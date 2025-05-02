Замах на Стерненка: сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваній
Сьогодні Шевченківський райсуд обиратиме запобіжний захід підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка.
Про це Суспільному повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - зазначили там.
2 травня Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Замах на Сергія Стерненка
Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.
Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.
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Такий рівень оперативності можливий або в разі ретельно спланованої спецоперації, коли все було підготовлено ще до самого "замаху", або ж це ознака того, що "волонтер" має надзвичайно високий пріоритет у державному апараті. Тобто або гра вже давно почалася за закулісним сценарієм, або ж перед нами фігура, чия недоторканність і безпека перебувають під особливим державним захистом.
Обидва варіанти ставлять більше запитань, ніж дають відповідей. А головне з них - чому саме в цьому випадку правосуддя настільки блискавичне, тоді як у сотнях інших - місяці, роки, або взагалі глуха тиша?
Це обрання запобіжного заходу спійманої на гарячому що скоїла замах на вбивство.
"Суд вже розглядає справу, але до суду ще далеко?"
Звідки в олігофренів така завзятість показувати назагал власну тупість?
Але викручуватися будеш до останнього.
13:40 01.05.2025 року (щоб зручніше рахувати).
13:40 02.05.2025 року пройде 24 години;
13:40 03.05.2025 року пройде 48 годин,;
13:40 04.05.2025 року пройде 72 години.
То в чому питання, сьогодні п'ятниця в судах скорочений робочий день, зокрема в Шевчі до 15:45.
Строк затримання без ухвали закінчується в неділю в обід. То на твою думку орган досудового має тягнути до останнього строк щоб подати клопотання в неділю чи що? Що за дурість. Фактично, в 13:40 неділі її мають вже відпустити якщо ухвали не буде (навіть якщо вона в акваріумі в суді буде). Тим паче в неділю слідчі судді в судах не працюють.
Що за дурість щоб тягнути до останнього заради чого? Щоб який коментатор на цензорі, який пропустив свій укол галоперидолу і забув вдягти шапочку з фольги сидів і фантазував? Одночасно намагаючись апеляювати юридичними термінами і поняттями, на яких не розуміється?
Це коли людину підозрюють у злочині, затримують, і суд вирішує, що з нею робити далі:
- тримати під вартою,
- відпустити під домашній арешт,
- чи просто дати їй підписку, щоб нікуди не тікала.
А тепер про «швидко»
Коли суд відбувається дуже швидко - скажімо, вже на наступний день після затримання - це не просто збіг обставин. Це означає, що:
Щоб суд міг швидко ухвалити рішення, слідчі мають:
- провести обшук,
- зібрати відео, фото, документи,
- допитати свідків,
- підготувати підозру (офіційний документ),
- юридично правильно її оформити,
- погодити з прокурором.
Це неможливо зробити якісно з нуля за кілька годин після затримання. Отже, вся ця робота, швидше за все, була зроблена заздалегідь.
браво! браво!
дійсно, гідне порівняння!
стерненко, це новітній бандера.
більше ніякого бандери! виключно стерненко!
перейменувати всі вулиці на стерненко.
хммм....
на знав.
треба, ще раз уважно перечитати біографію.
а, які настали.
волонтер, мільйонер, проживаючий в елітній квартирі з охороною від сбу на дорогущому авто.
еххх..., не знав степан андрійович, які в нього будуть нащадки, патріотичні та чесні.
шо, по справі шеремета?
що, по справі фаріон?
стерненко вдалося закрити збір?
Ще "Луцького терориста" принеси.
Але яким боком цей малюнок до того що знімали екран монітора на смартфон?
що ПОЛИЦІя про напад на волонтерів і націоналістів НЕ ПОВІДОМЛЯЄ ?
тому, стерненко відразу почав вести стрім на всіх пабліках, про свою прострелену дупу, і обов'язково про донати на рахунок.
колись, люті пошанувачі арєстовіча, те ж саме писали.
джері хейл, навіть пісню склало.
а воно, бач як склалося....
Святкуй, хто тобі заважає...
так що, у киви дуже багато шанувальників. було.
десь, всі затулили свої гімняні роти.
затулили свої гімняні роти!!!
Зірвала всю виставу.
Але ті шифери, що характерно, не допомагали донатами Захисникам України, від слова, ЗОВСІМ!!
ким тільки не реформовані нічого не знайдуть? Та нєєєє....
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України КУУ 111
Стернен і Ко -відомий конструктор? Військовий ? Державний діяч ? Духовний лідер ?
Шукаємо логіку . Відколи блогери та розподільники чужих коштів - це стовпи оборноздатності країни ?