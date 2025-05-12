РУС
Разоблачена вражеская агентка, которая "сливала" локации Сил обороны в Краматорске и Славянске, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как гру) в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, она корректировала воздушные атаки РФ по Силам обороны в прифронтовых районах области.

предательница из Донецкой области
предательница из Донецкой области

Врага больше всего интересовали локации личного состава и техники украинских войск в Краматорске и Славянске.

"Чтобы получить разведданные, оккупанты дистанционно завербовали 50-летнюю работницу местного заведения питания, которое посещали военные.

Установлено, что предательница скрыто фиксировала воинов ВСУ и их авто на камеру телефона, когда шла на работу. Для конспирации агент делала вид, что в этот момент общается по видеочату", - говорится в сообщении.

В дальнейшем такие видеоотчеты она направляла в российский гру через "связную" - сотрудницу госпиталя минобороны РФ, личность которой уже установлена Службой безопасности.

Также читайте: Ситуация со шпионами на Закарпатье ставит под сомнение искренность намерений Украины урегулировать нерешенные вопросы, - МИД Венгрии об отсрочке переговоров

Именно она завербовала агента на одном из пророссийских Телеграм-каналов, где предательница оставляла антиукраинские комментарии.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее по месту жительства.

Во время обысков у нее изъято два мобильных телефона с доказательствами работы на военную разведку рф.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также читайте: Шпиона РФ, который собирал данные о поставках оружия для Украины, задержали в Греции, - СМИ

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Краматорськ (2375) СБУ (20313) шпионаж (1442) Донецкая область (10517) Краматорский район (579) Славянск (2642)
Понять і простіть. Оштрафувати на 51 грн. Нехай далі наводе ракети, вона ж не вбиває власноруч. Ето же другоє. Вірно?
12.05.2025 13:23 Ответить
На палю агенткиню!
12.05.2025 13:26 Ответить
Може вибачення на камеру?
12.05.2025 13:28 Ответить
Беззуба влада(, майже усі люди вимагають для таких найсуворішого покарання, ЗЕскоти прокацаплені жаліють своїх.
12.05.2025 13:29 Ответить
і вчепилися ж такі московські ординці, в українську землю зубами ,вже 1000 років ,з ноги по рилу ,по тім зубам ,при затриманні !!!
12.05.2025 13:33 Ответить
Бляха, у другу світову все було просто - німці б повісили, совєти - розстріляли б. Тепер возись з цією курвою.
12.05.2025 13:54 Ответить
У всих таких справах фігурує телеграм.Закрити кацапоресурс-порушення свободи слова.Телеграм присутній у всих держструктурах.Не війна,а серіал 95 квартал
12.05.2025 14:00 Ответить
ру ресурси,де ніколи мови не йшло про політику і війну позакривали-бурхлива видимість роботи
12.05.2025 14:03 Ответить
 
 