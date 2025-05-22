Харьков атакуют российские БПЛА, - мэр
В ночь на 22 мая россияне атакуют Харьков беспилотниками.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе прогремел взрыв! Будьте осторожны!" - написал он.
Напомним в ночь на 22 мая российские войска запустили по Украине ударные БпЛА.
