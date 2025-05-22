Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

В ночь на 22 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных беспилотников

Группа ударных БпЛА на Сумщине. Курс на Полтавщину.

