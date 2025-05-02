Покушение на Стерненко: сегодня суд будет выбирать меру пресечения подозреваемой
Сегодня Шевченковский райсуд будет избирать меру пресечения подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко.
Об этом Общественному сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора гражданке сообщено о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - отметили там.
2 мая Шевченковский районный суд г. Киева будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.
Покушение на Сергея Стерненко
Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.
Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.
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Такий рівень оперативності можливий або в разі ретельно спланованої спецоперації, коли все було підготовлено ще до самого "замаху", або ж це ознака того, що "волонтер" має надзвичайно високий пріоритет у державному апараті. Тобто або гра вже давно почалася за закулісним сценарієм, або ж перед нами фігура, чия недоторканність і безпека перебувають під особливим державним захистом.
Обидва варіанти ставлять більше запитань, ніж дають відповідей. А головне з них - чому саме в цьому випадку правосуддя настільки блискавичне, тоді як у сотнях інших - місяці, роки, або взагалі глуха тиша?
Це обрання запобіжного заходу спійманої на гарячому що скоїла замах на вбивство.
"Суд вже розглядає справу, але до суду ще далеко?"
Звідки в олігофренів така завзятість показувати назагал власну тупість?
Але викручуватися будеш до останнього.
13:40 01.05.2025 року (щоб зручніше рахувати).
13:40 02.05.2025 року пройде 24 години;
13:40 03.05.2025 року пройде 48 годин,;
13:40 04.05.2025 року пройде 72 години.
То в чому питання, сьогодні п'ятниця в судах скорочений робочий день, зокрема в Шевчі до 15:45.
Строк затримання без ухвали закінчується в неділю в обід. То на твою думку орган досудового має тягнути до останнього строк щоб подати клопотання в неділю чи що? Що за дурість. Фактично, в 13:40 неділі її мають вже відпустити якщо ухвали не буде (навіть якщо вона в акваріумі в суді буде). Тим паче в неділю слідчі судді в судах не працюють.
Що за дурість щоб тягнути до останнього заради чого? Щоб який коментатор на цензорі, який пропустив свій укол галоперидолу і забув вдягти шапочку з фольги сидів і фантазував? Одночасно намагаючись апеляювати юридичними термінами і поняттями, на яких не розуміється?
Це коли людину підозрюють у злочині, затримують, і суд вирішує, що з нею робити далі:
- тримати під вартою,
- відпустити під домашній арешт,
- чи просто дати їй підписку, щоб нікуди не тікала.
А тепер про «швидко»
Коли суд відбувається дуже швидко - скажімо, вже на наступний день після затримання - це не просто збіг обставин. Це означає, що:
Щоб суд міг швидко ухвалити рішення, слідчі мають:
- провести обшук,
- зібрати відео, фото, документи,
- допитати свідків,
- підготувати підозру (офіційний документ),
- юридично правильно її оформити,
- погодити з прокурором.
Це неможливо зробити якісно з нуля за кілька годин після затримання. Отже, вся ця робота, швидше за все, була зроблена заздалегідь.
браво! браво!
дійсно, гідне порівняння!
стерненко, це новітній бандера.
більше ніякого бандери! виключно стерненко!
перейменувати всі вулиці на стерненко.
хммм....
на знав.
треба, ще раз уважно перечитати біографію.
а, які настали.
волонтер, мільйонер, проживаючий в елітній квартирі з охороною від сбу на дорогущому авто.
еххх..., не знав степан андрійович, які в нього будуть нащадки, патріотичні та чесні.
шо, по справі шеремета?
що, по справі фаріон?
стерненко вдалося закрити збір?
Ще "Луцького терориста" принеси.
Але яким боком цей малюнок до того що знімали екран монітора на смартфон?
Типу хтось має журналістам скидати оригінал відео з EXIF file...
А про "мудрий нарід" - це типу той тупий анекдот над яким сміється лише той що його розповідає?
Що тобі не так - те що сумочку перевіряли під час першого фото, чи те що пістолет переклали?
Це капець-капець яка знахідка!
що ПОЛИЦІя про напад на волонтерів і націоналістів НЕ ПОВІДОМЛЯЄ ?
тому, стерненко відразу почав вести стрім на всіх пабліках, про свою прострелену дупу, і обов'язково про донати на рахунок.
колись, люті пошанувачі арєстовіча, те ж саме писали.
джері хейл, навіть пісню склало.
а воно, бач як склалося....
Святкуй, хто тобі заважає...
так що, у киви дуже багато шанувальників. було.
десь, всі затулили свої гімняні роти.
затулили свої гімняні роти!!!
Може ти не в курсі - від якої партії Кива був нардепом?
Зірвала всю виставу.
Але ті шифери, що характерно, не допомагали донатами Захисникам України, від слова, ЗОВСІМ!!
ким тільки не реформовані нічого не знайдуть? Та нєєєє....
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України КУУ 111
Стернен і Ко -відомий конструктор? Військовий ? Державний діяч ? Духовний лідер ?
Шукаємо логіку . Відколи блогери та розподільники чужих коштів - це стовпи оборноздатності країни ?
Зеленські ,Арестовичі ,Стерненки - головне намальована картинка і відсутність критичного аналізу.
Замість "маладих ліц та ефєктівних менеджерів " на наступних виборах охлосу будуть продавати "незламних патріотів " та " героїв ,які ваєвали ".
Красиві відосіки та геройські інтерв'ю от що зайде елєхторату , а не аналіз конкретних справ та вчинків . Розпорядники чужого ,горлопани, камандіри - ******* Коуперіфлди чергових зелених ілюзій - от ,що прагне народ замість сірої суворої реальності