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Новости Атака шахедов на Киевщину Работа ПВО на Киевщине
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Массированная атака на Киевскую область: 3 человека погибли, много пострадавших. Есть последствия в 4 районах. ФОТОрепортаж

Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года

В ночь на воскресенье, 25 мая 2025 года, войска РФ нанесли массированный удар по территории Киевской области с применением ракет и дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, к сожалению, в результате вражеской атаки на Киевщине этой ночью погибли три человека.

Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО работают по вражеским дронам на Киевщине

Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года

Еще один человек погиб в Бучанском районе.

Дополнительная информация сейчас устанавливается.

В Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. Без госпитализации.

Также в Белоцерковском районе пострадало еще 5 человек. Среди них двое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики ночью атаковали Киевскую область: пострадали три человека (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Фастовском районе пострадали две женщины.

Еще два человека пострадалив Бучанском районе.

В целом уже фиксируется 10 пострадавших.

На местах чрезвычайных ситуаций работает ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады.

Последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.

Более подробную информацию ОВА обещает предоставить позже.

"Вражеская воздушная атака продолжается. Прошу находиться в безопасных местах, пока опасность не минует", - отмечает глава региона Николай Калашник.

Как сообщалось, россияне запустили ракеты по Украине со стратегических бомбардировщиков.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

Киевская область (4185) обстрел (27652)


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Що там той "миротворець" робить, який "війни за 23 години, припиняє"?
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25.05.2025 07:12 Ответить
Те саме що і той що у своїй голові війну закінчив,та готов зійтись по " середине",тількі є одне но," миротворець" не презедент України,йому похер на Україну,і він " никаму,ничего не должен"
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25.05.2025 08:02 Ответить
У відповідь бубачка запише відосік з черговою балаканиною що "потрібен тиск на расєю". А трампон зіграє партію в гольф.
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25.05.2025 07:19 Ответить
І про дайте гроші.
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25.05.2025 08:16 Ответить
Скоро вже вава прокинеться у своєму бункері і зачитає підготовлену йому литвином потужну промову
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25.05.2025 07:28 Ответить
Допоки на московію і на логово москву не буде летіти саме наша балістика у відповідь, то це буде нажаль прогрессувати. Четвертий рік війні і все ще не зроблена ракета в космічній державі. Ну як таке може бути?! це якась діверсія не інакше
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25.05.2025 07:29 Ответить
Зараз Зеленський викотить з ангару дрон Паляниця, Пекло і дасть жорстку відповідь.
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25.05.2025 08:15 Ответить
Де потужна відповідь по кацапів? Зелене чмо знову обісралося? Як там...гарні шашлики були 9го травня?
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25.05.2025 09:08 Ответить
 
 