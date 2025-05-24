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Новини Фото Атака БпЛА на Київщину
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Російські загарбники вночі атакували Київщину: постраждало троє людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти вночі 24 травня атакували Київську область ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

 "Сьогодні вночі у місті Березань рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні, що виникла внаслідок падіння уламків БпЛА.

На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Оновлення 

Станом на 8:45 у Броварському районі, внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника тілесні ушкодження отримали чоловік та жінка. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Також пошкодження зазнав автомобіль та приватний будинок, повідомили у Національній поліції.

Крім того, на Бориспільщині постраждала 43-річна жінка. Потерпілу госпіталізовано до столичної лікарні для надання необхідної допомоги. Пошкоджень зазнав приватний будинок.

У Вишгородському районі пошкоджено два приватних будинки.

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Київщина
Київщина
Київщина
Київщина

Автор: 

Київська область (4081) обстріл (28993) Броварський район (22) Березань (1)


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24.05.2025 08:10 Відповісти
зайдеш в інтернет - таке враження, що апокаліпсис, бо москальські боти знову «про асфальт», «зеленський зло», «тцк», і «ППО тільки в Києві» 🤣🤣 Насправді ніяких уражень раді чого все це затівалося, не було. Ракет у москалів мало, вони аже не можуть випускати по 200 ракет в день як на початку війни. Їх вистачає на 1 раз в місяць запуляти і то майже всі їх збивають. Дрони щоночі також запускаються і збиваються десятками. ППО працює нормально, але хотілося щоб його було більше, тоді взагалі було б норм. А так москалі витрачають вхолосту сотні мільйонів доларів безрезультатно вже 4-й рік
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24.05.2025 08:14 Відповісти
в Києві мої не спали практично до ранку і я разом з ними, бо, таке враження,що шахеди гули не припиняючи і постійні вибухи
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24.05.2025 09:24 Відповісти
 
 