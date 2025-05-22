Росіяни вночі атакували "Шахедами" Миколаїв та передмістя

Війська РФ вночі атакувала дронами Миколаїв і його передмістя, пошкоджень не зафіксовано.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі, 22 травня, з 02:15 ворог атакував передмістя та місто Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило, пошкоджень не зафіксовано", - зазначив начальник ОВА.

Також, за словами Кіма, у середу, 21 травня, ворог тричі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду, минулося без постраждалих.

Учора ворог о 13:57 та 14:08 атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади, постраждалих немає.

