБУ.
Наразі триває досудове розслідування. Вживаються комплексні заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Їй інкримінується скоєння злочину, передбаченого наступними статтями Кримінального Кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).
Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.
Замах на Сергія Стерненка
Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.
Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.
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Смердящей Парашей сучці.
Тепер будь який критичний допис про стовпа "оборонної промисловості ", геніального конструктора -розробника , мілйонера -філантропа ,який всі кошти спрямовує на ЗСУ будуть вважатися загрозою державній безпеці
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України:
перехід на бік ворога в період збройного конфлікту...
*** Перехід на бік ворога полягає в наданні безпосередньої допомоги державі, з якою Україна перебуває в умовах воєнного стану або збройного конфлікту.
Форми такого переходу можуть бути різними: ... надання різної допомоги агентам такої держави та ін.
Я вважаю ,що можна було взяти нормальних сценаристів - а не пожлобитися і взяти дурнів...
Так звідки куратори - з України чи рф ?
А вышел к Херсону -
В засаду попался отряд.
Налево - застава,
Махновцы - направо,
И десять осталось гранат..."
А Стерненко держслужбовець, депутат?
Чи придворний волонтер, як і Притула?
шо б справа залишилась у сбу!!!
а все, що сбу, це державна таємниця!
зелена країна беззаконня!
зелена країна безкінечного балагану!
Це так, без висновків. Просто спостереження.
Хто ж її найняв питається?
Даю "наколку": можна ще й у гмейл спілкуватися
цього циркового виступуцього замаху не стали доступні для широкого загалу, бо будуть ржати з блазніввиникати питання .
Бидлоїдам аж "дурно дєлаєцца" від того, що Стерненко забезпечує поставки в ЗСУ 150000 дронів, які вбивають зрештою кацапню на фронті. Звичайно, таким Стерненко потрібний мертвим.
таваріща СталінаСтерненко Який денно і нощно збирає і поставляє дрони ...
Якщо хтось знає процедуру - напишить, будь-ласка.
PS. Сама спроба вбивства виглядає зовсім не професійно, більше схоже на попужати чи інсценіровку
ПОЛНАЯ ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ СБУ !!! Спасибо телке которая не имеет понятия как пользоваться оружием!!!
Очевидно, целилась в голову, а попала в ногу!!
"Куратор":
"не кому не базікати" <= "не кому не болтать" (схоже на витвір автоперекладачки з безграмотної російської; написати таке міг цілковитий невіглас); але україномовна людина тут ужила б патякати замість базікати (слово маловживане, та й базікають про що або кому про що, аж ніяк не просто кому);
"по етапно" (цілковитий невіглас писав);
"конфедиційно" (автоперекладачка навряд чи таке змайструвала б; схоже, що писав від початку безграмотною українською якийсь цілковитий невіглас);
"візьміть участь пряме" <= "участие прямое" (чистісінька "бавовна" від автоперекладачки; але по-москалячому участие принимают, тож від невігласа годилося б очікувати прийміть участь).
"Виконавиця":
"буду на місті" <= "буду на месте" (українська - не її рідна мова).
Отже, можна гадати, що за "куратором" ховаються різні особи, що для них українська не є рідна, так само, як і для "виконавиці". Який мотив міг би їх спонукати до спілкування саме українською? Тхне виставою.