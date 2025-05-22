1 589 2
Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы
В ночь на 22 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.
Движение ударных беспилотников
- Группа ударных БпЛА на Сумщине. Курс на Полтавщину.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гітлерівці, теж вважали себе небожителями…
Жорстокі страти наглядачок концтабору Берген-Бельзен
https://www.youtube.com/watch?v=tDdNA22bnsk