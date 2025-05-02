РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11753 посетителя онлайн
Новости Нападение на Стерненко
3 590 76

Покушение на Стерненко: сегодня суд будет выбирать меру пресечения подозреваемой

Покушение на Стерненко. Будут выбирать меру пресечения подозреваемой

Сегодня Шевченковский райсуд будет избирать меру пресечения подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко.

Об этом Общественному сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора гражданке сообщено о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - отметили там.

2 мая Шевченковский районный суд г. Киева будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

Также смотрите: Покушение на Стерненко: момент выстрела в волонтера опубликовали СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

покушение (1037) Стерненко Сергей (398) Офис Генпрокурора (2473)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Впіймали день у день, на наступний - уже суд. Швидкість, із якою відбуваються ці події, справді вражає. Все виглядає так, ніби кожен учасник процесу діє за чітко прописаним сценарієм - настільки злагоджено і синхронно рухається машина правосуддя. Виникає логічне питання: це що - система раптом запрацювала з блискавичною ефективністю, чи ми спостерігаємо реалізацію заздалегідь підготовленої операції?

Такий рівень оперативності можливий або в разі ретельно спланованої спецоперації, коли все було підготовлено ще до самого "замаху", або ж це ознака того, що "волонтер" має надзвичайно високий пріоритет у державному апараті. Тобто або гра вже давно почалася за закулісним сценарієм, або ж перед нами фігура, чия недоторканність і безпека перебувають під особливим державним захистом.

Обидва варіанти ставлять більше запитань, ніж дають відповідей. А головне з них - чому саме в цьому випадку правосуддя настільки блискавичне, тоді як у сотнях інших - місяці, роки, або взагалі глуха тиша?
показать весь комментарий
02.05.2025 12:34
+16
Стерненкові сказав би так - хотіли би вбити вбили б з контрольним пострілом в голову! А так все це дуже ****** на чергову клоунаду для ЛОХторату в якій він приймає участь а з якою ціллю я думаю цьому ЛОХторату дуже скоро стане зрозуміло.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:35
+15
Яке правосуддя, конспірологу?
Це обрання запобіжного заходу спійманої на гарячому що скоїла замах на вбивство.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Впіймали день у день, на наступний - уже суд. Швидкість, із якою відбуваються ці події, справді вражає. Все виглядає так, ніби кожен учасник процесу діє за чітко прописаним сценарієм - настільки злагоджено і синхронно рухається машина правосуддя. Виникає логічне питання: це що - система раптом запрацювала з блискавичною ефективністю, чи ми спостерігаємо реалізацію заздалегідь підготовленої операції?

Такий рівень оперативності можливий або в разі ретельно спланованої спецоперації, коли все було підготовлено ще до самого "замаху", або ж це ознака того, що "волонтер" має надзвичайно високий пріоритет у державному апараті. Тобто або гра вже давно почалася за закулісним сценарієм, або ж перед нами фігура, чия недоторканність і безпека перебувають під особливим державним захистом.

Обидва варіанти ставлять більше запитань, ніж дають відповідей. А головне з них - чому саме в цьому випадку правосуддя настільки блискавичне, тоді як у сотнях інших - місяці, роки, або взагалі глуха тиша?
показать весь комментарий
02.05.2025 12:34 Ответить
Яке правосуддя, конспірологу?
Це обрання запобіжного заходу спійманої на гарячому що скоїла замах на вбивство.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:39 Ответить
@суд обиратиме запобіжний захід підозрюваній@....- до суду ще далеко...
показать весь комментарий
02.05.2025 12:39 Ответить
В сенсі? Суд вже розглядає справу, але до суду ще далеко?)
показать весь комментарий
02.05.2025 12:41 Ответить
🤣
"Суд вже розглядає справу, але до суду ще далеко?"
Звідки в олігофренів така завзятість показувати назагал власну тупість?
показать весь комментарий
02.05.2025 12:48 Ответить
Пузячка, я навіть коментувати і розжовувати не буду, почитай нижче висер горга і мою відповідь. Ви якщо не включаєте мізки, то хоч не хизуйтесь цим.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:51 Ответить
Ти вже загуглив та "став трохи розумнішим"?
Але викручуватися будеш до останнього.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:00 Ответить
Ти в курсі, що на засідання суду є аж 72 години, щоб обрати запобіжний захід. А проведення його на наступний день тільки підтверджує - що всі докази вже готові, на руках, бо інакше суд може і випустити людину. Ну ти хоч спробуй думати, аналізувати ситуацію, а не просто обзивати всіх і лизати сраку привладним прихвостням
показать весь комментарий
02.05.2025 12:48 Ответить
Не на суд а з моменту затримання можна тримати 72 години. От навіщо ти знову пишеш якщо ти не розумієшься. Коли стерненка стрельнули? 13:32 його пост в ТГ. Ну, нехай затримали її
13:40 01.05.2025 року (щоб зручніше рахувати).
13:40 02.05.2025 року пройде 24 години;
13:40 03.05.2025 року пройде 48 годин,;
13:40 04.05.2025 року пройде 72 години.

