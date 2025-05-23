Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: загинула жінка, четверо постраждалих (оновлено)

Сьогодні, 23 травня, російські війська обстріляли місто Чугуїв у Харківській області, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, окупанти завдали ракетного удару.



Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку.



Зазначається, що екстрені служби виїхали для обстеження місця обстрілу.

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Пізніше голова ОВА зазанчив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Чугуєву збільшується.

"На цю хвилину відомо про двох поранених чоловіків. Медики надають пораненим всю необхідну допомогу.



Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Тому не ігноруйте сигналів тривоги!" - написав він.

Оновлення

Згодом очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих через російську атаку по Чугуєву зросла – ще дві людини звернулися до медиків.

"Ще двоє людей звернулися по допомогу до лікарів у Чугуєві. Внаслідок сьогоднішнього ворожого удару поранення отримали 67-річна жінка та 58-річний чоловік", - написав посадовець.

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