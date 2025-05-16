Атака "шахедов" на Киевщину: обломки упали в двух районах области. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
Белоцерковский район
В результате падения обломков сбитых целей повреждены административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение.
Бучанский район
Повреждено остекление частного дома.
