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Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній замах на активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.
Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова Служби безпеки України доповів щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству", - наголосив президент.
Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.
Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.
Топ коментарі
+18 Порохобандерівець
показати весь коментар01.05.2025 19:43
+12 Олександр САТ РАМ #601301
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+10 Владимир Мессинг
показати весь коментар01.05.2025 19:43
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Що за діч?
Гугл підказує тільки таку новину з сумами
"Нова пошта" та Фонд "Повернись живим" зібрали 309 млн грн на РЕБ, РЕР і FPV-дрони для оборонців неба в проєкті "РЕБнемо так РЕБнемо.
Стерненко зібрав в рази більше
Тобі цього досить?
Нічим більше.
Бо одного "ефективного менеджера " з мільйонами підписників та любітєля знімати відосіки країна вже відхаркує кров'ю шостий рік...
якщо не вимикати то там магазин і монетизація а ще там є власні пожертви на декілька мільйонів, це для любителів рахувати туди а не звідти.
"Головні волонтери країни"
"Головні" - не волонтери, не їх заслуга мільйоні збори!
Головні - ті, хто ДОНАТИТЬ!!!
Не було би "стерненків-притул" - донатери би донатили ІНШІМ волонтерам!
І вже ІНШІ волонтери "збирали би мільйони"!
А БЕЗ донатерів - ХРЕН ТАМ "стерненки-притули" зберуть мільйони!
взагалі, дивно що нападниця стріляла і косо хоч побачила що було два охоронця
і типу вона не знала що він особа під охороною
моя така думка- хотіли би вбити. то вбили би і не так зовсім
1. Чому для виконання замаху взяли не професіонала, яка не змогла поцілити з такої близької відстані? І взагалі дивує вибір зброї, адже пістолет рідко вбиває з одного пострілу, а охорона не дасть зробити другий.
2. Чому так непрофесійно діє охорона? На виході і з приміщення ні перший, ні замикаючий охоронці навіть не роззирнулися? За що їм платять?
3. Чому охоронник, який кинувся на нападницю, так акуратно поклав її на асфальт? Зверніть увагу - голова звисає з бордюру, так легко дихати і волосся не забрудниться. В житті все буває інакше - кладуть з розмаху по найкоротшій вістані мордою на підлогу, або асфальт - куди прийдеться.
4. Чому камера оператора рухається??? Тобто був спільник? Це не камера спостереження, бо вона статична. Чи це найнятий оператор за яким стояв режисер?
5. Ми з подивом побачили крутезного Ренж Ровера у волонтера, який не має власних грошей, збираючи донати звідусіль.
Бажаємо здоров'я Сергію Стерненку - швидкого одужання. Може ми й помиляємось.
камера рухалася тому що це новинар-сталкер за бабло домовився купити можливість зняти иншу камеру.
ви якщо не розумієте як це працює спочатку перепитуйте замість писати щось смішне.))
всі инші питання ще гірші якщо не сказати инше образливе слово.)
А вот на счет "охраны", то да. Действует она не профессионально... Если бы действительно был "киллер" с подготовкой, то положил бы и охрану и охраняемого.
враження що зеленський жалкує що кіллер схибив.
Коли вже суспільство ознайомиться з героїчними фактами та співробітниками УДО які ціною свого життя рятували нашого Лідора щоб він пішов на другий строк.