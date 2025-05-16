РФ ударила ФАБом по Славянску: повреждены здания санатория и автомобили. ФОТО
Российские оккупанты около полуночи обстреляли Славянск в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"ФАБ-250. Славкурорт. Повреждены здания санатория и машины", - говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших.
