2 080 5
Войска РФ нанесли удары "Шахедами" по двум предприятиям в Сумской области. Повреждена ЛЭП. ФОТО
Утром 21 мая 2025 года Сумы находились под атакой российских БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач.
В свою очередь, и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что враг атаковал два предприятия на территории города ударными БпЛА типа "Шахед".
По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому - 2.
Информации о погибших или пострадавших пока нет.
На местах работают все необходимые службы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виктор Шевченко
показать весь комментарий21.05.2025 07:09 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий21.05.2025 07:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виктор Ле #550890
показать весь комментарий21.05.2025 07:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Bel Amor #601081
показать весь комментарий21.05.2025 07:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
андрій лебеденко
показать весь комментарий21.05.2025 11:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль