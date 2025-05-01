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Новости Нападение на Стерненко
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Покушение на Стерненко: момент выстрела в волонтера опубликовали СМИ. ВИДЕО

Журналисты издания "Украинская правда" опубликовала запись с камеры видеонаблюдения с моментом покушения на волонтера, активиста и блогера Сергея Стерненко сегодня, 1 мая. Известно, что нападавшая снимала квартиру в элитном жилом комплексе в Киеве, где проживает общественный активист, и осуществляла за ним визуальное наблюдение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

На видео видно, как нападавшая ждет Стерненко у выхода из здания. Когда тот выходит, предположительно, в сопровождении двух охранников, женщина производит выстрел. Один из мужчин задерживает женщину, а Стерненко и другой мужчина садятся в автомобиль и уезжают.

"Украинская правда" получила видео от источников в правоохранительных органах.

Отмечается, что нападавшая, личность которой установлена, 1979 года рождения из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия: СБУ задержала нападавшую. ФОТО

По данным источников издания, во время проведения мероприятий по выявлению и противодействию террористической деятельности спецслужб РФ на территории Украины на каналах финансирования, в том числе с использованием виртуальных активов, установлено лицо, которое, вероятно, по заказу представителей российских спецслужб осуществляет подготовительные мероприятия к совершению террористического акта в Киеве.

Как сообщили УП источники, после поступления денежных средств от спецслужб РФ, киллерша обналичила их через различные банкоматы и банковские кассы и во исполнение указаний спецслужб РФ 15 апреля сняла квартиру в столичном элитном жилом комплексе.

"В ходе контрразведывательных мероприятий было установлено, что киллер осуществляла визуальное наблюдение за Стерненко и 1 мая совершила покушение на его убийство и была задержана спецподразделением ЦСО "А" СБУ", - добавили в УП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна из версий нападения на журналиста Макарова - его профессиональная деятельность, - Зеленский

Автор: 

нападение (2217) покушение (1034) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+32
Це відео більше дискредитує Стерненка, ніж викликає до нього симпатію
Чувак має гроші на квартиру у елітному комплекмі, на двох ( мінімум) охоронців і на такий собі транспорт середнього класу як новітній Ранж- Ровер...
Запитань багато..
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01.05.2025 18:39
+19
Він дуже глибоко в темі дронів. Працює напряму з розробниками нових типів та модифікацій під постійно змінюємі потреби фронту. І дуже добре що за ним постійно доглядає СБУ.
Мені він теж не завжди приємний але його реальний внесок в розвиток цієї справи, справді вагомий.
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01.05.2025 18:43
+18
А Стерненка СБУ охороняє? Цікаво, з якого дива? Він держслужбовець?
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01.05.2025 18:36
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Та отож! А Стерненко тоді очолював одеській ПС, нагадаю тим хто не стримує себе щоб випорожниться тут...
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01.05.2025 19:16 Ответить
Таки "да"! Схоже саме на це.
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01.05.2025 19:14 Ответить
Тобто, першу допомогу, охоронець і не думав надавати? А якщо б, він стік кров'ю, поки до лікарні доїхав?
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01.05.2025 19:04 Ответить
"А якщо б, він стік кров'ю"

