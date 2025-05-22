УКР
Новини Атака безпілотників
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

В ніч на 22 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників 

  • Група ударних БпЛА на Сумщині. Курс на Полтавщину.

Оновлення щодо рух БпЛА

  • БпЛА повз Зіньків/Шишаки у напрямку Полтави.
  • Група шахедів із півдня. Курсом на Марганець.
  • Також декілька нових груп ударних БпЛА на Харківщині.

Оновлення станом на 01:00

  • Групи шахедів по межі Харківщини та Полтавщини повз Чутове у бік Дніпропетровщини.
  • Полтавщина: БпЛА повз Нові Санжари.
  • Харківщина: БпЛА через Балаклію у напрямку Барвінкового.
  • Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград.
  • Донеччина: БпЛА курсом на Краматорськ.

Оновлення станом на 01:54

  • Групи шахедів через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА курсом на Павлоград.
  • Декілька груп через Ізюм курсом на Донеччину.

Читайте: Знешкоджено 63 із 76 "Шахедів", - Повітряні сили

Повітряні сили (2965) Шахед (1413) війна в Україні (5863)
Смерть кацапам на украінській землі 👹
показати весь коментар
22.05.2025 00:21 Відповісти
Московитів, чекає покарання, за їх злочини в Мирній Україні!!
Гітлерівці, теж вважали себе небожителями…
Жорстокі страти наглядачок концтабору Берген-Бельзен
https://www.youtube.com/watch?v=tDdNA22bnsk
показати весь коментар
22.05.2025 01:42 Відповісти
 
 