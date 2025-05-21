4 782 1
В Киеве ночью раздавались взрывы: враг атаковал столицу дронами
В ночь на среду, 21 мая 2025 года, войска РФ атаковали "Шахедами" Киев. Прозвучали взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
"Работает ПВО по вражеским БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!", - писал глава КГВА Тимур Ткаченко.
Сейчас в столице объявлен отбой угрозы. Информации о последствиях вражеской атаки на Киев на эту минуту нет.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по двум предприятиям в Сумах. Повреждены ЛЭП.
