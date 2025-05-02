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Новини Напад на Стерненка
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Замах на Стерненка: сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваній

Замах на Стерненка. Обиратимуть запобіжний захід підозрюваній

Сьогодні Шевченківський райсуд обиратиме запобіжний захід підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка.

Про це Суспільному повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - зазначили там.

2 травня Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

Також дивіться: Замах на Стерненка: момент пострілу у волонтера опублікували ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

замах (548) Стерненко Сергій (388) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+14
Стерненкові сказав би так - хотіли би вбити вбили б з контрольним пострілом в голову! А так все це дуже ****** на чергову клоунаду для ЛОХторату в якій він приймає участь а з якою ціллю я думаю цьому ЛОХторату дуже скоро стане зрозуміло.
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02.05.2025 12:35
+13
Впіймали день у день, на наступний - уже суд. Швидкість, із якою відбуваються ці події, справді вражає. Все виглядає так, ніби кожен учасник процесу діє за чітко прописаним сценарієм - настільки злагоджено і синхронно рухається машина правосуддя. Виникає логічне питання: це що - система раптом запрацювала з блискавичною ефективністю, чи ми спостерігаємо реалізацію заздалегідь підготовленої операції?

Такий рівень оперативності можливий або в разі ретельно спланованої спецоперації, коли все було підготовлено ще до самого "замаху", або ж це ознака того, що "волонтер" має надзвичайно високий пріоритет у державному апараті. Тобто або гра вже давно почалася за закулісним сценарієм, або ж перед нами фігура, чия недоторканність і безпека перебувають під особливим державним захистом.

Обидва варіанти ставлять більше запитань, ніж дають відповідей. А головне з них - чому саме в цьому випадку правосуддя настільки блискавичне, тоді як у сотнях інших - місяці, роки, або взагалі глуха тиша?
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02.05.2025 12:34
+12
Яке правосуддя, конспірологу?
Це обрання запобіжного заходу спійманої на гарячому що скоїла замах на вбивство.
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02.05.2025 12:39
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Впіймали день у день, на наступний - уже суд. Швидкість, із якою відбуваються ці події, справді вражає. Все виглядає так, ніби кожен учасник процесу діє за чітко прописаним сценарієм - настільки злагоджено і синхронно рухається машина правосуддя. Виникає логічне питання: це що - система раптом запрацювала з блискавичною ефективністю, чи ми спостерігаємо реалізацію заздалегідь підготовленої операції?

Такий рівень оперативності можливий або в разі ретельно спланованої спецоперації, коли все було підготовлено ще до самого "замаху", або ж це ознака того, що "волонтер" має надзвичайно високий пріоритет у державному апараті. Тобто або гра вже давно почалася за закулісним сценарієм, або ж перед нами фігура, чия недоторканність і безпека перебувають під особливим державним захистом.

Обидва варіанти ставлять більше запитань, ніж дають відповідей. А головне з них - чому саме в цьому випадку правосуддя настільки блискавичне, тоді як у сотнях інших - місяці, роки, або взагалі глуха тиша?
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02.05.2025 12:34 Відповісти
Яке правосуддя, конспірологу?
Це обрання запобіжного заходу спійманої на гарячому що скоїла замах на вбивство.
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02.05.2025 12:39 Відповісти
@суд обиратиме запобіжний захід підозрюваній@....- до суду ще далеко...
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02.05.2025 12:39 Відповісти
В сенсі? Суд вже розглядає справу, але до суду ще далеко?)
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02.05.2025 12:41 Відповісти
🤣
"Суд вже розглядає справу, але до суду ще далеко?"
Звідки в олігофренів така завзятість показувати назагал власну тупість?
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02.05.2025 12:48 Відповісти
Пузячка, я навіть коментувати і розжовувати не буду, почитай нижче висер горга і мою відповідь. Ви якщо не включаєте мізки, то хоч не хизуйтесь цим.
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02.05.2025 12:51 Відповісти
Ти вже загуглив та "став трохи розумнішим"?
Але викручуватися будеш до останнього.
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02.05.2025 13:00 Відповісти
Ти в курсі, що на засідання суду є аж 72 години, щоб обрати запобіжний захід. А проведення його на наступний день тільки підтверджує - що всі докази вже готові, на руках, бо інакше суд може і випустити людину. Ну ти хоч спробуй думати, аналізувати ситуацію, а не просто обзивати всіх і лизати сраку привладним прихвостням
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02.05.2025 12:48 Відповісти
Не на суд а з моменту затримання можна тримати 72 години. От навіщо ти знову пишеш якщо ти не розумієшься. Коли стерненка стрельнули? 13:32 його пост в ТГ. Ну, нехай затримали її
13:40 01.05.2025 року (щоб зручніше рахувати).
13:40 02.05.2025 року пройде 24 години;
13:40 03.05.2025 року пройде 48 годин,;
13:40 04.05.2025 року пройде 72 години.

