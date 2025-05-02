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Новости Нападение на Стерненко
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Нападавшей на Стерненко сообщили о подозрении. Ей инкриминируют государственную измену, - СБУ. ФОТОрепортаж

Женщине, которая 1 мая совершила покушение на волонтера и активиста Сергея Стерненко, сообщено о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о 45-летней уроженке Одесской области, которая проживала в Киеве. В конце 2024 года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете.

Покушение на Стерненко. Сообщено о подозрении женщине
Покушение на Стерненко. Сообщено о подозрении женщине
Покушение на Стерненко. Сообщено о подозрении женщине
Покушение на Стерненко. Сообщено о подозрении женщине
Покушение на Стерненко. Сообщено о подозрении женщине

Читайте также: На Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия: СБУ задержала нападавшую. ФОТО

"Сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контакту". Впоследствии агент начала получать новые задачи. В частности, по инструкции своего куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства - переехала в квартиру в центральной части Киева.

С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе. Позже она получила координаты "тайника", в котором было спрятано огнестрельное оружие - пистолет модели ПМ и патроны к нему", - говорится в сообщении.

Покушение на Стерненко. Сообщено о подозрении женщине
Покушение на Стерненко. Сообщено о подозрении женщине
Покушение на Стерненко. Сообщено о подозрении женщине
Покушение на Стерненко. Сообщено о подозрении женщине

Куратор утром 1 мая дал женщине указание совершить убийство активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и примерное время, когда волонтер покидает свое жилье.

"В момент выхода Сергея Стерненко из дома российская агентка осуществила несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападающая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины. В результате обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на рф, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире", - отметили в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Покушение на Стерненко: момент выстрела в волонтера опубликовали СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Сейчас продолжается досудебное расследование. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного следующими статьями Уголовного Кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте: Все факты относительно нападения на Стерненко будут представлены обществу, - Зеленский

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

Смотрите также: Покушение на Стерненко: момент выстрела в волонтера опубликовали СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

СБУ (19920) Стерненко Сергей (398)


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Топ комментарии
+11
Стерненко - це держава .
Тепер будь який критичний допис про стовпа "оборонної промисловості ", геніального конструктора -розробника , мілйонера -філантропа ,який всі кошти спрямовує на ЗСУ будуть вважатися загрозою державній безпеці
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02.05.2025 13:57
+8
"А в глубине кармана патроны от нагана, и карта укреплений советской стороны..."
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02.05.2025 14:06
+7
Голливуд всеже лучше Квартала!
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02.05.2025 13:55
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Голливуд всеже лучше Квартала!
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02.05.2025 13:55 Ответить
виродилися справжні артисти,Станиславский ридає гіркими сльозами від ******** серіалів
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02.05.2025 14:00 Ответить
Якій жинці?
Смердящей Парашей сучці.
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02.05.2025 13:56 Ответить
зеленим всім держзраду начасі вже..
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02.05.2025 13:57 Ответить
Стерненко - це держава .
Тепер будь який критичний допис про стовпа "оборонної промисловості ", геніального конструктора -розробника , мілйонера -філантропа ,який всі кошти спрямовує на ЗСУ будуть вважатися загрозою державній безпеці
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02.05.2025 13:57 Ответить
Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України:
перехід на бік ворога в період збройного конфлікту...
*** Перехід на бік ворога полягає в наданні безпосередньої допомоги державі, з якою Україна перебуває в умовах воєнного стану або збройного конфлікту.
Форми такого переходу можуть бути різними: ... надання різної допомоги агентам такої держави та ін.
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02.05.2025 14:19 Ответить
Коли Василь по п'яні наб'є морду Петру, то теж держзрада, чи то інше?
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02.05.2025 13:58 Ответить
він же немає до влади зв,язку,тому то лише побутове ***********
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02.05.2025 14:03 Ответить
Скріншоти розраховані на дебілів . Ніби ФСБшна чи ГРУшна агєнтура не вміє писати українською , чи принаймні користуватися перекладачем. Хтось хоче зробили и вигляд ,що це зробили москалі?

