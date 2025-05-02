Нападавшей на Стерненко сообщили о подозрении. Ей инкриминируют государственную измену, - СБУ. ФОТОрепортаж

Женщине, которая 1 мая совершила покушение на волонтера и активиста Сергея Стерненко, сообщено о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о 45-летней уроженке Одесской области, которая проживала в Киеве. В конце 2024 года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете.











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"Сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контакту". Впоследствии агент начала получать новые задачи. В частности, по инструкции своего куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства - переехала в квартиру в центральной части Киева.

С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе. Позже она получила координаты "тайника", в котором было спрятано огнестрельное оружие - пистолет модели ПМ и патроны к нему", - говорится в сообщении.









Куратор утром 1 мая дал женщине указание совершить убийство активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и примерное время, когда волонтер покидает свое жилье.

"В момент выхода Сергея Стерненко из дома российская агентка осуществила несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападающая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины. В результате обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на рф, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире", - отметили в СБУ.

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Сейчас продолжается досудебное расследование. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного следующими статьями Уголовного Кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц).

Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

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