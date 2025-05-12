Разоблачена вражеская агентка, которая "сливала" локации Сил обороны в Краматорске и Славянске, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как гру) в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела, она корректировала воздушные атаки РФ по Силам обороны в прифронтовых районах области.
Врага больше всего интересовали локации личного состава и техники украинских войск в Краматорске и Славянске.
"Чтобы получить разведданные, оккупанты дистанционно завербовали 50-летнюю работницу местного заведения питания, которое посещали военные.
Установлено, что предательница скрыто фиксировала воинов ВСУ и их авто на камеру телефона, когда шла на работу. Для конспирации агент делала вид, что в этот момент общается по видеочату", - говорится в сообщении.
В дальнейшем такие видеоотчеты она направляла в российский гру через "связную" - сотрудницу госпиталя минобороны РФ, личность которой уже установлена Службой безопасности.
Именно она завербовала агента на одном из пророссийских Телеграм-каналов, где предательница оставляла антиукраинские комментарии.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее по месту жительства.
Во время обысков у нее изъято два мобильных телефона с доказательствами работы на военную разведку рф.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
