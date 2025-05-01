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Новости Нападение на Стерненко
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Все факты о нападении на Стерненко будут представлены обществу, - Зеленский

Зеленский отреагировал на нападение на Стерненко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнее покушение на активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель Службы безопасности Украины доложил о расследовании обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко. Служба безопасности Украины задержала нападающую - оперативно, спасибо за это. Все факты относительно нападения будут представлены обществу", - подчеркнул президент.

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, вследствие чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20452) нападение (2217) покушение (1034) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+37
Схоже, на виборах Стерненко очолить рух Зеленського.
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01.05.2025 19:43
+23
Самий головний факт ,який має бути наданий суспільству - це відкритий фінансовий бухгалтерський звіт - по тому скільки коштів ,надійшло і скільки як було потрачено Стерненком і ко .

Бо одного "ефективного менеджера " з мільйонами підписників та любітєля знімати відосіки країна вже відхаркує кров'ю шостий рік...
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01.05.2025 19:46
+19
ГОЛОВНА ПОМИЛКА ЗАХИСНИКІВ СТЕРНЕНКА (Притули, екс.):
"Головні волонтери країни"
"Головні" - не волонтери, не їх заслуга мільйоні збори!
Головні - ті, хто ДОНАТИТЬ!!!
Не було би "стерненків-притул" - донатери би донатили ІНШІМ волонтерам!
І вже ІНШІ волонтери "збирали би мільйони"!
А БЕЗ донатерів - ХРЕН ТАМ "стерненки-притули" зберуть мільйони!
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01.05.2025 19:57
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Александр Пышненко,
Регіаналам і сімолєнінцам (вони не іспарилися) шкода "руськіх мальчіков" так як вони їх ідєйниє братья.
А ще вони досить уміло маскуються під українських патріотів.
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01.05.2025 22:04 Ответить
Суспільству ті факти по Стернко і не впали знайшли шо піарити якщо хтось хотів це виришіти по справжньому все було виконано а так це репріза для плебсу і зразу стільки уваги коли браковані міни були то не до того тиша а тут наголос такий
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01.05.2025 21:30 Ответить
Сцарь лічна переживає за Стерненку. Це ж не якийсь там Порошенко чи Червінський . стільки інвестували в нього - йому ще у ВР відпрацьовувати.
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01.05.2025 22:00 Ответить
G.I. Jane 777?
У Стерненка підписників = 2 050 000. Виходячи із щоденних подяк військових із озвучкою яку кількість дронів вони отримали від спільноти Стерненка, можна прикинути, скільки тисяч було вбито/поранено російських вояк та їх найманців + скільки знищено/уражено техніки.
Скільки українських громадян знає, хто такий Червінський?
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01.05.2025 22:19 Ответить
Будє кумедно якщо вазелін це відволікає від здачі трампу і путлеру
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01.05.2025 22:08 Ответить
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