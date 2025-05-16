РУС
РФ ударила ФАБом по Славянску: повреждены здания санатория и автомобили. ФОТО

Российские оккупанты около полуночи обстреляли Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"ФАБ-250. Славкурорт. Повреждены здания санатория и машины", - говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших.

РФ ударила по Славянску ФАБом в ночь на 16 мая 2025 года

обстрел (29099) Донецкая область (10538) Краматорский район (594) Славянск (2645) война в Украине (5754)
А у нас одні розмови про керовані бомби.
16.05.2025 08:45 Ответить
хотьпаржьом#
16.05.2025 09:28 Ответить
Зеленський потужно налякав путіна в Туреччині , що той з переляку закидує Україну бомбами.
16.05.2025 08:49 Ответить
 
 