Рашисты ударили по Купянску: погибли два работника коммунального предприятия. ФОТО (обновлено)
Российские оккупанты утром нанесли удар по Купянску управляемой авиационной бомбой.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Атака была осуществлена около 9:20.
Были ранены коммунальщики. Одного из них не удалось спасти.
"Медики сделали все возможное, но мужчина умер. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего", - отметил глава области.
Обновление
В 18:39 Харьковская областная прокуратура сообщила, что в больнице скончался мужчина, раненный во время российского авиационного удара по Купянску Харьковской области.
"К сожалению, мужчина, получивший ранения вследствие вражеского авиационного удара по г. Купянск, скончался в больнице", - сказано в сообщении.
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Isolda Peres
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Юрий Мороховец #606906
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