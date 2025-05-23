УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9306 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини Обстріли Куп’янська
1 225 8

Рашисти вдарили по Куп’янську: загинули два працівники комунального підприємства. ФОТО (оновлено)

Російські окупанти вранці завдали удару по Куп'янську керованою авіаційною бомбою.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Атаку було здійснено близько 9:20.

Було поранено комунальників. Одного з них не вдалося врятувати.

"Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого", - зазначив очільник області.

Оновлення

О 18:39 Харківська обласна прокуратура повідомила, що у лікарні помер чоловік, поранений під час російського авіаційного удару по Куп’янську Харківської області.

"На жаль, чоловік, який сьогодні отримав поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по м. Купʼянськ, помер у лікарні", - сказано в повідомленні. 

Читайте: Доба на Харківщині: під ворожими ударами Харків та 7 населених пунктів, є поранені

Обстріл Куп’янська 23 травня 2025 року. Є загиблий

Автор: 

обстріл (28973) Харківська область (1026) Куп’янський район (230) Куп’янськ (797)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Помер і постраждалий чоловік в Одесі(((
показати весь коментар
23.05.2025 19:23 Відповісти
Вбивати, оце істинна національна забава кацапів...
показати весь коментар
23.05.2025 19:28 Відповісти
Чому б ні... ? Якщо решта світу цьому аплодує ...
показати весь коментар
23.05.2025 19:31 Відповісти
Кацапи аплодують, КНДР....хто ще?
показати весь коментар
23.05.2025 19:33 Відповісти
Китай , африканці , індуси , мадяри , словаки ... а тепер вже і американці
показати весь коментар
23.05.2025 19:36 Відповісти
Ти, нормальний?
показати весь коментар
23.05.2025 19:44 Відповісти
Моє місто теж обстрілюють, і в мене є гараж в мене одне запитання, тільkо обстріляли, не стало двох воріт з гаражів, куди вони поділися?
показати весь коментар
23.05.2025 20:23 Відповісти
 
 