Від чого? Від холостого патрону?
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01.05.2025 19:06 Ответить
На яку першу допомогу в червоній зоні ти очікуєш? Головне було вийти з зони обстрілу. Кілерів могло бути кілька
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01.05.2025 19:07 Ответить
Сергій за секунду був уже в автівці. Ви бачили, що відбувалося в автівці і чи була надана перша допомога другим охоронцем, який забіг у неї разом із Сергієм? Там, до речі, ще був водій, який одразу натиснув у капець.
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01.05.2025 19:08 Ответить
Як ви собі це уявляєте, надавати допомогу, в обмеженому просторі, ще й коли аптечка в багажнику? Хіба що, вони далі зупинилися
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01.05.2025 19:19 Ответить
Цікаво, а за чиї кошти чи донати куплене те лакшері авто на відео?🤔 Гарний смак у Сергія Стерненка, такий розкішний ******** джип Range Rover коштує мінімум 150 тис.баксів.....🤔Це Вам не на ,,Уазіку,, десь під Покровськом поранених побратимів підвозить ..... Ось що значить людина на верхівї ,,харчового ланцюгу,, в Україні. Не здивуюся, якщо через пару років він очолить СБУ чи ГУР. Здоров'я пану Сергію і швидкого одужання.....
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01.05.2025 19:04 Ответить
По-перше, не факт, що це його машина, а не СБУшний. Потрібна машина, щоб пересувалося 2 охоронця, водій та Сергій - 4 чоловіка. По-друге, це найпопулярніший український блогер з 2млн. підписниками. Поцікавтесь, скільки заробляють такі канали чисто з переглядів.
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01.05.2025 19:06 Ответить
Дешевшого варіанту для пересування 4-х чоловік не існує? І дешевших тачок для сбу?
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01.05.2025 19:09 Ответить
Шановний пане Томасе! Кожна людина має право обирати для себе кумирів, ідолів і героїв. Якщо для Вас Стерненко - це зразок порядності, хоробррсті, бездоганної чесності, законослухнянності , то Я Вашу думку щиро поважаю!!!! Будь-те здорові! Слава Україні❤️👍
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01.05.2025 19:18 Ответить
камеру наблюдения в руках держат? шатается во все стороны, кадр приближает, странная камера...
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01.05.2025 19:05 Ответить
З екрана монітора знімають
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01.05.2025 19:39 Ответить
Коменти довбойобів в топі під цією новиною,і це засмучує
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01.05.2025 19:05 Ответить
Кацапи нікуди не зникали з українського інформпростору. Ольгіно працює.
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01.05.2025 19:14 Ответить
Озвучте всю задіяну команду: сценарист, оператор, каскадер, костюмер... А головне - рахуночок))) Скільки це шапіто коштувало простим людям))
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01.05.2025 19:06 Ответить
То дрібниці. Українці ще задонатять.
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01.05.2025 19:08 Ответить
Не українці, а зелохи))
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01.05.2025 19:12 Ответить
дякую, Цензор! давно так не сміявсь!
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01.05.2025 19:07 Ответить
Уявляю, як подивляться платники податків в США чи Європі на новину з України про волонтера на ренж ровері
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01.05.2025 19:08 Ответить
Це найпопулярніший український блогер з 2млн. підписниками. Поцікавтесь, скільки заробляють такі канали чисто з переглядів. Я не сумніваюся, що всі податки сплачені. Б/в рейндж ровер коштує не сильно багато.
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01.05.2025 19:09 Ответить
Сколько? Чел просто прачечная и все.
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01.05.2025 19:13 Ответить
наявність сбу поруч це доводить
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01.05.2025 19:36 Ответить
Ну оце у війну треба було купляти той ренж, будучи волонтером який просить у українців останні гривні.

Тут коли їдеш в транспорті Києва інколи не вдягаєш нові кросівки, бо не зручно якось..

