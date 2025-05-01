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Новини Напад на Стерненка
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Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству, - Зеленський

Зеленський відреагував на напад на Стерненка

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній замах на активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка. 

Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова Служби безпеки України доповів щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству", - наголосив президент. 

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Замах на Стерненка: момент пострілу у волонтера опублікували ЗМІ. ВІДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) напад (1126) замах (548) Стерненко Сергій (388)


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Топ коментарі
+18
Схоже, на виборах Стерненко очолить рух Зеленського.
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01.05.2025 19:43
+12
Самий головний факт ,який має бути наданий суспільству - це відкритий фінансовий бухгалтерський звіт - по тому скільки коштів ,надійшло і скільки як було потрачено Стерненком і ко .

Бо одного "ефективного менеджера " з мільйонами підписників та любітєля знімати відосіки країна вже відхаркує кров'ю шостий рік...
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01.05.2025 19:46
+10
В Украине достаточно много известных волонтёров, а чем знаменит этот, что такое к нему

внимание?
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01.05.2025 19:43
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01.05.2025 19:43 Відповісти
Схоже, на виборах Стерненко очолить рух Зеленського.
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01.05.2025 19:43 Відповісти
По крайней мере железный кандидат в "партию военных и волонтеров" от власти. Что-то они рано стартанули, или мы еще не все знаем о пресловутом "перемирии"?
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01.05.2025 19:50 Відповісти
від жовчі не захлинись. хоча,.... ти паскуда ******** хоч гривню витратив на допомогу ЗСУ? тільки обсирати та жовчю блювати навчилося.
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01.05.2025 20:22 Відповісти
я витратив більше, чим стерненко власних коштів, а не донатів
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01.05.2025 20:30 Відповісти
Адєсская сволачь вже третій раз пробує. Нічого, й на нього верба вже виросла.
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01.05.2025 19:43 Відповісти
труханов ПНХ!
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01.05.2025 20:29 Відповісти
В Украине достаточно много известных волонтёров, а чем знаменит этот, что такое к нему

внимание?
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01.05.2025 19:43 Відповісти
Закликав убити Порошенка.
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01.05.2025 19:45 Відповісти
такий залишився у колоді один. Інші втікли або на расію, або у Відень.
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01.05.2025 19:50 Відповісти
например? кто знаменит про отправке дронов? напомни-ка....
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01.05.2025 19:46 Відповісти
Нова пошта - відправляє в рази більше чим Стерненко - і не знімає про це відосіки
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01.05.2025 19:49 Відповісти
Нова пошта транспортує посилки з дронами? Чи напряму купує і відправляє?
Що за діч?

Гугл підказує тільки таку новину з сумами
"Нова пошта" та Фонд "Повернись живим" зібрали 309 млн грн на РЕБ, РЕР і FPV-дрони для оборонців неба в проєкті "РЕБнемо так РЕБнемо.

