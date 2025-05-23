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Новости Фото Обстрелы Харьковщина Обстрелы Купянска
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Рашисты ударили по Купянску: погибли два работника коммунального предприятия. ФОТО (обновлено)

Российские оккупанты утром нанесли удар по Купянску управляемой авиационной бомбой.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Атака была осуществлена около 9:20.

Были ранены коммунальщики. Одного из них не удалось спасти.

"Медики сделали все возможное, но мужчина умер. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего", - отметил глава области.

Обновление

В 18:39 Харьковская областная прокуратура сообщила, что в больнице скончался мужчина, раненный во время российского авиационного удара по Купянску Харьковской области.

"К сожалению, мужчина, получивший ранения вследствие вражеского авиационного удара по г. Купянск, скончался в больнице", - сказано в сообщении.

Читайте: Сутки на Харьковщине: под вражескими ударами Харьков и 7 населенных пунктов, есть раненые

Обстрел Купянска 23 мая 2025 года. Есть погибший

Автор: 

обстрел (27652) Харьковская область (1013) Купянский район (232) Купянск (671)


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Помер і постраждалий чоловік в Одесі(((
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23.05.2025 19:23 Ответить
Вбивати, оце істинна національна забава кацапів...
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23.05.2025 19:28 Ответить
Чому б ні... ? Якщо решта світу цьому аплодує ...
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23.05.2025 19:31 Ответить
Кацапи аплодують, КНДР....хто ще?
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23.05.2025 19:33 Ответить
Китай , африканці , індуси , мадяри , словаки ... а тепер вже і американці
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23.05.2025 19:36 Ответить
Ти, нормальний?
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23.05.2025 19:44 Ответить
Моє місто теж обстрілюють, і в мене є гараж в мене одне запитання, тільkо обстріляли, не стало двох воріт з гаражів, куди вони поділися?
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23.05.2025 20:23 Ответить
 
 