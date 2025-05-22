РУС
Атака беспилотников на Харьков
Харьков атакуют российские БПЛА, - мэр

шахеди

В ночь на 22 мая россияне атакуют Харьков беспилотниками.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе прогремел взрыв! Будьте осторожны!" - написал он.

Читайте: Российский БпЛА упал возле жилого дома в Харькове

Напомним в ночь на 22 мая российские войска запустили по Украине ударные БпЛА.

взрыв (6885) Харьков (7733) Шахед (1408) Харьковская область (1505) Харьковский район (526)
