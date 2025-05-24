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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Сили ППО працюють по ворожих дронах на Київщині

Сили ППО працюють на Київщині

Ввечері суботи, 24 травня, під час "шахедної" атаки росіян на Київщині працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Мешканців області також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

Дивіться також: Російські загарбники вночі атакували Київщину: постраждало троє людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4285) Київська область (4078) ППО (3255)


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В Україні, за 3 роки московської війни, так і не не створено, на державному рівні, СИСТЕМУ протидії московським шахедем і дронам-розвідникам!!!
усе вариться на рівні самодіяльності в ОДА-тероборона!!!
Важливіше для зелених з Оманськими з урядового кварталу, якесь катання по Світу, під назвою «самміти миру-мир»!! Змарновано, час і гроші, отими сотнями нероб з директоратів, що ошивають, як пристосуванці, в ОПУ КМУ РНБОУ!!!
Це їм, невигідно, створення на державному рівні, такої СИСТЕМИ, бо відкатів не отримають!
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24.05.2025 23:18 Відповісти
 
 