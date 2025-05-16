РУС
Новости Атака шахедов на Киевщину
2 637 0

Атака "шахедов" на Киевщину: обломки упали в двух районах области. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Белоцерковский район

В результате падения обломков сбитых целей повреждены административное здание, магазин, недействующие дом культуры и образовательное учреждение.

Бучанский район

Повреждено остекление частного дома.

Последствия атаки шахидов на Киевскую область 16 мая 2025 года
Последствия атаки шахидов на Киевскую область 16 мая 2025 года
Последствия атаки шахидов на Киевскую область 16 мая 2025 года

Киевская область (4293) обстрел (29099) Шахед (1393)
