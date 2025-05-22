Сутки в Харьковской области: под вражескими ударами Харьков и 7 населенных пунктов, есть раненые

Российские захватчики за прошедшие сутки, 21 мая, атаковали Харьковскую область КАБами, беспилотниками и нанесли ракетный удар по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов в г. Харьков пострадали женщины 60, 63 и 68 лет; в с. Грушевка Кондрашевской громады пострадал 39-летний мужчина; в поселке Купянск-Узловой Купянской громады погиб мужчина, ранены 66-летняя и 70-летняя женщины; в г. Купянск пострадали 73-летняя и 44-летняя женщины", - говорится в сообщении.

Также враг нанес ракетный удар по Холодногорскому району Харькова.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

1 ракета;

10 КАБ;

5 БпЛА "Шахед";

2 БпЛА "Герань-2";

2 БпЛА "Молния".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждены 10 частных домов, автомобиль, газо- и электросети;

в Чугуевском районе повреждены админздание и автомобиль;

в Купянском районе повреждены 44 дома, админздание, помещения лицея и завода.

