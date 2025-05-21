Обезврежены 63 из 76 "шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 21 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 76-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Как отмечается в пресс-центре командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько дронов удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 63 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Последствия атаки

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Сумщина. Сейчас ряд регионов нашей страны снова атакуют ударные беспилотники.