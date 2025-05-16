Атака "шахедов" на Одесскую область: 3 человека пострадали, возникли пожары. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом два района области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Так, ночью оккупанты ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.
"В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома и легковые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели.
Пострадали три человека: один мужчина, после получения медицинской помощи, продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина - в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.
В ГСЧС также обнародовали фото последствий вражеского обстрела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль