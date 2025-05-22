Сутки в Харьковской области: под вражескими ударами Харьков и 7 населенных пунктов, есть раненые
Российские захватчики за прошедшие сутки, 21 мая, атаковали Харьковскую область КАБами, беспилотниками и нанесли ракетный удар по Харькову.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
"В результате обстрелов в г. Харьков пострадали женщины 60, 63 и 68 лет; в с. Грушевка Кондрашевской громады пострадал 39-летний мужчина; в поселке Купянск-Узловой Купянской громады погиб мужчина, ранены 66-летняя и 70-летняя женщины; в г. Купянск пострадали 73-летняя и 44-летняя женщины", - говорится в сообщении.
Также враг нанес ракетный удар по Холодногорскому району Харькова.
Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 1 ракета;
- 10 КАБ;
- 5 БпЛА "Шахед";
- 2 БпЛА "Герань-2";
- 2 БпЛА "Молния".
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждены 10 частных домов, автомобиль, газо- и электросети;
- в Чугуевском районе повреждены админздание и автомобиль;
- в Купянском районе повреждены 44 дома, админздание, помещения лицея и завода.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль