Новости
484

РФ выпустила 112 БПЛА по Украине: 73 цели сбиты, 36 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 16 мая 2025 года. Результат работы ПВО

Российские войска в ночь на 16 мая выпустили по Украине 112 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

36 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

Читайте: Атака "шахедов" на Одесскую область: 3 человека пострадали, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29099) ПВО (3031) Воздушные силы (2611)
гарний результат..., тільки ф-16 втратили...
16.05.2025 09:55 Ответить
Як кажуть: "Де п"ють, там і лльють". Шкода, але пілот живий. Там з Норвегії чекаємо ще літачків. Так і вчаться. Краще, звісно, на чужих помилках, але...
16.05.2025 10:04 Ответить
Втрата F-16 скоріш за все - це чергове "наступання на ті самі граблі". Аналогічний https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/news-63240435.amp випадок мав місце біля Вінниці із МіГом. Тоді аварія літака, як вбачається, сталась через помилку пілота, що влучив бортовою гарматою у боєноловку БПЛА. Чезез що він вибухнув. От літак і зачепило. Адже за ТТХ прицільна дальність гарматних пострілів була значно меншою за відстань розльоту уламків від вибуху бойової частини дрону.
Ще при першому випадку писали, що "безпілотник збив реактивний літак".
16.05.2025 11:22 Ответить
 
 