То в чому питання, сьогодні п'ятниця в судах скорочений робочий день, зокрема в Шевчі до 15:45.
Строк затримання без ухвали закінчується в неділю в обід. То на твою думку орган досудового має тягнути до останнього строк щоб подати клопотання в неділю чи що? Що за дурість. Фактично, в 13:40 неділі її мають вже відпустити якщо ухвали не буде (навіть якщо вона в акваріумі в суді буде). Тим паче в неділю слідчі судді в судах не працюють.

Що за дурість щоб тягнути до останнього заради чого? Щоб який коментатор на цензорі, який пропустив свій укол галоперидолу і забув вдягти шапочку з фольги сидів і фантазував? Одночасно намагаючись апеляювати юридичними термінами і поняттями, на яких не розуміється?
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02.05.2025 13:13 Відповісти
навіть якщо ти взагалі не в темі і ляпнув аби що - сперечайся до останнього
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02.05.2025 13:14 Відповісти
Що таке суд щодо запобіжного заходу?

Це коли людину підозрюють у злочині, затримують, і суд вирішує, що з нею робити далі:
- тримати під вартою,
- відпустити під домашній арешт,
- чи просто дати їй підписку, щоб нікуди не тікала.

А тепер про «швидко»
Коли суд відбувається дуже швидко - скажімо, вже на наступний день після затримання - це не просто збіг обставин. Це означає, що:

Щоб суд міг швидко ухвалити рішення, слідчі мають:
- провести обшук,
- зібрати відео, фото, документи,
- допитати свідків,
- підготувати підозру (офіційний документ),
- юридично правильно її оформити,
- погодити з прокурором.

Це неможливо зробити якісно з нуля за кілька годин після затримання. Отже, вся ця робота, швидше за все, була зроблена заздалегідь.
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02.05.2025 12:55 Відповісти
Суцільна демагогія. Є відео події. Які докази ще потрібні для обрання запобіжного заходу?
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02.05.2025 13:03 Відповісти
Рекламна передвиборча компанія. До цього ніхто про цього псевдопатріота і супер волонтера, тепер будуть знати. Притулу вже всі знають він супутник купив. Білецький крутий вояка, хоч і корєш авакова. От ця трійця і буду голоси відривати у Залужного, чи у Порошенко. А припишуть перемогу знову зелі з дєрмаком. Шито білими нитками
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02.05.2025 12:56 Відповісти
Білецький і Стерненко боролися у наскрізь ватному ворожому оточенні за незалежну Україну ще тоді, коли ти путіна любив.
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02.05.2025 13:14 Відповісти
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02.05.2025 13:35 Відповісти
Її ніхто не ловив, а взяли, як то кажуть, на гарячому. Справжній це замах чи ні, але охоронець в неї забрав зброю та повалив на землю.
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02.05.2025 13:39 Відповісти
Стерненкові сказав би так - хотіли би вбити вбили б з контрольним пострілом в голову! А так все це дуже ****** на чергову клоунаду для ЛОХторату в якій він приймає участь а з якою ціллю я думаю цьому ЛОХторату дуже скоро стане зрозуміло.
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02.05.2025 12:35 Відповісти
А чого ти так міркуєш? Степана Андрійовича ж вбив покидьок за опрервцієб НКВС нічого ж не змінилося. Нквс ще не розбито і вони живі
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02.05.2025 12:42 Відповісти
оце я розумію!!!
браво! браво!
дійсно, гідне порівняння!
стерненко, це новітній бандера.
більше ніякого бандери! виключно стерненко!
перейменувати всі вулиці на стерненко.
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02.05.2025 12:54 Відповісти
Колись і Степан Андрійович починав!
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02.05.2025 13:21 Відповісти
степан андрійович на рейдж ровері їздив з охороною?
хммм....
на знав.
треба, ще раз уважно перечитати біографію.
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02.05.2025 13:24 Відповісти
Не пересмикуйте. Степан Андрійович жив вигнанцем за кордоном бо Україна не була незалежною. А Ви хотіли би, щоб Стерненко на самокаті їздив? Так вони уже всі зайняті ГРУ для кацапських посіпак.
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02.05.2025 13:28 Відповісти
бачите, які часи були?
а, які настали.
волонтер, мільйонер, проживаючий в елітній квартирі з охороною від сбу на дорогущому авто.
еххх..., не знав степан андрійович, які в нього будуть нащадки, патріотичні та чесні.
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02.05.2025 13:32 Відповісти
Прогрес Не думаю, що Степан Андрійович у наш час на лісапєті їздив би.
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02.05.2025 13:43 Відповісти
Степану Андрійовичу здалося б загинути як загинув Роман Осипович.Не з апельсинами і ковбасою в руках,а з "люгером"...
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02.05.2025 12:56 Відповісти
Ще один коспіроЛОХ, що вигадує байки про те як хтось "приймає участь" у тому що має чимось сподобатися якомусь ЛОХторату.
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02.05.2025 12:43 Відповісти
цікаво почути шо чеше виконавиця
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02.05.2025 12:37 Відповісти
Ще цікавіше хто в неї адвокат(и)?
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02.05.2025 12:52 Відповісти
Це ж треба, така швидкість - молодці СБУ. Вміють швидко працювати. Згадується, як якийсь дурник в поліцаїв страйкбольну гранату кинув, а у нього вдома склад зброї знайшли. Правда, всю ту зброю показали на фото запечатаною в непрозорих конвертах. Одне слово, молодці.
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02.05.2025 12:38 Відповісти
тобто, серіал "голобородько повертається" продовжується?
шо, по справі шеремета?
що, по справі фаріон?
стерненко вдалося закрити збір?
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02.05.2025 12:38 Відповісти
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02.05.2025 12:44 Відповісти
Пропоную подивитись повне відео "замаху",яке хтось знімав з сусіднього вікна.Власне що не зі стаціонарної камери.Кубіта стояла з два метра від Стерненка,вистрілила в нього,Стерненко тримаючись за задницю побіг з одним охоронцем в машину яка тут же рвонула з місця,а другий охоронець сміливо кинувся на кубіту,яка чомусь не думала ні тікати,ні стріляти...Все це дуже нагадало яйце януковоща,тільки той впав як підкошений,а Стерненко не впав.Справжні патріоти не падають...
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02.05.2025 12:48 Відповісти
Все це нагадує тупість людей що не можуть збагнути що подібні відео знімаються з екрану монітору на якому крутять відео з камери спостереження...
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02.05.2025 12:54 Відповісти
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02.05.2025 13:01 Відповісти
Молодець!
Ще "Луцького терориста" принеси.
Але яким боком цей малюнок до того що знімали екран монітора на смартфон?
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02.05.2025 13:08 Відповісти
Спочатку обробили відео на ПК. Наприклад я не знаю на камерах спостереження функції блюру, а на відео його чітко видно. Потім прокрутили на монітор, зняли монітор на смартфон, і виклали в мережу. Ну логічно!
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02.05.2025 13:18 Відповісти
Логічно те що це ніяк не заперечує те про що я написав: знімали з екрану монітору.
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02.05.2025 13:23 Відповісти
Та з цим я не сперечаюся. Але знімали не оригінальне відео. Хоча нащо їм заморочуватися. Нарід мудрий хаває.
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02.05.2025 13:30 Відповісти
Дуже нагадує ще один, минуло річний, "замах".

