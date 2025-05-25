Массированная атака на Киевскую область: 3 человека погибли, много пострадавших. Есть последствия в 4 районах. ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 25 мая 2025 года, войска РФ нанесли массированный удар по территории Киевской области с применением ракет и дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, к сожалению, в результате вражеской атаки на Киевщине этой ночью погибли три человека.

Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе.

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Еще один человек погиб в Бучанском районе.



Дополнительная информация сейчас устанавливается.

В Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. Без госпитализации.

Также в Белоцерковском районе пострадало еще 5 человек. Среди них двое детей.

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В Фастовском районе пострадали две женщины.

Еще два человека пострадалив Бучанском районе.

В целом уже фиксируется 10 пострадавших.

На местах чрезвычайных ситуаций работает ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады.

Последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.

Более подробную информацию ОВА обещает предоставить позже.

"Вражеская воздушная атака продолжается. Прошу находиться в безопасных местах, пока опасность не минует", - отмечает глава региона Николай Калашник.

Как сообщалось, россияне запустили ракеты по Украине со стратегических бомбардировщиков.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.