Атака БПЛА на Киев
В Киеве ночью раздавались взрывы: враг атаковал столицу дронами

Шахед атакует Киев

В ночь на среду, 21 мая 2025 года, войска РФ атаковали "Шахедами" Киев. Прозвучали взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

"Работает ПВО по вражеским БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!", - писал глава КГВА Тимур Ткаченко.

Сейчас в столице объявлен отбой угрозы. Информации о последствиях вражеской атаки на Киев на эту минуту нет.

Также читайте: Обломки "Шахеда" упали в Голосеевском районе Киева: повреждено нежилое здание

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по двум предприятиям в Сумах. Повреждены ЛЭП.

Киев (26016) Воздушные атаки на Киев (858) Шахед (1407)
все збили - дякую бійцям ППО!
21.05.2025 07:12 Ответить
 
 