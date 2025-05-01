Покушение на Стерненко: момент выстрела в волонтера опубликовали СМИ. ВИДЕО
Журналисты издания "Украинская правда" опубликовала запись с камеры видеонаблюдения с моментом покушения на волонтера, активиста и блогера Сергея Стерненко сегодня, 1 мая. Известно, что нападавшая снимала квартиру в элитном жилом комплексе в Киеве, где проживает общественный активист, и осуществляла за ним визуальное наблюдение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
На видео видно, как нападавшая ждет Стерненко у выхода из здания. Когда тот выходит, предположительно, в сопровождении двух охранников, женщина производит выстрел. Один из мужчин задерживает женщину, а Стерненко и другой мужчина садятся в автомобиль и уезжают.
"Украинская правда" получила видео от источников в правоохранительных органах.
Отмечается, что нападавшая, личность которой установлена, 1979 года рождения из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.
По данным источников издания, во время проведения мероприятий по выявлению и противодействию террористической деятельности спецслужб РФ на территории Украины на каналах финансирования, в том числе с использованием виртуальных активов, установлено лицо, которое, вероятно, по заказу представителей российских спецслужб осуществляет подготовительные мероприятия к совершению террористического акта в Киеве.
Как сообщили УП источники, после поступления денежных средств от спецслужб РФ, киллерша обналичила их через различные банкоматы и банковские кассы и во исполнение указаний спецслужб РФ 15 апреля сняла квартиру в столичном элитном жилом комплексе.
"В ходе контрразведывательных мероприятий было установлено, что киллер осуществляла визуальное наблюдение за Стерненко и 1 мая совершила покушение на его убийство и была задержана спецподразделением ЦСО "А" СБУ", - добавили в УП.
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Від чого? Від холостого патрону?
Тут коли їдеш в транспорті Києва інколи не вдягаєш нові кросівки, бо не зручно якось..
Взяв би якийсь туарег 2013 року питань не було
А так по наших пещерних законах, понти дороже денех
Коли якийсь фпанцуз все життя живе на віллі і їздить на Рено Кліо умовному
"на волонтерів" на елітне житло у Києві, двох охоронців та круту іномарку?!!
Це волонтер, чи бандитський авторитет?!!
Нахрена він кому треба на нього підписуватися
Не думаю, що стільки людей взагалі знає щось про нього.
перший охоронець якась тютя - потенційна загроза явна а він замість тримати її на візуальному контакті тупо відвернувся.
стерненко - в сорочці народився. пощастило що промазала, що зволікала з пострілом і дала дистанції збільшитися.
русскоязичне падло - дякуємо що промазало, дякуємо що непрофесійне і дякуємо що не чоловік.
другий охоронець - ще одне прибацане.
ворожа ціль озброєна вогнепалом а ти вириваєш пістолет у неї з рук? серйозно? профі вишмаляв би 3-4 кулі перш навіть крок зробити в її бік.
чиїсь кацапські погони сьогодні полетять , зекономили на підготовці замаху, починаю сумніватися що це справді росія.((
дякую
Коротше кажучи, ******.....и на задану тему.
вони створили черговий образ рятівника, месії, тепер у нього вірять попри доводи разума
навіщо їм факти, якщо у них є сліпа віра
1-ого це якаж вона, кілерша, тупорила щоб так підставитись і зі 100 процентним варіком впійматись. Певне нарколига срана.
2-ого, а у Стерненка норм охорона.
Хоча судячи по тому скільки він солі кацапам в лайно-щі насипав то цілком зрозуміло.
Як трампове вухо
Здавай замовника, сірожа.
- камера трясеться!!!! А те, що відео знято з монітора на телефон мізків додуматись не вистачає.
- рейнж ровер у Стерненка😂😂😂 це зовсім топ!!! Дурням навіть думка не прийшла в голову, що авто могло приіхати по Стерненка….що авто охорони….автомобіль того куди Стерненко іхав припустімо на ефір/зустріч чи десятки інших варіантів.
Дибіли і тупоголові зависники. На Стерненка та інших топових волонтерів, громадських діячів чи блогерів русня буде полювати по любому. Дегенератам вишиватним постійно все не так!!! Стерненко та його спільнота в місяц поставляє більше 10000дронів у військо і один з перших впроваджує передові методи боротьби з орковськими дронами та самими орками.
Дибіли тупоголові!! Перш ніж когось критикувати подивіться в дзеркало і задайтесь питанням: а що ви робите для загальноі боротьби з руснею!!!
В основному одне - ********** в коментарях!!!
Не коментарі, а перепис дегенератів , яким все не так і у всьому винен Стерненко/Притула/Чмут/Лачен чи сотні інших людей які реально допомагають війську.