Сутки в Харьковской области: под вражескими ударами Харьков и 7 населенных пунктов, есть раненые

Удар РФ по Купянску-Узловому

Российские захватчики за прошедшие сутки, 21 мая, атаковали Харьковскую область КАБами, беспилотниками и нанесли ракетный удар по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов в г. Харьков пострадали женщины 60, 63 и 68 лет; в с. Грушевка Кондрашевской громады пострадал 39-летний мужчина; в поселке Купянск-Узловой Купянской громады погиб мужчина, ранены 66-летняя и 70-летняя женщины; в г. Купянск пострадали 73-летняя и 44-летняя женщины", - говорится в сообщении.

Также враг нанес ракетный удар по Холодногорскому району Харькова.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 1 ракета;
  • 10 КАБ;
  • 5 БпЛА "Шахед";
  • 2 БпЛА "Герань-2";
  • 2 БпЛА "Молния".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков повреждены 10 частных домов, автомобиль, газо- и электросети;
  • в Чугуевском районе повреждены админздание и автомобиль;
  • в Купянском районе повреждены 44 дома, админздание, помещения лицея и завода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове прогремел взрыв, поврежден дом, - мэр (обновлено)