Стерненко зібрав в рази більше
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01.05.2025 20:16 Відповісти
Притому один, а не фірма ціла! Так, зібрали підписники, але скільки! підписників він же зібрав
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01.05.2025 20:27 Відповісти
ГУГЛом умеете пользоваться?
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01.05.2025 19:52 Відповісти
Порох, Новая Почта, фонд того же Ахметки и т.д. Был список фондов и Стерненко там далеко не в первых рядах. Причем если перечисленные тратят свои собственные средства, то у Стерненка наоборот, фонд содержится за средства людей.
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01.05.2025 20:03 Відповісти
Ахметка монополист, его деньги - наши деньги. Ну к тому же он спонсор Ходаковского и батальона Восток. Порох - молодец. но по дронам он не топ.
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01.05.2025 20:05 Відповісти
Я и не спорю что он монополист. Но это факт, и он мог бы эти деньги держать у себя в кубышке, а не отдавать на ЗСУ. Просто очень много помогают гораздо больше и содержат фонды своими личными средствами, а не средствами людей.
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01.05.2025 20:28 Відповісти
Порох, безусловно, молодец, но фабрикант и богач, а Стерненко простой блогер и активист.
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01.05.2025 20:29 Відповісти
"...он сволочь и он консоледировал украинцев на покупку дронов которьіе убивают рЮскоговорящих мальчиков в трусиках"
Тобі цього досить?
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01.05.2025 19:49 Відповісти
Вам бы к доктору, а вы по форумам бегаете.
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01.05.2025 19:51 Відповісти
Да - без стерненка - закупівля дронів зупиниться .... Лічно паяє ,збирає ,грузить і відправляє мільйонами штук ...
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01.05.2025 19:52 Відповісти
Помчіва одну особливість. На 90% стрімів з дронів бомберів, чи дронів-камікадзе, де показується їх бойова робота з ліквідації кацапського біосміття, які за останній рік викладаються на телеграм-каналах, буде позначка "спільнота стерненка". Причому це буде на різних відео з різних каналів, з різних ділянок фронту. Тобто, існує неформальний наказ по ЗСУ централізованого збору стрімів та їх наступної обробки для накладання цієї мітки. Щоб охлос дивився, пускав бульки з носа від радості, як наші воїни вправно продукують хароше узкє з допомогою дронів, куплених на державних закупівлях, за наші податки. А лякувати треба стерненкам. Бажано, своїм голосом на найближчих виборах
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01.05.2025 20:12 Відповісти
Прославився п'яною бійкою на гідропарку.
Нічим більше.
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01.05.2025 20:07 Відповісти
Коменти проти Стерненка дратують сильніше самого замаху. Таке відчуття, що мудрий український нарід (той, що рже над Сватами та Слугою народа та обрав Зельмана) готовий власними руками відірвати Стерненку голову. А хто буде русорізом займатись, хер його знає. Сирський мабуть чи Ермак з Умеровим. А давайте взагалі всіх волонтерів повбиваємо, стрьомні вони какіє-то. Вдруг крадуть.
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01.05.2025 19:45 Відповісти
Ну,в такому разі,що там спутнік,дае дани,?
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01.05.2025 19:47 Відповісти
тема про Притулку? читав назву статті?
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01.05.2025 20:06 Відповісти
Самий головний факт ,який має бути наданий суспільству - це відкритий фінансовий бухгалтерський звіт - по тому скільки коштів ,надійшло і скільки як було потрачено Стерненком і ко .