То в чому питання, сьогодні п'ятниця в судах скорочений робочий день, зокрема в Шевчі до 15:45.
Строк затримання без ухвали закінчується в неділю в обід. То на твою думку орган досудового має тягнути до останнього строк щоб подати клопотання в неділю чи що? Що за дурість. Фактично, в 13:40 неділі її мають вже відпустити якщо ухвали не буде (навіть якщо вона в акваріумі в суді буде). Тим паче в неділю слідчі судді в судах не працюють.

Що за дурість щоб тягнути до останнього заради чого? Щоб який коментатор на цензорі, який пропустив свій укол галоперидолу і забув вдягти шапочку з фольги сидів і фантазував? Одночасно намагаючись апеляювати юридичними термінами і поняттями, на яких не розуміється?
показать весь комментарий
02.05.2025 13:13 Ответить
Тобто, іншими словами, ви особисто, відповідаючи за свої слова, стверджуєте, що наша судова система може і працює в такому швидкому темпі? Самому не смішно за вигороджування? До речі, цій жінці інкримінують держзараду. А не задуже? Чи для шоу саме те?)
показать весь комментарий
02.05.2025 14:00 Ответить
Все що треба знати про того персонажа - сам собі розіб'є пику щоби піти поскаржитися: 02.05.2025 12:42
показать весь комментарий
02.05.2025 14:03 Ответить
навіть якщо ти взагалі не в темі і ляпнув аби що - сперечайся до останнього
показать весь комментарий
02.05.2025 13:14 Ответить
Що таке суд щодо запобіжного заходу?

Це коли людину підозрюють у злочині, затримують, і суд вирішує, що з нею робити далі:
- тримати під вартою,
- відпустити під домашній арешт,
- чи просто дати їй підписку, щоб нікуди не тікала.

А тепер про «швидко»
Коли суд відбувається дуже швидко - скажімо, вже на наступний день після затримання - це не просто збіг обставин. Це означає, що:

Щоб суд міг швидко ухвалити рішення, слідчі мають:
- провести обшук,
- зібрати відео, фото, документи,
- допитати свідків,
- підготувати підозру (офіційний документ),
- юридично правильно її оформити,
- погодити з прокурором.

