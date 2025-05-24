Російські загарбники вночі атакували Київщину: постраждало троє людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Окупанти вночі 24 травня атакували Київську область ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Сьогодні вночі у місті Березань рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні, що виникла внаслідок падіння уламків БпЛА.
На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Оновлення
Станом на 8:45 у Броварському районі, внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника тілесні ушкодження отримали чоловік та жінка. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Також пошкодження зазнав автомобіль та приватний будинок, повідомили у Національній поліції.
Крім того, на Бориспільщині постраждала 43-річна жінка. Потерпілу госпіталізовано до столичної лікарні для надання необхідної допомоги. Пошкоджень зазнав приватний будинок.
У Вишгородському районі пошкоджено два приватних будинки.
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