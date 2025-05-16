РФ выпустила 112 БПЛА по Украине: 73 цели сбиты, 36 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские войска в ночь на 16 мая выпустили по Украине 112 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.



36 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