Це неможливо зробити якісно з нуля за кілька годин після затримання. Отже, вся ця робота, швидше за все, була зроблена заздалегідь.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:55 Ответить
Суцільна демагогія. Є відео події. Які докази ще потрібні для обрання запобіжного заходу?
показать весь комментарий
02.05.2025 13:03 Ответить
Рекламна передвиборча компанія. До цього ніхто про цього псевдопатріота і супер волонтера, тепер будуть знати. Притулу вже всі знають він супутник купив. Білецький крутий вояка, хоч і корєш авакова. От ця трійця і буду голоси відривати у Залужного, чи у Порошенко. А припишуть перемогу знову зелі з дєрмаком. Шито білими нитками
показать весь комментарий
02.05.2025 12:56 Ответить
Білецький і Стерненко боролися у наскрізь ватному ворожому оточенні за незалежну Україну ще тоді, коли ти путіна любив.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:14 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 13:35 Ответить
Її ніхто не ловив, а взяли, як то кажуть, на гарячому. Справжній це замах чи ні, але охоронець в неї забрав зброю та повалив на землю.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:39 Ответить
Стерненкові сказав би так - хотіли би вбити вбили б з контрольним пострілом в голову! А так все це дуже ****** на чергову клоунаду для ЛОХторату в якій він приймає участь а з якою ціллю я думаю цьому ЛОХторату дуже скоро стане зрозуміло.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:35 Ответить
А чого ти так міркуєш? Степана Андрійовича ж вбив покидьок за опрервцієб НКВС нічого ж не змінилося. Нквс ще не розбито і вони живі
показать весь комментарий
02.05.2025 12:42 Ответить
оце я розумію!!!
браво! браво!
дійсно, гідне порівняння!
стерненко, це новітній бандера.
більше ніякого бандери! виключно стерненко!
перейменувати всі вулиці на стерненко.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:54 Ответить
Колись і Степан Андрійович починав!
показать весь комментарий
02.05.2025 13:21 Ответить
степан андрійович на рейдж ровері їздив з охороною?
хммм....
на знав.
треба, ще раз уважно перечитати біографію.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:24 Ответить
Не пересмикуйте. Степан Андрійович жив вигнанцем за кордоном бо Україна не була незалежною. А Ви хотіли би, щоб Стерненко на самокаті їздив? Так вони уже всі зайняті ГРУ для кацапських посіпак.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:28 Ответить
бачите, які часи були?
а, які настали.
волонтер, мільйонер, проживаючий в елітній квартирі з охороною від сбу на дорогущому авто.
еххх..., не знав степан андрійович, які в нього будуть нащадки, патріотичні та чесні.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:32 Ответить
Прогрес Не думаю, що Степан Андрійович у наш час на лісапєті їздив би.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:43 Ответить
Степану Андрійовичу здалося б загинути як загинув Роман Осипович.Не з апельсинами і ковбасою в руках,а з "люгером"...
показать весь комментарий
02.05.2025 12:56 Ответить
Ще один коспіроЛОХ, що вигадує байки про те як хтось "приймає участь" у тому що має чимось сподобатися якомусь ЛОХторату.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:43 Ответить
цікаво почути шо чеше виконавиця
показать весь комментарий
02.05.2025 12:37 Ответить
Ще цікавіше хто в неї адвокат(и)?
показать весь комментарий
02.05.2025 12:52 Ответить
Це ж треба, така швидкість - молодці СБУ. Вміють швидко працювати. Згадується, як якийсь дурник в поліцаїв страйкбольну гранату кинув, а у нього вдома склад зброї знайшли. Правда, всю ту зброю показали на фото запечатаною в непрозорих конвертах. Одне слово, молодці.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:38 Ответить
тобто, серіал "голобородько повертається" продовжується?
шо, по справі шеремета?
що, по справі фаріон?
стерненко вдалося закрити збір?
показать весь комментарий
02.05.2025 12:38 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 12:44 Ответить
Пропоную подивитись повне відео "замаху",яке хтось знімав з сусіднього вікна.Власне що не зі стаціонарної камери.Кубіта стояла з два метра від Стерненка,вистрілила в нього,Стерненко тримаючись за задницю побіг з одним охоронцем в машину яка тут же рвонула з місця,а другий охоронець сміливо кинувся на кубіту,яка чомусь не думала ні тікати,ні стріляти...Все це дуже нагадало яйце януковоща,тільки той впав як підкошений,а Стерненко не впав.Справжні патріоти не падають...
показать весь комментарий
02.05.2025 12:48 Ответить
Все це нагадує тупість людей що не можуть збагнути що подібні відео знімаються з екрану монітору на якому крутять відео з камери спостереження...
показать весь комментарий
02.05.2025 12:54 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 13:01 Ответить
Молодець!
Ще "Луцького терориста" принеси.
Але яким боком цей малюнок до того що знімали екран монітора на смартфон?
показать весь комментарий
02.05.2025 13:08 Ответить
Спочатку обробили відео на ПК. Наприклад я не знаю на камерах спостереження функції блюру, а на відео його чітко видно. Потім прокрутили на монітор, зняли монітор на смартфон, і виклали в мережу. Ну логічно!
показать весь комментарий
02.05.2025 13:18 Ответить
Логічно те що це ніяк не заперечує те про що я написав: знімали з екрану монітору.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:23 Ответить
Та з цим я не сперечаюся. Але знімали не оригінальне відео. Хоча нащо їм заморочуватися. Нарід мудрий хаває.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:30 Ответить
Звичайно не оригінальне - це одразу виднося по заблюренню.
Типу хтось має журналістам скидати оригінал відео з EXIF file...
А про "мудрий нарід" - це типу той тупий анекдот над яким сміється лише той що його розповідає?
показать весь комментарий
02.05.2025 13:46 Ответить
На жаль не анекдот, а сувора реальність. Схавав же. І не хтось передавав, а джерела в правоохоронних органах. А як тобі фотосесія з мадам? Теж схавав? Нічого дивного не помітив на двох цих фото?


показать весь комментарий
02.05.2025 14:04 Ответить
Коли в конспірологів сповза шапочка з фольги вони й не таке "хавають".
Що тобі не так - те що сумочку перевіряли під час першого фото, чи те що пістолет переклали?
Це капець-капець яка знахідка!
показать весь комментарий
02.05.2025 14:16 Ответить
Питань більше не маю. Це ж звичайні речі: повертати затриманій у замаху на вбивство особисті речі прямо на місці злочину, і перекладати з місця на місце ймовірне знаряддя злочину. Так же завжди всі і всюди роблять. А потім ще ображаються на мудрий нарід... Добре, ходи здоровий, хай щастить.
показать весь комментарий
02.05.2025 14:25 Ответить
Дуже нагадує ще один, минуло річний, "замах".

