Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній замах на активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова Служби безпеки України доповів щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству", - наголосив президент.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

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