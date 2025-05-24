Окупанти атакували Ізюм балістикою та "шахедам": є руйнування приватного сектора
Зранку 24 травня російські загарбники завдали спочатку ракетного удару по Ізюму Харківської області. Згодом, о 04:40 у місті зафіксовано влучання ударного БПЛА типу "Шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ізюмську МВА.
Зазначається, що вибухи пролунали в центральній частині міста. Зафіксовано пожежу в приватному секторі.
Згодом стало відомо, що рашисти завдали одного удару балістичною ракетою та 4 удари БпЛА типу "шахед". Внаслідок атаки є руйнування у приватному секторі.
"Без жертв та постраждалих", - додали у МВА.
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