1 336 5

Атака "шахедов" на Одесскую область: 3 человека пострадали, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом два района области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Так, ночью оккупанты ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.

"В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома и легковые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели.

Пострадали три человека: один мужчина, после получения медицинской помощи, продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина - в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также обнародовали фото последствий вражеского обстрела.

Читайте: Атака "шахедов" на Киевщину: обломки упали в двух районах области. ФОТОрепортаж

Последствия атаки шахидов на Одесскую область 16 мая 2025 года
Последствия атаки шахидов на Одесскую область 16 мая 2025 года
Последствия атаки шахидов на Одесскую область 16 мая 2025 года
Последствия атаки шахидов на Одесскую область 16 мая 2025 года
Последствия атаки шахидов на Одесскую область 16 мая 2025 года

Совкові бабусі в Одесі розповідають захлинаючись, що "адєса--руцкій горад". Цікаво, чому ж тоді пуйло так завзято "своїх" винищує?
16.05.2025 09:25 Ответить
Пошкодила портрети загиблих військових на Алеї Героїв у Києві: затримано жінку, - поліція. ВІДЕО+ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/v3552501.....теж "совковi бабусi з адєси" винуватi?
16.05.2025 09:39 Ответить
Це ви до чого? сталін такої пиз#оти опісля голодоморів та війни завіз до України дохєра. І саме у великих містах такої прокацапської швалі хоч греблю гати.
16.05.2025 15:55 Ответить
ломаченку ваську и его папашку не приххххрили там для ума ???!!!((( до сих пор у меня перед глазами : стоит оно в РЯСЕ московского каганата !!!!(((
16.05.2025 11:12 Ответить
Додам трошки...А куди чкурнула,як Ви кажете "пиз#ота",з Криму та Бамбасу пiсля 2014 року?P.S.А що до iсторiї так я не вчора народився...Мене вибiшує коли на моє мiсто пiну гонять не помiчаючi що коїться в iнших мiстах...крапка
16.05.2025 16:59 Ответить
 
 