Бо одного "ефективного менеджера " з мільйонами підписників та любітєля знімати відосіки країна вже відхаркує кров'ю шостий рік...
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01.05.2025 19:46 Відповісти
Нафіг нам ці факти. Нам потрибни факти про наших воінів,а не про стерненко.
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01.05.2025 19:46 Відповісти
Ти дивися як швилко відреагував.Ну прям зовсім не палиться
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01.05.2025 19:46 Відповісти
Ішак палиться досить таки примітивно, що й не дивно.
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01.05.2025 19:47 Відповісти
Всевозможные версии "шо там с Стерненко" интереснее, чем что там подписали "про ископаемые". Совпадение, как всегда.
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01.05.2025 19:47 Відповісти
Придворный волонтер Зеленского как никак.
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01.05.2025 19:49 Відповісти
Чергова локшина!
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01.05.2025 19:52 Відповісти
зелені уйо*бки знов десь Україну недорого продали, бо задовбали вже цілий день того героїчного сперменка тягають, який нікому на йух не впав
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01.05.2025 19:53 Відповісти
Запустили інформаційний шум, щось зашумляють...
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01.05.2025 19:53 Відповісти
Мене більше шокує що читаючи коментарі на Цензорі наче я попав на лента сру. Жодного засудження кацапів і лише одні схвалення нападу і призиви зміни влади як в лютому 2022
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01.05.2025 19:55 Відповісти
Читаючи новини від СБУ, варто пам'ятати, що найвищий рівень довіри до цієї інституції був у 2022 році - з того часу він стабільно знижується. Особливо показова "ефективність" структури: коли на фронт постачаються браковані міни - ніхто не бачить, а от як тільки зачепили ручного волонтера - підозрювану знайшли того ж дня. Вибіркове правосуддя довіри не викликає. І ось тут я доходжу до конкретного момента: а це точно кацапи? Бо це лише зі слів СБУ, всі інші мовчать.
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01.05.2025 20:20 Відповісти
Факт перший: непридатний до військової служби волонтер Стерненко без офіційних джерел доходів пересувається на преміальному британському позашляховику Range Rover.
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01.05.2025 19:57 Відповісти
це якщо вимкнути льоґіку.
якщо не вимикати то там магазин і монетизація а ще там є власні пожертви на декілька мільйонів, це для любителів рахувати туди а не звідти.
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01.05.2025 20:13 Відповісти
Податки заплатив з "монетизації" ? З магазинів? Де звіти по фонду ?
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01.05.2025 20:18 Відповісти
ГОЛОВНА ПОМИЛКА ЗАХИСНИКІВ СТЕРНЕНКА (Притули, екс.):
"Головні волонтери країни"
"Головні" - не волонтери, не їх заслуга мільйоні збори!
Головні - ті, хто ДОНАТИТЬ!!!
Не було би "стерненків-притул" - донатери би донатили ІНШІМ волонтерам!
І вже ІНШІ волонтери "збирали би мільйони"!
А БЕЗ донатерів - ХРЕН ТАМ "стерненки-притули" зберуть мільйони!
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01.05.2025 19:57 Відповісти
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01.05.2025 19:58 Відповісти
У мене до Стерненка відраза, все згадую як воно, обісцяне, скавчало, коли йому повістка прийшла.
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01.05.2025 20:00 Відповісти
він же не простий волонтер, а государствєнний
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01.05.2025 20:02 Відповісти
Татаров чеченців в Києві вбивав. Єрмак з Арестовичем з рпг шмаляли по ворожим колонам. Поки зеля впився в бункері дорогим вином і закусював мівіною
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01.05.2025 20:00 Відповісти
Людина яка отримала "кульове" поранення, не зможе так бігти стрімко 5-7 секунд, заскакуючи в машину. І зразу після такої складної операції, через 5 хвилин повідомляє, ( як нічого не відбулося), що все добре,все гаразд.(((
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01.05.2025 20:02 Відповісти
знято студією квартал 5 разом з молдова фільмом
взагалі, дивно що нападниця стріляла і косо хоч побачила що було два охоронця
і типу вона не знала що він особа під охороною
моя така думка- хотіли би вбити. то вбили би і не так зовсім
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01.05.2025 20:04 Відповісти
*****, в тебе стріляють, потім оперують, ти маєш знаходитись в шоковому стані, але ти пишеш в Тві, щоб донатили. Це можливо взагалі, щоб мозок так працював? (c)
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01.05.2025 20:30 Відповісти
Щось нічого не зрозумів.Якась дурепа стріляє в Стерненка при двох охоронцях знаючи що її схоплять ?
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01.05.2025 20:03 Відповісти
Та *****, виборці зеленського і не таке лайно жерли.
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01.05.2025 20:06 Відповісти
Добре хоч притула не постраждав з лебігою
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01.05.2025 20:05 Відповісти
Таке враження, що в коментарях одні російські боти.
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01.05.2025 20:05 Відповісти
та ні, наші дебіли, що ніхера волонтерам не дають, але повбивати волонтерів завжди готові. а чо вони?
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01.05.2025 20:08 Відповісти
Схоже на те ,що в нас вже є секта фанатиків Стерненка - без якого зникнуть всі дрони в країні . І на 90 % -ця секта складається з колишнього елєхтората Зеленського ....
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01.05.2025 20:07 Відповісти
Був "мальчік в трусіках", тепер є "мальчік в окулярах".
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01.05.2025 20:07 Відповісти
З посту https://www.facebook.com/inna.pochta.9?__cft__[0]=AZVhRqQQQlEb-waNSdtgehSbdGDIR7eQRVgNpOP7p45utYdfey_odbGfn-lvv2vT5gx5dNIQWojV1KMLt4ARuXjfReEgMDh5JrxdOb5FevW4jzOruTVKDWHkUf49K0FzpeA&__tn__=R]-R Inna Pochta По відео замаху на Стерненка у нашого знайомого, який служив в УДО- виникло багато питань. Прогляньте самі і ви переконаєтесь, що вони виникнуть і у вас.

