Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
В ніч на 22 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ударних безпілотників
- Група ударних БпЛА на Сумщині. Курс на Полтавщину.
Оновлення щодо рух БпЛА
- БпЛА повз Зіньків/Шишаки у напрямку Полтави.
- Група шахедів із півдня. Курсом на Марганець.
- Також декілька нових груп ударних БпЛА на Харківщині.
Оновлення станом на 01:00
- Групи шахедів по межі Харківщини та Полтавщини повз Чутове у бік Дніпропетровщини.
- Полтавщина: БпЛА повз Нові Санжари.
- Харківщина: БпЛА через Балаклію у напрямку Барвінкового.
- Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград.
- Донеччина: БпЛА курсом на Краматорськ.
Оновлення станом на 01:54
- Групи шахедів через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
- БпЛА курсом на Павлоград.
- Декілька груп через Ізюм курсом на Донеччину.
