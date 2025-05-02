Замах на Стерненка: сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваній

Сьогодні Шевченківський райсуд обиратиме запобіжний захід підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка.

Про це Суспільному повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - зазначили там.

2 травня Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

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