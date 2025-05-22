РУС
Новости Атака беспилотников
Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

В ночь на 22 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных беспилотников

  • Группа ударных БпЛА на Сумщине. Курс на Полтавщину.

Читайте: Обезврежены 63 из 76 "Шахедов", - Воздушные силы

Воздушные силы (2625) Шахед (1408) война в Украине (5841)
Смерть кацапам на украінській землі 👹
22.05.2025 00:21 Ответить
Московитів, чекає покарання, за їх злочини в Мирній Україні!!
Гітлерівці, теж вважали себе небожителями…
Жорстокі страти наглядачок концтабору Берген-Бельзен
https://www.youtube.com/watch?v=tDdNA22bnsk
22.05.2025 01:42 Ответить
 
 