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02.05.2025 12:55 Відповісти
Коламбія Пікчерз?
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02.05.2025 13:00 Відповісти
Та якби ж. Студія "Квартал 95".
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02.05.2025 13:33 Відповісти
А що означає Стерненко ПОВІДОМИВ?
що ПОЛИЦІя про напад на волонтерів і націоналістів НЕ ПОВІДОМЛЯЄ ?
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02.05.2025 12:49 Відповісти
напад на стерненка, це питання державної безпеки!!!
тому, стерненко відразу почав вести стрім на всіх пабліках, про свою прострелену дупу, і обов'язково про донати на рахунок.
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02.05.2025 12:58 Відповісти
Не виключаю що якби Стерненка вбили, то деякі місцеві розумники святкували би разом з кацапами та грали би на балалайках та ложках...
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02.05.2025 13:12 Відповісти
так так.
колись, люті пошанувачі арєстовіча, те ж саме писали.
джері хейл, навіть пісню склало.
а воно, бач як склалося....
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02.05.2025 13:21 Відповісти
Ще про Киву згадай до купи...
Святкуй, хто тобі заважає...
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02.05.2025 13:30 Відповісти
кива, до речі, депутат верховної ради!
так що, у киви дуже багато шанувальників. було.
десь, всі затулили свої гімняні роти.
затулили свої гімняні роти!!!
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02.05.2025 13:35 Відповісти
Так само він робив і при минулих нападах але тоді такого збудження не було...
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02.05.2025 13:37 Відповісти
"Циркове мистецтво України продовжує функціонувати. Циркові діячі роблять усе можливе і неможливе, аби український глядач був у захваті від вистав" (с)
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02.05.2025 12:58 Відповісти
Не спішіть з висновками, час покаже що це було
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02.05.2025 12:59 Відповісти
Відправити на примусові роботи в 95 квартал.
Зірвала всю виставу.
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02.05.2025 13:05 Відповісти
Чомусь згадалися недостріляні брати шифери, за яких, з трибуни ООН, чули люди і волання зеленського…
Але ті шифери, що характерно, не допомагали донатами Захисникам України, від слова, ЗОВСІМ!!
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02.05.2025 13:14 Відповісти
эта другое
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02.05.2025 13:19 Відповісти
Циці гарні на фото
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02.05.2025 13:25 Відповісти
а жіночка малолітніх дітей немає? Паралізовану бабусю? Ні? хворобу... якусь страшну теж ні? От халепа... невже українські суди реформовані у
ким тільки не реформовані нічого не знайдуть? Та нєєєє....
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02.05.2025 13:30 Відповісти
повідомлено про підозру за фактами державної зради Джерело: https://censor.net/ua/n3550053

Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України КУУ 111

Стернен і Ко -відомий конструктор? Військовий ? Державний діяч ? Духовний лідер ?
Шукаємо логіку . Відколи блогери та розподільники чужих коштів - це стовпи оборноздатності країни ?
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02.05.2025 13:35 Відповісти
Тупо заперечувати його внесок в обороноздатність країни.
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02.05.2025 13:43 Відповісти
 
 