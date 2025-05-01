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Новини Напад на Стерненка
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Замах на Стерненка: момент пострілу у волонтера опублікували ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Журналісти видання "Українська правда" опублікувала запис з камери відеоспостереження із моментом замаху на волонтера, активіста та блогера Сергія Стерненка сьогодні, 1 травня. Відомо, що нападниця винаймала квартиру в елітному житловому комплексі у Києві, де проживає громадський активіст, та здійснювала за ним візуальне спостереження. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На відео видно, як нападниця чекає на Стерненка біля виходу з будівлі. Коли той виходить, імовірно, у супроводі двох охоронців, жінка здійснює постріл. Один з чоловіків затримує жінку, а Стерненко та інший чоловік сідають в автомобіль та їдуть.

"Українська правда" отримала відео від джерел у правоохоронних органах.

Зазначається, що нападниця, особу якої встановлено, 1979 року народження з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

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За даним джерел видання, під час проведення заходів із виявлення та протидії терористичній діяльності спецслужб РФ на території України на каналах фінансування, в тому числі із використанням віртуальних активів, встановлено особу, яка ймовірно, на замовлення представників російських спецслужб, здійснює підготовчі заходи до вчинення терористичного акту в Києві.

Як повідомили УП джерела, після надходження грошових коштів від спецслужб РФ, кілерка обготівкувала їх через різні банкомати та банківські каси й на виконання вказівок спецслужб РФ 15 квітня винайняла квартиру в столичному елітному житловому комплексі.

"В ході контррозвідувальних заходів було встановлено, що кілерша здійснювала візуальне спостереження за Стерненком та 1 травня здійснила замах на його вбивство і була затримано спецпідрозділом ЦСО "А" СБУ", - додали в УП.

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Фото нападниці на Сергія Стерненка 1 травня
Фото нападниці на Сергія Стерненка 1 травня
Фото нападниці на Сергія Стерненка 1 травня

Автор: 

напад (1126) замах (548) Стерненко Сергій (388)


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Топ коментарі
+49
Це відео більше дискредитує Стерненка, ніж викликає до нього симпатію
Чувак має гроші на квартиру у елітному комплекмі, на двох ( мінімум) охоронців і на такий собі транспорт середнього класу як новітній Ранж- Ровер...
Запитань багато..
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01.05.2025 18:39
+27
Він дуже глибоко в темі дронів. Працює напряму з розробниками нових типів та модифікацій під постійно змінюємі потреби фронту. І дуже добре що за ним постійно доглядає СБУ.
Мені він теж не завжди приємний але його реальний внесок в розвиток цієї справи, справді вагомий.
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01.05.2025 18:43
+25
А Стерненка СБУ охороняє? Цікаво, з якого дива? Він держслужбовець?
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01.05.2025 18:36
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А кто камерой водил в начале видио? Ветер наверное?
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01.05.2025 20:27 Відповісти
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