РФ выпустила 112 БПЛА по Украине: 73 цели сбиты, 36 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские войска в ночь на 16 мая выпустили по Украине 112 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
36 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще при першому випадку писали, що "безпілотник збив реактивний літак".