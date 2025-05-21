РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11430 посетителей онлайн
Новости Фото Удар по Сумам
2 080 5

Войска РФ нанесли удары "Шахедами" по двум предприятиям в Сумской области. Повреждена ЛЭП. ФОТО

Утром 21 мая 2025 года Сумы находились под атакой российских БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия за сутки более 90 раз обстреляла Сумскую область: повреждены дома, эвакуированы 148 человек

атака на Сумы

В свою очередь, и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что враг атаковал два предприятия на территории города ударными БпЛА типа "Шахед".

По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому - 2.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

На местах работают все необходимые службы.

Автор: 

обстрел (29164) Сумская область (3612) Сумы (1237) Шахед (1407) Сумский район (383)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕбільна гнида,де відповідь про яку ти так любиш бла-бла-бла,де ті дрони і ракети біля яких ти красувався,записуючи гундосі відосики?
показать весь комментарий
21.05.2025 07:09 Ответить
У Міноборони РФ запевняють, що російська ППО нібито знищила 127 українських дронів з 20.00 20 травня до 04.05 21 травня. Джерело: https://censor.net/ua/n3553418
показать весь комментарий
21.05.2025 07:39 Ответить
Гроші друзі Гундосого розікрали. Но фортифікаційних спорудах Міндіч (розслідування Бігуса) , на дронах режисер Сватів Кирющенко, який з приходом війни почав дрони виготовляти. Тому все і так. Ворог продвигається дрони нікуди не летять...
показать весь комментарий
21.05.2025 07:28 Ответить
Наступного року ми посіємо 20 гектарів-нехай шкідники луснуть (с)
показать весь комментарий
21.05.2025 07:36 Ответить
боюся, але обережно спитаю: генштаб вже помстився за вбивства у сумах на вербну неділю? успішно, сподіваюся, помстився?! чи успішно *******?!
показать весь комментарий
21.05.2025 11:04 Ответить
 
 