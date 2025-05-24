Сили ППО працюють по ворожих дронах на Київщині
Ввечері суботи, 24 травня, під час "шахедної" атаки росіян на Київщині працювали Сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться в повідомленні.
Мешканців області також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.
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усе вариться на рівні самодіяльності в ОДА-тероборона!!!
Важливіше для зелених з Оманськими з урядового кварталу, якесь катання по Світу, під назвою «самміти миру-мир»!! Змарновано, час і гроші, отими сотнями нероб з директоратів, що ошивають, як пристосуванці, в ОПУ КМУ РНБОУ!!!
Це їм, невигідно, створення на державному рівні, такої СИСТЕМИ, бо відкатів не отримають!