показать весь комментарий
02.05.2025 12:55 Ответить
Коламбія Пікчерз?
показать весь комментарий
02.05.2025 13:00 Ответить
Та якби ж. Студія "Квартал 95".
показать весь комментарий
02.05.2025 13:33 Ответить
А що означає Стерненко ПОВІДОМИВ?
що ПОЛИЦІя про напад на волонтерів і націоналістів НЕ ПОВІДОМЛЯЄ ?
показать весь комментарий
02.05.2025 12:49 Ответить
напад на стерненка, це питання державної безпеки!!!
тому, стерненко відразу почав вести стрім на всіх пабліках, про свою прострелену дупу, і обов'язково про донати на рахунок.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:58 Ответить
Не виключаю що якби Стерненка вбили, то деякі місцеві розумники святкували би разом з кацапами та грали би на балалайках та ложках...
показать весь комментарий
02.05.2025 13:12 Ответить
так так.
колись, люті пошанувачі арєстовіча, те ж саме писали.
джері хейл, навіть пісню склало.
а воно, бач як склалося....
показать весь комментарий
02.05.2025 13:21 Ответить
Ще про Киву згадай до купи...
Святкуй, хто тобі заважає...
показать весь комментарий
02.05.2025 13:30 Ответить
кива, до речі, депутат верховної ради!
так що, у киви дуже багато шанувальників. було.
десь, всі затулили свої гімняні роти.
затулили свої гімняні роти!!!
показать весь комментарий
02.05.2025 13:35 Ответить
Ті шанувальники Киви святкують разом з тобою, й роти у вас однакові.
Може ти не в курсі - від якої партії Кива був нардепом?
показать весь комментарий
02.05.2025 13:56 Ответить
Так само він робив і при минулих нападах але тоді такого збудження не було...
показать весь комментарий
02.05.2025 13:37 Ответить
"Циркове мистецтво України продовжує функціонувати. Циркові діячі роблять усе можливе і неможливе, аби український глядач був у захваті від вистав" (с)
показать весь комментарий
02.05.2025 12:58 Ответить
Не спішіть з висновками, час покаже що це було
показать весь комментарий
02.05.2025 12:59 Ответить
Відправити на примусові роботи в 95 квартал.
Зірвала всю виставу.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:05 Ответить
Чомусь згадалися недостріляні брати шифери, за яких, з трибуни ООН, чули люди і волання зеленського…
Але ті шифери, що характерно, не допомагали донатами Захисникам України, від слова, ЗОВСІМ!!
показать весь комментарий
02.05.2025 13:14 Ответить
эта другое
показать весь комментарий
02.05.2025 13:19 Ответить
Циці гарні на фото
показать весь комментарий
02.05.2025 13:25 Ответить
а жіночка малолітніх дітей немає? Паралізовану бабусю? Ні? хворобу... якусь страшну теж ні? От халепа... невже українські суди реформовані у
ким тільки не реформовані нічого не знайдуть? Та нєєєє....
показать весь комментарий
02.05.2025 13:30 Ответить
повідомлено про підозру за фактами державної зради Джерело: https://censor.net/ua/n3550053

Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України КУУ 111

Стернен і Ко -відомий конструктор? Військовий ? Державний діяч ? Духовний лідер ?
Шукаємо логіку . Відколи блогери та розподільники чужих коштів - це стовпи оборноздатності країни ?
показать весь комментарий
02.05.2025 13:35 Ответить
Тупо заперечувати його внесок в обороноздатність країни.
показать весь комментарий
02.05.2025 13:43 Ответить
Внесок такий самий - як і будь якого громадянина України ,який донатить . Не більше , ні менше
показать весь комментарий
02.05.2025 13:50 Ответить
Як воно бути адвокатом ФСБ-шних найманців тут на цензорі? Ти за гроші чи через власну тупість?
показать весь комментарий
02.05.2025 14:03 Ответить
Схоже на те ще багато українців не можуть жити без "божків " та "кумирів " в яких вони можуть фанатично вірити .

Зеленські ,Арестовичі ,Стерненки - головне намальована картинка і відсутність критичного аналізу.
Замість "маладих ліц та ефєктівних менеджерів " на наступних виборах охлосу будуть продавати "незламних патріотів " та " героїв ,які ваєвали ".
Красиві відосіки та геройські інтерв'ю от що зайде елєхторату , а не аналіз конкретних справ та вчинків . Розпорядники чужого ,горлопани, камандіри - ******* Коуперіфлди чергових зелених ілюзій - от ,що прагне народ замість сірої суворої реальності
показать весь комментарий
02.05.2025 13:48 Ответить
Кто убил Монастырского им не интересно?
показать весь комментарий
02.05.2025 14:04 Ответить
Они и так в курсе.
показать весь комментарий
02.05.2025 14:23 Ответить
Два дублі точно було.
показать весь комментарий
02.05.2025 14:20 Ответить
 
 