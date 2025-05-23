Рашисти вдарили по Куп’янську: загинули два працівники комунального підприємства. ФОТО (оновлено)

Російські окупанти вранці завдали удару по Куп'янську керованою авіаційною бомбою.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Атаку було здійснено близько 9:20.

Було поранено комунальників. Одного з них не вдалося врятувати.

"Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого", - зазначив очільник області.

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О 18:39 Харківська обласна прокуратура повідомила, що у лікарні помер чоловік, поранений під час російського авіаційного удару по Куп’янську Харківської області.

"На жаль, чоловік, який сьогодні отримав поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по м. Купʼянськ, помер у лікарні", - сказано в повідомленні.

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