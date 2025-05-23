Рашисти вдарили по Куп’янську: загинули два працівники комунального підприємства. ФОТО (оновлено)
Російські окупанти вранці завдали удару по Куп'янську керованою авіаційною бомбою.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Атаку було здійснено близько 9:20.
Було поранено комунальників. Одного з них не вдалося врятувати.
"Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого", - зазначив очільник області.
Оновлення
О 18:39 Харківська обласна прокуратура повідомила, що у лікарні помер чоловік, поранений під час російського авіаційного удару по Куп’янську Харківської області.
"На жаль, чоловік, який сьогодні отримав поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по м. Купʼянськ, помер у лікарні", - сказано в повідомленні.
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Isolda Peres
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Юрий Мороховец #606906
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