1. Чому для виконання замаху взяли не професіонала, яка не змогла поцілити з такої близької відстані? І взагалі дивує вибір зброї, адже пістолет рідко вбиває з одного пострілу, а охорона не дасть зробити другий.

2. Чому так непрофесійно діє охорона? На виході і з приміщення ні перший, ні замикаючий охоронці навіть не роззирнулися? За що їм платять?

3. Чому охоронник, який кинувся на нападницю, так акуратно поклав її на асфальт? Зверніть увагу - голова звисає з бордюру, так легко дихати і волосся не забрудниться. В житті все буває інакше - кладуть з розмаху по найкоротшій вістані мордою на підлогу, або асфальт - куди прийдеться.

4. Чому камера оператора рухається??? Тобто був спільник? Це не камера спостереження, бо вона статична. Чи це найнятий оператор за яким стояв режисер?

5. Ми з подивом побачили крутезного Ренж Ровера у волонтера, який не має власних грошей, збираючи донати звідусіль.

Бажаємо здоров'я Сергію Стерненку - швидкого одужання. Може ми й помиляємось.
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01.05.2025 20:09 Відповісти
якщо мізки вимкнути тоді так, запитання є.
камера рухалася тому що це новинар-сталкер за бабло домовився купити можливість зняти иншу камеру.
ви якщо не розумієте як це працює спочатку перепитуйте замість писати щось смішне.))
всі инші питання ще гірші якщо не сказати инше образливе слово.)
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01.05.2025 20:16 Відповісти
Виходить, на всі інші питання, в тому числі про рендж ровер, у вас відповіді немає, і ви намагаєтесь підвести під те, що той, хто озвучив такі питання - сам поганець, зрадник і кацап?
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01.05.2025 20:23 Відповісти
"камера рухається" - цей питання завжди задають новачки-следопити типу вас, коли в мережу утікають перші кадри з події, коли журналіст знімає на свій телефон екран монітора системи відеоспостереження на об'єкті
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01.05.2025 20:21 Відповісти
Ну на счет камеры, все понятно. Видео с камеры дали записать на телефон журналистам.

А вот на счет "охраны", то да. Действует она не профессионально... Если бы действительно был "киллер" с подготовкой, то положил бы и охрану и охраняемого.
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01.05.2025 20:24 Відповісти
Сповідувала велич арійської раси?
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01.05.2025 20:09 Відповісти
зєля ти з тією кілершою одну праву робите!
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01.05.2025 20:16 Відповісти
Якось пофуй. Одне чмудо переживає за інше.
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01.05.2025 20:19 Відповісти
..ідар рветься у президенти на другий термін, аж штани тріщать. Хто йому заважає, мають зникнути. Нехай посадить Пороха через схеми портнова-татарова, і буде мати ЧОРНУ МІТКУ. Приберуть як того москалика. А чесно посадити - зась! Розумом не вийшов.
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01.05.2025 20:21 Відповісти
нуль емпатії.
враження що зеленський жалкує що кіллер схибив.
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01.05.2025 20:22 Відповісти
А скільки замахів було на Найвеличнішого?
Коли вже суспільство ознайомиться з героїчними фактами та співробітниками УДО які ціною свого життя рятували нашого Лідора щоб він пішов на другий строк.
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01.05.2025 20:27 Відповісти
Жопоріз
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01.05.2025 20:28 Відповісти
Вован, шо там із розслідуванням вбивства Шеремета? Ти перед Антоненком, Дугарь та Кузьменко вже вибачився, чи тобі сталеві яйця заважають??? Бо люди через тебе, курва, ні за що по тюрмах сиділи. Що з імітацією "пакушенія" на Шефіра? І як там справа із розслідуванням "державного перевороту" Аємєтова про який ти в листопаді 2021 особисто заявив, як раз коли в тебе рейтинг рухнув? Де результати розслідувань? А якщо їх немає, то де твої вибачення за те що ти та твоя шобла народу тупо пудрить мозги, граючи в "пакушенія" та "замахи"?
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01.05.2025 20:31 Відповісти
 
 