Взяв би якийсь туарег 2013 року питань не було

А так по наших пещерних законах, понти дороже денех

Коли якийсь фпанцуз все життя живе на віллі і їздить на Рено Кліо умовному
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01.05.2025 19:13 Ответить
І в співмешканки стерні така сама автівка- мабуть готує на перегон до Покровська?
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01.05.2025 19:13 Ответить
а вони вже давно знають що тут бананова республіка з олігархами і беззаконням
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01.05.2025 19:35 Ответить
нормально надонатили бугага)))))
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01.05.2025 19:10 Ответить
Нож надежнее
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01.05.2025 19:12 Ответить
В цих режисерів 95-го кварталу, що не кіно - то гівно. Згадався "замах" на шефіра , коли "кіллер" стріляв в ліву частину автомобіля, а поранив водія шефіра ...... в праве стегно. В тому "кіні" була ціла купа тупих нестиковок.
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01.05.2025 19:12 Ответить
громадський активіст Стерненко...
"на волонтерів" на елітне житло у Києві, двох охоронців та круту іномарку?!!
Це волонтер, чи бандитський авторитет?!!
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01.05.2025 19:12 Ответить
це те шо попало в обє'ктив прикинь скільки там бабла
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01.05.2025 19:14 Ответить
Громадьский активість Стерненко має Ютуб канал на 2млн. підписників. Порахуй, скільки заробляють такі блогери. ЛЕГАЛЬНО. Оподатковано. Він може легко зняти собі нормальну хату і за три роки накопичити собі на автівку. До того ж не факт, що то не СБУшна автівка.
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01.05.2025 19:27 Ответить
Не свисти
Нахрена він кому треба на нього підписуватися
Не думаю, що стільки людей взагалі знає щось про нього.
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01.05.2025 19:32 Ответить
Охорона від держави.
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01.05.2025 19:40 Ответить
Стернеко на Рейндж Ровер вартістю 200 тис доларів вже собі накольодував.
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01.05.2025 19:12 Ответить
жахливе огидне відео.
перший охоронець якась тютя - потенційна загроза явна а він замість тримати її на візуальному контакті тупо відвернувся.
стерненко - в сорочці народився. пощастило що промазала, що зволікала з пострілом і дала дистанції збільшитися.
русскоязичне падло - дякуємо що промазало, дякуємо що непрофесійне і дякуємо що не чоловік.
другий охоронець - ще одне прибацане.
ворожа ціль озброєна вогнепалом а ти вириваєш пістолет у неї з рук? серйозно? профі вишмаляв би 3-4 кулі перш навіть крок зробити в її бік.
чиїсь кацапські погони сьогодні полетять , зекономили на підготовці замаху, починаю сумніватися що це справді росія.((
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01.05.2025 19:13 Ответить
Та росія якраз таких «недотерористів» і скуповує за рубльові обіцянки чи шантаж. Машини військовим хто палить? Такі ж ушльопки як та кацапоголова з рожевою сумочкою.
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01.05.2025 19:18 Ответить
краще трошки зачекати - за декілька годин повідомлять що це за русскоязичне падло що по волонтерах стріляє.
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01.05.2025 19:24 Ответить
постанова це ж понятно
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01.05.2025 19:13 Ответить
той хлопець що ту потвору поклав на тротуар просто ******** ДЖЕНТЕЛЬМЕН --- жодного разу не ******* оту тварюку ***** по бордюру . а пару раз потрібно було б
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01.05.2025 19:14 Ответить
Бити співробітницю своєї установи якось некрасиво.
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01.05.2025 19:34 Ответить
Черговий прокол ФСБ
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01.05.2025 19:17 Ответить
Вони таких одноразових терористів скуповують пачками
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01.05.2025 19:19 Ответить
Важко щось говорити, але ж нквс живе і працює вже як 105 років , тож всяке може бути
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01.05.2025 19:17 Ответить
нарешті мені з цензором все остаточно зрозуміло.
дякую
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01.05.2025 19:19 Ответить
нашо тій бабулі воно? наркоманка?
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01.05.2025 19:20 Ответить
Дивлюся коментарі і офігіваю. Комусь не подобається що Стерненко знімає житло в "елітному жк", комусь - що він їздить на рейндж ровері, комусь - що його охороняє СБУ, комусь не подобається як спрацювала охорона. Враховуючи скільки він робить для держави і як його збори впливають на війну - його і повинні охороняти як топ-посадовця і жити він має у комфортних умовах. З приводу відео події - охорона спрацювала професійно: Стерненко живий, нападниця затримана(живою!). Якщо це не професійність, що тоді професійність?
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01.05.2025 19:20 Ответить
Ну кого це хвилює. тут головне яку політичну партію Стерненко підтримує, або яку частину з донатів він витрачає не на дрони.
Коротше кажучи, ******.....и на задану тему.
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01.05.2025 19:25 Ответить
Стерненко з - звичайний розпорядник чужими коштами - нічого корисного він не зробив для країни - просто піднявся на інформаційній піні. По суті він -нуль . А беручи до уваги ,що фінансових звітів він не надав - то і мінус - бо краде у своїх ...
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01.05.2025 19:29 Ответить
але дебілам не доходе
вони створили черговий образ рятівника, месії, тепер у нього вірять попри доводи разума
навіщо їм факти, якщо у них є сліпа віра
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01.05.2025 19:35 Ответить
Ого.
1-ого це якаж вона, кілерша, тупорила щоб так підставитись і зі 100 процентним варіком впійматись. Певне нарколига срана.
2-ого, а у Стерненка норм охорона.
Хоча судячи по тому скільки він солі кацапам в лайно-щі насипав то цілком зрозуміло.
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01.05.2025 19:21 Ответить
Підпишусь на коментарі
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01.05.2025 19:22 Ответить
Якщо людину поранено, то вже не постановка, тільки дилетанти можуть розмірковувати, що це постановка...Стерненко може рухатися на відповідному авто, він це заслужив, і треба базікати своєю слиною на його адресу, проявіть себе так я він, і тоді будете дискредитувати... Його охороні, перед його виходом з будь-якого приміщення треба візуально перевіряти все навколо, хто знаходиться навколо і з чим, і як себе веде...
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01.05.2025 19:23 Ответить
а куди він пораений
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01.05.2025 19:28 Ответить
Дешева вистава в стилі ішаковського 95-го кварталу.
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01.05.2025 19:23 Ответить
До генералів спецслужбам не добратися почали полювати на звичайних людей, ну майже звичайних.
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01.05.2025 19:26 Ответить
Скільки сепарья і кацапських ботів на Цензорі сидить. Не приведи Господь в Україні вибори зараз робити. Тварі виберуть кадірова або Мертвечука не менше аби не тих хто захищав завжди Україну.
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01.05.2025 19:26 Ответить
клоуна норм вибрали чи баригу чи комуняк з цим проблем немає?
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01.05.2025 19:30 Ответить
Не розумію виття деяких "опромінених" - "а чому Серненка охороняють???". Панове, гляньте на його ефективність як волонтера зокрема і символічність в цілому. Та кацапська гебня мінімум два відділи мусила у себе створити, щоб йому протидіяти
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01.05.2025 19:27 Ответить
Де його ефективність ? По ефективності судять - згідно фінасовій бухгалтерській звітності - а не згідно наклепаних відосіків. В нас же є один "ефективний " менеджер на посаді президента ...
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01.05.2025 19:31 Ответить
Щось таке я подивилась...
Як трампове вухо
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01.05.2025 19:27 Ответить
та вибори скоро мабуть,оно диви скільки русорізо-ботви набігло. верещать про ефективного доларового мільйонера *( волонтера)
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01.05.2025 19:32 Ответить
Покажи звіт його витрат.
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01.05.2025 19:33 Ответить
я ж не бухгалтер в сбу на допиті в назк
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01.05.2025 19:38 Ответить
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01.05.2025 19:35 Ответить
пздц...................
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01.05.2025 19:36 Ответить
агонь
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01.05.2025 19:37 Ответить
Це ж, попередження. Навіть рука оператора "камери спостереження" знайома з часів стеження за журналістами Схем.
Здавай замовника, сірожа.
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01.05.2025 19:38 Ответить
В коментарях просто засилля дибілів, або амеб з однією звивиною🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

