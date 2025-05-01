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Все факты о нападении на Стерненко будут представлены обществу, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнее покушение на активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Председатель Службы безопасности Украины доложил о расследовании обстоятельств нападения на волонтера Сергея Стерненко. Служба безопасности Украины задержала нападающую - оперативно, спасибо за это. Все факты относительно нападения будут представлены обществу", - подчеркнул президент.
Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, вследствие чего он получил ранения.
Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.
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+37 Порохобандерівець
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+23 Олександр САТ РАМ #601301
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Регіаналам і сімолєнінцам (вони не іспарилися) шкода "руськіх мальчіков" так як вони їх ідєйниє братья.
А ще вони досить уміло маскуються під українських патріотів.
У Стерненка підписників = 2 050 000. Виходячи із щоденних подяк військових із озвучкою яку кількість дронів вони отримали від спільноти Стерненка, можна прикинути, скільки тисяч було вбито/поранено російських вояк та їх найманців + скільки знищено/уражено техніки.
Скільки українських громадян знає, хто такий Червінський?