Я вважаю ,що можна було взяти нормальних сценаристів - а не пожлобитися і взяти дурнів...
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02.05.2025 14:02 Ответить
Цікаво, якою мовою розмовляє ця "патріотка"?
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02.05.2025 14:02 Ответить
а як знання української підтверджує твой патриотизм??тоді якщо я крім української я знаю англійську,іспанську та турецьку я виходить ще патріот англоіспанотурок??ваша логіка дебільна
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02.05.2025 14:07 Ответить
адєсіти по дефолту завжди чешуть російською, навіть в переписках на олх, ніколи українською не відповів ніхто. А тут прям літературно-українська мова, як у дикторів. Мої переписки більш суржикові, хоч я російською і не пишу ніде
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02.05.2025 14:18 Ответить
якби ,,патріотики,, не билися головою об стіни- ,,чистої мови,, в спілкуванні не знайдеш,бо масовою вживатися вона стала недавно, а залишки від тієї що ми називаємо кацапської залишилися абсолютно у всіх і вилазитимуть регулярно,бо щоб мова стала чистою вона повинна бути усюди, а у нас навіть з літератури Котляревський,Українка та Франко,з ******** одиниці і вони в жанрах що читати не кожен схоче,а літератури спеціалізованої науки,ІТ,.....в загалі одиниці
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02.05.2025 14:32 Ответить
і головне,я як читач стверджую що навіть ******* українськи писменники в більшості знайти можливо на кацапській бо люди у нас з побутовим нахилом,встав пожер,наробився,нажерся,напився,слюнями обмінявся,спиш......
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02.05.2025 14:39 Ответить
Шось за дивний куратор. Спілкується виключно українською та й уроженка АдьЄси йому на ріній мові відповідає...
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02.05.2025 14:02 Ответить
Непереконливо.
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02.05.2025 14:04 Ответить
Спілкувалися українською...
Так звідки куратори - з України чи рф ?
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02.05.2025 14:04 Ответить
І шо вона не знала, що Стерненко з охороною і не попіклувалась хочаб про елементарний спосіб відходу? Короче, мені здається, шо це якийсь невдалий цирк.
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02.05.2025 14:07 Ответить
Вона зі Стерненком спілкувалася українською.
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02.05.2025 14:08 Ответить
Блін, що мене дивує - так те, що всі попередні, показані нам СБУшникамипереписки феесбешними кураторами зі своїми аґентами велися на кацапском ізікє, а тут - українська мова, та ще й без ляпів, які характерні для кацапів. Мало того, невже уродженка Одеси!!! буде спілкуватися з кацапами!!! українською???!!! 🤔
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02.05.2025 14:06 Ответить
"А в глубине кармана патроны от нагана, и карта укреплений советской стороны..."
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02.05.2025 14:06 Ответить
"Он шёл на Одессу,
А вышел к Херсону -
В засаду попался отряд.
Налево - застава,
Махновцы - направо,
И десять осталось гранат..."

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02.05.2025 14:20 Ответить
А замість не відібраної сумочки - парашут.
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02.05.2025 14:20 Ответить
Держзрада?!
А Стерненко держслужбовець, депутат?
Чи придворний волонтер, як і Притула?
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02.05.2025 14:06 Ответить
зермак теж задротофісний завхоз але якимсь хером їзде від нашого імені домовляється позакордонами
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02.05.2025 14:10 Ответить
Почитайте переписку на скрінах: мається на увазі вона там багато чого робила
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02.05.2025 14:15 Ответить
Вважаєш, вбивство на замовлення кацапських спецслужб це не держзрада?
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02.05.2025 14:20 Ответить
Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка. Джерело: https://censor.net/ua/p3550074 Чим же вона запобігла-тим, що баба промахнулась?
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02.05.2025 14:08 Ответить
Відео замаху подивись...
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02.05.2025 14:21 Ответить
знаєте, чому держ зрада?
шо б справа залишилась у сбу!!!
а все, що сбу, це державна таємниця!
зелена країна беззаконня!
зелена країна безкінечного балагану!
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02.05.2025 14:09 Ответить
👍бінго,красень,це корінь всієї новини,зробили хайп
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02.05.2025 14:12 Ответить
цирк на дроті. Стерненка СБУ цілодобово охороняє?
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02.05.2025 14:11 Ответить
удо та служби охорони вже не вистачає,після цього тільки підрозділ цсо підключати
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02.05.2025 14:14 Ответить
Будеш 400 дронів кожного дня в військо передвати і тебе будем охороняти.
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02.05.2025 14:44 Ответить
А гарно рашиський куратор українську знає! Ніякого "пекельного борошна" як у ботовні, ні росмови.
Це так, без висновків. Просто спостереження.
Хто ж її найняв питається?
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02.05.2025 14:15 Ответить
Влучила в ногу🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Про все інше вже написали. Аваковський апасний тєраріст який ручкався з мусорами , і то був переконливішим. Та навіть в апаснає пакушеніє на шефіра, де отвори від куль були з іншого боку машини ,можна було б повірити ,якщо зеленки випити. А це , ну бл не вистачає слів уже 6 років коментувати цей бл@ський шашличний цирк.
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02.05.2025 14:16 Ответить
В Вайбері спілкування. Де адепти блокування Телеграму?

