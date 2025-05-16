РУС
Россия за сутки более 90 раз обстреляла Сумскую область: повреждены дома, эвакуированы 148 человек

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

В течение суток с 15 на 16 мая российские войска совершили более 90 обстрелов по 30 населенным пунктам Сумщины, повредив гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг использовал FPV-дроны (более 30 ударов), реактивные системы залпового огня (почти 20 ударов) и сбрасывал ВОГ с дронов (более 30 случаев).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила 112 БпЛА по Украине: 73 цели сбиты, 36 - локально потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Великописаревской громаде - нежилое помещение,

  • в Новослободской - два частных дома,

  • в Белопольской - также два жилых дома.

Погибших и раненых нет.

В течение суток продолжительность воздушной тревоги в области составила почти 15 часов.

Совет обороны Сумщины принял решение об усилении противовоздушной обороны, включая материально-техническое обеспечение подразделений ПВО и увеличение личного состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала FPV-дронами Беленькое на Запорожье: повреждены здания. ФОТО

