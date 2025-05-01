Все факты о нападении на Стерненко будут представлены обществу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнее покушение на активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель Службы безопасности Украины доложил о расследовании обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко. Служба безопасности Украины задержала нападающую - оперативно, спасибо за это. Все факты относительно нападения будут представлены обществу", - подчеркнул президент.

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, вследствие чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

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