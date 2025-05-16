Россия за сутки более 90 раз обстреляла Сумскую область: повреждены дома, эвакуированы 148 человек
В течение суток с 15 на 16 мая российские войска совершили более 90 обстрелов по 30 населенным пунктам Сумщины, повредив гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг использовал FPV-дроны (более 30 ударов), реактивные системы залпового огня (почти 20 ударов) и сбрасывал ВОГ с дронов (более 30 случаев).
В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
-
в Великописаревской громаде - нежилое помещение,
-
в Новослободской - два частных дома,
-
в Белопольской - также два жилых дома.
Погибших и раненых нет.
В течение суток продолжительность воздушной тревоги в области составила почти 15 часов.
Совет обороны Сумщины принял решение об усилении противовоздушной обороны, включая материально-техническое обеспечение подразделений ПВО и увеличение личного состава.
