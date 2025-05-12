Разоблачена вражеская агентка, которая "сливала" локации Сил обороны в Краматорске и Славянске, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как гру) в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, она корректировала воздушные атаки РФ по Силам обороны в прифронтовых районах области.





Врага больше всего интересовали локации личного состава и техники украинских войск в Краматорске и Славянске.

"Чтобы получить разведданные, оккупанты дистанционно завербовали 50-летнюю работницу местного заведения питания, которое посещали военные.

Установлено, что предательница скрыто фиксировала воинов ВСУ и их авто на камеру телефона, когда шла на работу. Для конспирации агент делала вид, что в этот момент общается по видеочату", - говорится в сообщении.

В дальнейшем такие видеоотчеты она направляла в российский гру через "связную" - сотрудницу госпиталя минобороны РФ, личность которой уже установлена Службой безопасности.

Также читайте: Ситуация со шпионами на Закарпатье ставит под сомнение искренность намерений Украины урегулировать нерешенные вопросы, - МИД Венгрии об отсрочке переговоров

Именно она завербовала агента на одном из пророссийских Телеграм-каналов, где предательница оставляла антиукраинские комментарии.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее по месту жительства.

Во время обысков у нее изъято два мобильных телефона с доказательствами работы на военную разведку рф.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также читайте: Шпиона РФ, который собирал данные о поставках оружия для Украины, задержали в Греции, - СМИ

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.