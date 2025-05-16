Россия за сутки более 90 раз обстреляла Сумскую область: повреждены дома, эвакуированы 148 человек

В течение суток с 15 на 16 мая российские войска совершили более 90 обстрелов по 30 населенным пунктам Сумщины, повредив гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг использовал FPV-дроны (более 30 ударов), реактивные системы залпового огня (почти 20 ударов) и сбрасывал ВОГ с дронов (более 30 случаев).

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

в Великописаревской громаде - нежилое помещение,

в Новослободской - два частных дома,

в Белопольской - также два жилых дома.

Погибших и раненых нет.

В течение суток продолжительность воздушной тревоги в области составила почти 15 часов.

Совет обороны Сумщины принял решение об усилении противовоздушной обороны, включая материально-техническое обеспечение подразделений ПВО и увеличение личного состава.

