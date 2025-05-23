Рашисты ударили по Купянску: погибли два работника коммунального предприятия. ФОТО (обновлено)

Российские оккупанты утром нанесли удар по Купянску управляемой авиационной бомбой.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Атака была осуществлена около 9:20.

Были ранены коммунальщики. Одного из них не удалось спасти.

"Медики сделали все возможное, но мужчина умер. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего", - отметил глава области.

Обновление

В 18:39 Харьковская областная прокуратура сообщила, что в больнице скончался мужчина, раненный во время российского авиационного удара по Купянску Харьковской области.

"К сожалению, мужчина, получивший ранения вследствие вражеского авиационного удара по г. Купянск, скончался в больнице", - сказано в сообщении.

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