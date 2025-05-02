Нападавшей на Стерненко сообщили о подозрении. Ей инкриминируют государственную измену, - СБУ. ФОТОрепортаж
Женщине, которая 1 мая совершила покушение на волонтера и активиста Сергея Стерненко, сообщено о подозрении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о 45-летней уроженке Одесской области, которая проживала в Киеве. В конце 2024 года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете.
"Сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контакту". Впоследствии агент начала получать новые задачи. В частности, по инструкции своего куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства - переехала в квартиру в центральной части Киева.
С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе. Позже она получила координаты "тайника", в котором было спрятано огнестрельное оружие - пистолет модели ПМ и патроны к нему", - говорится в сообщении.
Куратор утром 1 мая дал женщине указание совершить убийство активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и примерное время, когда волонтер покидает свое жилье.
"В момент выхода Сергея Стерненко из дома российская агентка осуществила несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападающая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины. В результате обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на рф, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире", - отметили в СБУ.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного следующими статьями Уголовного Кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц).
Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.
Покушение на Сергея Стерненко
Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.
Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.
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Смердящей Парашей сучці.
Тепер будь який критичний допис про стовпа "оборонної промисловості ", геніального конструктора -розробника , мілйонера -філантропа ,який всі кошти спрямовує на ЗСУ будуть вважатися загрозою державній безпеці
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України:
перехід на бік ворога в період збройного конфлікту...
*** Перехід на бік ворога полягає в наданні безпосередньої допомоги державі, з якою Україна перебуває в умовах воєнного стану або збройного конфлікту.
Форми такого переходу можуть бути різними: ... надання різної допомоги агентам такої держави та ін.
Я вважаю ,що можна було взяти нормальних сценаристів - а не пожлобитися і взяти дурнів...
Так звідки куратори - з України чи рф ?
А вышел к Херсону -
В засаду попался отряд.
Налево - застава,
Махновцы - направо,
И десять осталось гранат..."
А Стерненко держслужбовець, депутат?
Чи придворний волонтер, як і Притула?
шо б справа залишилась у сбу!!!
а все, що сбу, це державна таємниця!
зелена країна беззаконня!
зелена країна безкінечного балагану!
Це так, без висновків. Просто спостереження.
Хто ж її найняв питається?
Даю "наколку": можна ще й у гмейл спілкуватися
цього циркового виступуцього замаху не стали доступні для широкого загалу, бо будуть ржати з блазніввиникати питання .
Бидлоїдам аж "дурно дєлаєцца" від того, що Стерненко забезпечує поставки в ЗСУ 150000 дронів, які вбивають зрештою кацапню на фронті. Звичайно, таким Стерненко потрібний мертвим.
таваріща СталінаСтерненко Який денно і нощно збирає і поставляє дрони ...