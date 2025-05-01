Замах на Стерненка: момент пострілу у волонтера опублікували ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Журналісти видання "Українська правда" опублікувала запис з камери відеоспостереження із моментом замаху на волонтера, активіста та блогера Сергія Стерненка сьогодні, 1 травня. Відомо, що нападниця винаймала квартиру в елітному житловому комплексі у Києві, де проживає громадський активіст, та здійснювала за ним візуальне спостереження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На відео видно, як нападниця чекає на Стерненка біля виходу з будівлі. Коли той виходить, імовірно, у супроводі двох охоронців, жінка здійснює постріл. Один з чоловіків затримує жінку, а Стерненко та інший чоловік сідають в автомобіль та їдуть.

"Українська правда" отримала відео від джерел у правоохоронних органах.

Зазначається, що нападниця, особу якої встановлено, 1979 року народження з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

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За даним джерел видання, під час проведення заходів із виявлення та протидії терористичній діяльності спецслужб РФ на території України на каналах фінансування, в тому числі із використанням віртуальних активів, встановлено особу, яка ймовірно, на замовлення представників російських спецслужб, здійснює підготовчі заходи до вчинення терористичного акту в Києві.

Як повідомили УП джерела, після надходження грошових коштів від спецслужб РФ, кілерка обготівкувала їх через різні банкомати та банківські каси й на виконання вказівок спецслужб РФ 15 квітня винайняла квартиру в столичному елітному житловому комплексі.

"В ході контррозвідувальних заходів було встановлено, що кілерша здійснювала візуальне спостереження за Стерненком та 1 травня здійснила замах на його вбивство і була затримано спецпідрозділом ЦСО "А" СБУ", - додали в УП.

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