Покушение на Стерненко: сегодня суд будет выбирать меру пресечения подозреваемой

Сегодня Шевченковский райсуд будет избирать меру пресечения подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко.

Об этом Общественному сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора гражданке сообщено о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - отметили там.

2 мая Шевченковский районный суд г. Киева будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

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