Войска РФ нанесли удары "Шахедами" по двум предприятиям в Сумской области. Повреждена ЛЭП. ФОТО

Утром 21 мая 2025 года Сумы находились под атакой российских БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач.

В свою очередь, и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что враг атаковал два предприятия на территории города ударными БпЛА типа "Шахед".

По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому - 2.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

На местах работают все необходимые службы.