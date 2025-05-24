Силы ПВО работают по вражеским дронам в Киевской области
Вечером субботы, 24 мая, во время "шахедной" атаки россиян на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Жителей области также призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.
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усе вариться на рівні самодіяльності в ОДА-тероборона!!!
Важливіше для зелених з Оманськими з урядового кварталу, якесь катання по Світу, під назвою «самміти миру-мир»!! Змарновано, час і гроші, отими сотнями нероб з директоратів, що ошивають, як пристосуванці, в ОПУ КМУ РНБОУ!!!
Це їм, невигідно, створення на державному рівні, такої СИСТЕМИ, бо відкатів не отримають!