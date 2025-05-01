Покушение на Стерненко: момент выстрела в волонтера опубликовали СМИ. ВИДЕО

Журналисты издания "Украинская правда" опубликовала запись с камеры видеонаблюдения с моментом покушения на волонтера, активиста и блогера Сергея Стерненко сегодня, 1 мая. Известно, что нападавшая снимала квартиру в элитном жилом комплексе в Киеве, где проживает общественный активист, и осуществляла за ним визуальное наблюдение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

На видео видно, как нападавшая ждет Стерненко у выхода из здания. Когда тот выходит, предположительно, в сопровождении двух охранников, женщина производит выстрел. Один из мужчин задерживает женщину, а Стерненко и другой мужчина садятся в автомобиль и уезжают.

"Украинская правда" получила видео от источников в правоохранительных органах.

Отмечается, что нападавшая, личность которой установлена, 1979 года рождения из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.

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По данным источников издания, во время проведения мероприятий по выявлению и противодействию террористической деятельности спецслужб РФ на территории Украины на каналах финансирования, в том числе с использованием виртуальных активов, установлено лицо, которое, вероятно, по заказу представителей российских спецслужб осуществляет подготовительные мероприятия к совершению террористического акта в Киеве.

Как сообщили УП источники, после поступления денежных средств от спецслужб РФ, киллерша обналичила их через различные банкоматы и банковские кассы и во исполнение указаний спецслужб РФ 15 апреля сняла квартиру в столичном элитном жилом комплексе.

"В ходе контрразведывательных мероприятий было установлено, что киллер осуществляла визуальное наблюдение за Стерненко и 1 мая совершила покушение на его убийство и была задержана спецподразделением ЦСО "А" СБУ", - добавили в УП.

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