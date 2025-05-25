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Новини Атака безпілотників на Миколаїв
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Вибухи пролунали в Миколаєві на тлі "шахедної" загрози

Вибухи пролунали в Миколаєві

У ніч на неділю, 25 травня, у Миколаєві пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляють  Суспільне та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза дронів-камікадзе для Миколаєва триває", - написав міський голова о 00:45.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

Читайте також: Росіяни вночі атакували "Шахедами" Миколаїв та передмістя

Автор: 

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