- камера трясеться!!!! А те, що відео знято з монітора на телефон мізків додуматись не вистачає.

- рейнж ровер у Стерненка😂😂😂 це зовсім топ!!! Дурням навіть думка не прийшла в голову, що авто могло приіхати по Стерненка….що авто охорони….автомобіль того куди Стерненко іхав припустімо на ефір/зустріч чи десятки інших варіантів.

Дибіли і тупоголові зависники. На Стерненка та інших топових волонтерів, громадських діячів чи блогерів русня буде полювати по любому. Дегенератам вишиватним постійно все не так!!! Стерненко та його спільнота в місяц поставляє більше 10000дронів у військо і один з перших впроваджує передові методи боротьби з орковськими дронами та самими орками.

Дибіли тупоголові!! Перш ніж когось критикувати подивіться в дзеркало і задайтесь питанням: а що ви робите для загальноі боротьби з руснею!!!

В основному одне - ********** в коментарях!!!
Не коментарі, а перепис дегенератів , яким все не так і у всьому винен Стерненко/Притула/Чмут/Лачен чи сотні інших людей які реально допомагають війську.
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01.05.2025 19:39 Ответить
якась дурнувата кілерка - шансів втекти у неї не було, очевидно що вона знала, що попадеться. Нашо?
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01.05.2025 19:40 Ответить
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