Даю "наколку": можна ще й у гмейл спілкуватися
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02.05.2025 14:17 Ответить
Донатять люди, а охороняють одного Стерненка. Виявляється бути збирачем донатів від людей це справа національної безпеки. Клоуни
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02.05.2025 14:17 Ответить
Співпраця з ворогом, це держзрада, і давати вирок треба по максимуму, пом'якшувальних обставин немає, якщо для фсб-шників вона витратний матеріал і ********** не захоче своїх завербованих агентів міняти на полонених і викрадених громадян України, тоді нехай ця любителька "русскаго мира" і екстремальних почуттів попрацює на наших уранових копальнях років 20-25
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02.05.2025 14:18 Ответить
США не дозволять зекам працювати на їх уранових копальнях.
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02.05.2025 14:20 Ответить
Починаємо інтенсивно шукати зраду. Бачте, по сценарію Стерненко навіть погодився щоб йому с Макарова прострелили ногу але без розриву артерій чи суглобів. Тобто знайшли снайпершу по стрільбі з пістолета. Стерненко скоріше за все перед акцією випив знеболююче. Місце в яке мала б влучити куля було обеззаражене та локально анестезоване. Кулі знезаражували в стерилізаторі. Якось так. А як інакше? Ну неможливо ж уявити, що в нього дійсно стріляла агентура росії, бо на це прізвище реагують люди та скидають загалом величезні кошти які конвертуються у систему анігіліровання кацапні. Та й російські агенти не вміють говорити українською, як це представлено в спілкуванні на смартфоні. Бо їх спалять на ,,паляниці,, Тож висновок-все зроблено в недрах президенської адміністрації. Ну так же, розумні мої панове інвестигейтори?
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02.05.2025 14:21 Ответить
Чесно кажучі я в певному шоці. З усього є виключно замах на вбивство за попередньою змовою, та й те що бачу ну не як не вказує на те, що саме листування стосується вбивства. Стерненко не державний чтновник, да волонтер, но по -суті звичайна людина, яка допомогає, та за свою діяльність бере собі відсоток, згідно закону. Все, більше нічого. Тому сумнівний повод до держзради, але є одне но..не по всих статтях СБУ має проводити слідчі дії, а вот стаття про держзраду -само те. Також, я не можу зрозуміти чому державна структура, а саме СБУ забеспечувало охлрону, який статус у того Стерненка для тієї охорони? Запитов купа...
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02.05.2025 14:21 Ответить
Зверху вже пояснили ,чого держзрада щоб слідство вело СБУ - щоб деталі цього циркового виступу цього замаху не стали доступні для широкого загалу, бо будуть ржати з блазнів виникати питання .
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02.05.2025 14:28 Ответить
О! Знов коментарі окупують кацапо та хахло бидлоїди. Прочому останні поверх рязанських косовороток натягнули вишиванки - тобто вони ряжені поцріоти.
Бидлоїдам аж "дурно дєлаєцца" від того, що Стерненко забезпечує поставки в ЗСУ 150000 дронів, які вбивають зрештою кацапню на фронті. Звичайно, таким Стерненко потрібний мертвим.
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02.05.2025 14:22 Ответить
Ну всьо - Стерненка не буде -і поставки 150 тисяч дронів стануть - виробництва зупиняться ,донатити перстануть , зСУ перестане стріляти -як жити без таваріща Сталіна Стерненко Який денно і нощно збирає і поставляє дрони ...
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02.05.2025 14:38 Ответить
Так і є. Навіть регістрації в них у цьому році . Їх тут банять, а вони, як таргани знову лізуть, щоб висратися.
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02.05.2025 14:41 Ответить
Это что получается,куча правоохороцев тщательно охраняет хитрого процентщика-ухилянта в то время,когда фсб спокойно вербует агентов в Киеве и спокойно в Киеве раздает им оружие?
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02.05.2025 14:25 Ответить
А от цікаво. Вона думала, що її не знайдуть?
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02.05.2025 14:26 Ответить
Серйозний куратор який пише "конфедеційно", мабуть полковник або навіть генерал фсб.
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02.05.2025 14:28 Ответить
Знову бидло на догоду москви захищає терористів, ну гидко від вас.
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02.05.2025 14:28 Ответить
фу фу фу ,не можна бути такими!?я правий??
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02.05.2025 14:45 Ответить
***** іди русня їбана
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02.05.2025 14:48 Ответить
Ганула вбили, зараз вирішили Сергія Стерненка.…
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02.05.2025 14:34 Ответить
Кацапи повним ходом переходять на українську мову, шоб бути схожими на українців та не привертати до себе зайвої уваги, виконуючи інформаційну диверсійну роботу проти України. І лише нашим довбойобам: "какая разніца я і дальше буду па рускі, всю жизнь так гаваріл і буду. цой жив, моргенштерн жив, пушкін жив."
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02.05.2025 14:36 Ответить
Я только не понял зачем ей был тнужен мультиметр. Самый дешовый китайский. Измерять сопротивление пистолета Макарова?
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02.05.2025 14:40 Ответить
Це прокацапське лайно, терористку, використали як одноразовий вибір. Повинна сидіти довічно. А Стерненко тільки в квітні поставив у військо обладнання (дронів) на 200 млн. грн. Тому донатимо далі, перемога буде за нами.
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02.05.2025 14:48 Ответить
 
 