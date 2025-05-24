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Новини Обстріли Харківщини
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Окупанти атакували Ізюм балістикою та "шахедам": є руйнування приватного сектора

ізюм

Зранку 24 травня російські загарбники завдали спочатку ракетного удару по Ізюму Харківської області. Згодом,  о 04:40 у місті зафіксовано влучання ударного БПЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Ізюмську МВА.

Зазначається, що вибухи пролунали в центральній частині міста. Зафіксовано пожежу в приватному секторі.

Згодом стало відомо, що рашисти завдали одного удару балістичною ракетою  та 4 удари БпЛА типу "шахед". Внаслідок атаки є руйнування у приватному секторі.

"Без жертв та постраждалих", - додали у МВА.

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Автор: 

безпілотник (4293) обстріл (28993) Ізюм (338) балістичні ракети (438) Харківська область (1026) Ізюмський район (85)


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